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إدامة تعقد الملتقى التجاري بين الأردن والنرويج

12/8/2023 2:34:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نظمت جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة بالتعاون مع السفارة النرويجية في عمان، الثلاثاء، الملتقى التجاري بين الأردن والنرويج.

وأكد عضو مجلس إدارة إدامة الدكتور ماهر مطالقة، متانة العلاقات بين الأردن والنرويج التي تمتد 50 عامًا.

واشار السفير النرويجي في الأردن، إيسبن ليندباك، إلى أن هدف الملتقى هو بحث فرص التعاون الاقتصادية، والاستمرار في بناء وتعزيز علاقات طويلة الأمد بين الدولتين، تأكيدا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في مجال الاقتصاد .

وقدمت نخبة من الشركات النروجية المشاركة في الملتقى، نظرة شاملة عن طبيعة عملها ورؤيتها وأهدافها، والتي تشترك بالسعي نحو مستقبل أفضل في ظل استغلال الموارد الموجودة كافة، وبما يحقق مفهوم الاستدامة.

وعقد الملتقى جلسة نقاشية بهدف استكشاف فرص التعاون واستعراض الأطُر والسياسات التنظيمية في مختلف المجالات بين البلدين.

بدوره، أكد رئيس الغرفة التجارية العربية النرويجية أوليه جوهان، وجود فرص في جميع أنحاء العالم يجب تحديدها واستغلالها، مؤكدا أن الشركات النرويجية تقدم خدمات ممتازة في مجال الطاقة المتجددة للأردن.

من جانبه، أوضح مدير مديرية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يعقوب مرار، أن الأردن حقق نجاحًا باهرًا في مجال الطاقة المتجددة.

وأشار إلى الطموح بتوسيع الطاقة المتجددة في الأردن، لتصبح مركزًا للطاقة الخضراء سواء من خلال الطاقة المتجددة أو الهيدروجين الأخضر.

يشار إلى أن الملتقى جاء إثر زيارة الملك عبد الله الثاني إلى النرويج في آذار 2020، حيث تم افتتاح منتدى الأعمال الأردني النرويجي، بحضور قادة الأعمال وكبار الزعماء لتعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وفي كانون الأول 2022، أثناء زيارة وفد أردني إلى النرويج، تم توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بمشاركة مؤسسات مثل جمعية إدامة.

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