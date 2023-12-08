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أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية 6 بالمئة

12/8/2023 2:34:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1.5 بالمئة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه إلى تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 6 بالمئة بعدما تراجعت لأقل مستوى في 6 أشهر.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.6 بالمئة إلى 75.25 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 1.7 بالمئة عند 70.51 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط هبطت لأقل مستوى في 6 أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع، وجاء الانخفاض وسط مخاوف المتداولين من أن السوق ربما يعاني من تخمة في المعروض.
وتأتي خسائر النفط على الرغم من اتفاق أوبك+ في وقت سابق من الشهر الجاري على تنفيذ تخفيضات طوعية للإنتاج النفطي بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.

MENAFN08122023000072011014ID1107562072

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