أسعار الذهب تتجه لأول خسائر أسبوعية في شهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية في 4 أسابيع وسط ارتفاع الدولار.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الإقتصادية، استقرت أسعار الذهب عند مستويات 2044.9 دولار للأونصة.
وكانت أسعار الذهب قفزت إلى مستويات 2135.4 دولار للأونصة يوم الإثنين وسط تصاعد الرهانات حول خفض الفدرالي للفائدة، وذلك قبل أن تتراجع الأسعار بأكثر من 100 دولار نتيجة عدم اليقين حول موعد خفض الفائد.
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