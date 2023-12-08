ارتفاع أسعار الزيت النباتي عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقر مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في تشرين الثاني، إذ عوض انخفاض أسعار الحبوب الارتفاع في أسعار الزيوت النباتية.
ووفقا لتقرير المنظمة الصادر، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني، فإن مؤشرها سجل مستويات 120.4 نقطة في تشرين الثاني، وهي مستويات قريبة من تشرين الأول والتي تعد أقل مستوى منذ آذار 2021.
أما بمقارنة الأسعار بمستويات تشرين الثاني 2022، فإنها سجلت انخفاضا بنحو 10.7 بالمئة.
وانخفضت أسعار الحبوب 3 بالمئة على أساس شهري، بفعل التراجع الحاد في أسعار الذرة، بينما انخفصت أسعار القمح بنحو 2.4 بالمئة.
وقالت الفاو في تقريرها، إن أسعار زيت النخيل ارتفعت بأكثر من 6 بالمئة الشهر الماضي، بدعم من المشتريات الأكثر نشاطا من قبل المستوردين الرئيسيين ونتيجة لمستويات الإنتاج المنخفضة موسميا من الدول المنتجة.
على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الزيت النباتي بنحو 3.4 بالمئة، كما زادت أسعار السكر بنسبة 1.4 بالمئة، لكنها أعلى بنحو 41.1 بالمئة من المتوسط في الفترة ذاتها من 2022، بفعل تدهور الإنتاج في تايلاند والهند.
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