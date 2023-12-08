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مدرب الأرجنتين: سأتحدث مع ميسي بشأن مستقبلي

12/8/2023 2:33:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، أنه سيتعين عليه التحدث مع الأسطورة ليونيل ميسي بشأن مستقبله وقرار استمراره في تدريب الفريق الذي توج بكأس العالم 2022 في قطر.
وأصبحت قضية سكالوني واحدة من أكثر القضايا المثيرة للقلق فيما يتعلق بالمنتخب الأرجنتيني، عندما فاجأ المدرب الجميع بعد الفوز التاريخي على البرازيل في ملعب "ماراكانا" الشهير، عندما أعلن عن أنه يفكر جديا في مغادرة منصبه.

وقال سكالوني الذي حضر قرعة بطولة كوبا أميركا، الجمعة، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": ما زلت أفكر بشأن مستقبلي، لا يوجد شيء غريب، اللاعبون جيدون جدا وكذلك كافة أفراد الفريق، وهم بحاجة إلى مدرب جيد، أعتقد أنهم بحاجة إلى مدرب في مستواهم.
وتابع المدرب الأرجنتيني: لقد تحدثت مع ميسي في غرفة الملابس بعد لقاء البرازيل، إنه القائد ولدي علاقة رائعة معه، يتعين علي الحديث معه مرة أخرى.

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