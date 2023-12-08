سحاب يفرض التعادل على الفيصلي بدوري المحترفين
التاريخ
12/8/2023 2:33:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أجبر فريق سحاب نظيره الفيصلي على التعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.
وتقدم سحاب بالنتيجة عبر اللاعب أحمد أبو كبير، قبل أن يعدل الفيصلي النتيجة عبر مدافعه حسام أبو الذهب، ليبقى الفيصلي في المركز الثالث وبرصيده 16 نقطة، فيما تقدم سحاب للمركز العاشر وبرصيده 8 نقاط.
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