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سحاب يفرض التعادل على الفيصلي بدوري المحترفين

12/8/2023 2:33:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أجبر فريق سحاب نظيره الفيصلي على التعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.
وتقدم سحاب بالنتيجة عبر اللاعب أحمد أبو كبير، قبل أن يعدل الفيصلي النتيجة عبر مدافعه حسام أبو الذهب، ليبقى الفيصلي في المركز الثالث وبرصيده 16 نقطة، فيما تقدم سحاب للمركز العاشر وبرصيده 8 نقاط.

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