مسلحون يفتحون النار على فريق نيجيري

تعرض فريق كرة قدم نيجيري لهجوم مروع من قبل مسلحين، وهو في طريقه إلى خوض مباراة بالدوري، أدى إلى إصابات خطيرة وسط أفراد البعثة بمن فيهم المدرب.



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: تعرض فريق صن شاين ستارز لهجوم مروع أثناء سفر البعثة لخوض مباراة في مدينة أخرى داخل نيجيريا.

وأصيب أحد العاملين لدى الفريق بإحدى الطلقات، وتم نقله إلى المستشفى، وأصيب أيضا العديد من مسؤولي النادي – بما في ذلك اللاعبون ومدرب الفريق سيون بيتيكو الذي أصيب بجروح خطيرة.



وكان الفريق الذي ينشط في الدوري النيجيري في طريقه لخوض مباراة خارج ملعبه أمام بيندل انسورانس.



وقال صن شاين ستارز في بيان صحافي بعد الهجوم: يحزننا أن نبلغ النيجيريين، وخاصة عشاق كرة القدم، أن فريقنا تعرض لهجوم قبل دقائق على الطريق السريع، قبل خوض مباراتنا التي كانت مقررة نهاية الأسبوع.



وأضاف النادي الذي يتخذ من مدينة أكوري، جنوب غرب نيجيريا، مقرا له: أصيب فتى الكرة لدينا بالرصاص في الهجوم المروع، وأصيب المدرب ومسؤولين آخرون في النادي بمن في ذلك اللاعبون بجروح خطيرة، وقد تطلب الأمر تدخل ضباط السلامة على الطرق الفيدرالية، والذين ساعدوا في إنقاذ المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى.



وتظهر صور الحادث، تحطم نوافذ الحافلة بسبب الطلقات النارية، ويحتل النادي المركز الـ 11 في جدول الدوري، ويملك في رصيده 16 نقطة من 12 مواجهة.