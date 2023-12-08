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يرموك البقعة وساكب في مواجهة قوية.. وكفرنجة يستضيف أم جوزة

12/8/2023 2:33:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يتطلع فريقا يرموك البقعة وساكب لتحقيق الفوز وهما يتواجهان عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد لموسم 2023، حيث ينتظر أن تحفل المباراة بكامل الندية والإثارة نظرا لحاجة الفريقين للفوز، ففريق يرموك البقعة يجد في هذه المباراة فرصة كبيرة لقطع أكثر من نصف المشوار لتحقيق حلمه بالتأهل لدوري الكبار لأول مرة في تاريخه، خصوصا وأنه يملك حاليا 4 نقاط نالها من تحقيق فوزين في مباراتين، والفريق، وبعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه في مباراتيه أمام فريقي أم جوزة ووادي السير، يعد من أبرز الفرق المرشحة بكل قوة لحجز إحدى بطاقتي التأهل إلى دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024.
بدوره، يرمي فريق ساكب بكل قوته لتحقيق الفوز في هذه المباراة، فهو يملك حاليا نقطتين بعد الفوز الذي حققه على فريق أم جوزة، وخسارته أمام فريق كفرنجة.
وفي الوقت ذاته، ستكون صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد مسرحا لاحتضان المواجهة القوية والمنتظرة التي تجمع بين فريقي كفرنجة وأم جوزة، اللذين يعدان من الفرق المرشحة للتأهل، نظرا لما يتمتعان به من خبرات واسعة، ولديهما العديد من الأوراق الفنية الرابحة، بيد أن تعرض فريق أم جوزة لخسارتين أمام فريقي يرموك البقعة وساكب قلل من حظوظه بالتأهل، وبات الفريق بحاجة إلى تعويض هاتين الخسارتين، بعكس فريق كفرنجة الذي حقق فوزين مهمين على فريقي وادي السير وساكب، ما جعله يتبوأ صدارة الترتيب العام برصيد 4 نقاط، ومن هنا يتوقع أن تحفل هذه المباراة بالقوة والندية، في الوقت الذي تنصب فيه الترشيحات لمصلحة فريق كفرنجة الذي ظهر بصورة طيبة في مبارياته السابقة، وهو يجد أن بلوغ التأهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى يبدأ من خلال تحقيق الفوز في مباراة اليوم، والفريق قادر على ترجمة ذلك نظرا لما يتميز به عن منافسه أم جوزة، والأخير سيعمل جاهدا للخروج بنتيجة الفوز والتقدم نحو دائرة المنافسة على بطاقتي التأهل.
إلى ذلك، تقام بعد غد، مباراة واحدة يلتقي فيها فريقا ساكب ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، قبل أن تختتم منافسات مرحلة الذهاب يوم الثلاثاء المقبل، من خلال اللقاء الذي يجمع بين فريقي كفرنجة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
وكانت لقاءات الجولة الماضية قد شهدت فوز فريق كفرنجة على فريق وادي السير بنتيجة 31-16، وحقق فريق يرموك البقعة الفوز على فريق أم جوزة بنتيجة 34-26.
يذكر أن تعليمات الدوري تشير إلى تأهل الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024.
وينتظر أن يصدر الاتحاد الأردني لكرة اليد، في غضون الأيام القليلة المقبلة، برنامج لقاءات مرحلة الإياب.

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