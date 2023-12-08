بـ 10 دقائق.. إنقاذ 6 أشخاص إثر حريق منزل شمال عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق الاعلامي بإسم مديرية الامن العام ان فرق الاطفاء والاسعاف المتخصصة في مديرية دفاع مدني وسط عمان والشرطة تعاملت اليوم مع حريق شب داخل منزل مكون من طابقين بمنطقه شفا بدران .
وعند الوصول للموقع وبوقت قياسي لم يتجاوز عشرة دقائق تبين بان هناك ستة اشخاص محاصرين على بلكونة الطابق الثاني حيث عملت فرق الاطفاء على إنقاذهم وتأمينهم الى منطقة آمنة ،بدورها عملت فرق الإسعاف على تقديم الاسعافات الاوليه اللازمه لهم بنفس الموقع وحالتهم العامة حسنة ،كما تم اخماد الحريق بالكامل والسيطره عليه ومنع امتدادة للشقق المجاورة.
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