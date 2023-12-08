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بـ 10 دقائق.. إنقاذ 6 أشخاص إثر حريق منزل شمال عمان

12/8/2023 2:33:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق الاعلامي بإسم مديرية الامن العام ان فرق الاطفاء والاسعاف المتخصصة في مديرية دفاع مدني وسط عمان والشرطة تعاملت اليوم مع حريق شب داخل منزل مكون من طابقين بمنطقه شفا بدران .

وعند الوصول للموقع وبوقت قياسي لم يتجاوز عشرة دقائق تبين بان هناك ستة اشخاص محاصرين على بلكونة الطابق الثاني حيث عملت فرق الاطفاء على إنقاذهم وتأمينهم الى منطقة آمنة ،بدورها عملت فرق الإسعاف على تقديم الاسعافات الاوليه اللازمه لهم بنفس الموقع وحالتهم العامة حسنة ،كما تم اخماد الحريق بالكامل والسيطره عليه ومنع امتدادة للشقق المجاورة.

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