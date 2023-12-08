Friday, 08 December 2023 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام: أفشلنا سعي الاحتلال لاقتحام عمق مخيم جباليا

12/8/2023 2:33:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مصدر ميداني بكتائب القسام إنهم أفشلوا سعي الاحتلال لاقتحام عمق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأضاف أنهم دمروا عددا كبيرا من آلياته عند تخوم المخيم.
يأتي ذلك وسط استمرار طائرات الاحتلال قصف المخيم ودفع سكانه للنزوح إلى مراكز إيواء تتعرض للانتهاكات.

MENAFN08122023000072011014ID1107562053

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث