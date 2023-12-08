الاحتلال يعزز قواته عند مداخل المسجد الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد وسائل إعلام فلسطينية أن شرطة الاحتلال عززت وجودها في محيط البلدة القديمة بالقدس وعند مداخل المسجد الأقصى قبيل صلاة الجمعة.
كما قالت قناة الجزيرة إن شرطة الاحتلال منعت أعدادا كبيرة من المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الأقصى للجمعة التاسعة.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تفرض قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى لأداة صلاة الجمعة.
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