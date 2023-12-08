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الاحتلال يعزز قواته عند مداخل المسجد الأقصى

12/8/2023 2:33:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وسائل إعلام فلسطينية أن شرطة الاحتلال عززت وجودها في محيط البلدة القديمة بالقدس وعند مداخل المسجد الأقصى قبيل صلاة الجمعة.

كما قالت قناة الجزيرة إن شرطة الاحتلال منعت أعدادا كبيرة من المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى الأقصى للجمعة التاسعة.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تفرض قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى لأداة صلاة الجمعة.

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