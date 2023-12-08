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الاحتلال يعتقل نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس

12/8/2023 2:33:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، من منزله في قرية دار صلاح، شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال فتشت منزل الشيخ بكيرات قبل اعتقاله، علما أنه من قرية صور باهر المقدسية، وهو مبعد عن مدينة القدس المحتلة لمدة خمسة أشهر.
وفي بلدة جناتة شرق بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل بهاء عبد العروج (16 عاما) بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

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