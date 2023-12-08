القسام تقصف تل أبيب للمرة الثانية اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب عز الدين القسام قصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية للمرة الثانية، خلال ساعتين ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.
وقال مراسل الجزيرة، إن الإسعاف الإسرائيلي توجه إلى مواقع في تل أبيب الكبرى بعد الإبلاغ عن سقوط صاروخ هناك.
وعلى الرغم من مرور شهرين على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا تزال المقاومة قادرة على إطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية، مما يظهر عدم تأثر المقاومة بقصف الاحتلال.
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