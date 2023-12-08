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دعوى أمام العليا البريطانية لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

12/8/2023 2:33:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لندن- رفعت منظمتان إحداهما قانونية والأخرى حقوقية، دعوى أمام المحكمة العليا في بريطانيا مطالبة الحكومة البريطانية، بوقف منح تراخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية، نقلا عن منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق"، و"الشبكة العالمية للعمل القانوني"، ومقرها في بريطانيا، إنهما اتخذتا هذه الخطوة بعد أن تجاهلت الحكومة مرارا طلباتهما المكتوبة لتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، التي تشن هجوما عنيفا على قطاع غزة.
ونقلت الشبكة عن المحامي الدولي في منظمة "الحق" أحمد أبو فول، القول، إن بريطانيا "لديها التزام قانوني وأخلاقي بعدم منح تراخيص صادرات الأسلحة للحكومات المتورطة في أعمال وحشية". -(بترا)

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