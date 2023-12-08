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الاحتلال يعتدي على المصلين عند باب الأسباط ويمنعهم من الدخول للأقصى

12/8/2023 2:33:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من الوصول لأداء الصلاة في المسجد الاقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة .
وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في رام الله، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرضت إجراءات عسكرية مشددة على أبواب الأقصى، حالت دون تمكن وصول المصلين لأداء الصلاة داخله، واعتدت عليهم.
وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال الإسرئيلي أعاقت حركة المواطنين المقدسيين عند أبواب البلدة القديمة بالقدس في الجمعة التاسعة على التوالي منذ العدوان على غزة، ونشرت عناصر كبيرة في محيط منطقة وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة وشددت من اجراءاتها العسكرية والقمعية بالمدينة المقدسة المحتلة .

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