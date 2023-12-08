الاحتلال يعتدي على المصلين عند باب الأسباط ويمنعهم من الدخول للأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من الوصول لأداء الصلاة في المسجد الاقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة .
وأفاد شهود عيان لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في رام الله، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرضت إجراءات عسكرية مشددة على أبواب الأقصى، حالت دون تمكن وصول المصلين لأداء الصلاة داخله، واعتدت عليهم.
وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال الإسرئيلي أعاقت حركة المواطنين المقدسيين عند أبواب البلدة القديمة بالقدس في الجمعة التاسعة على التوالي منذ العدوان على غزة، ونشرت عناصر كبيرة في محيط منطقة وادي الجوز المحاذي للبلدة القديمة وشددت من اجراءاتها العسكرية والقمعية بالمدينة المقدسة المحتلة .
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