البحث عن نقطة انكسار للمقاومين في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: يوسي يهوشع 8/12/2023

فقط في دولة مثل إسرائيل، يجد رئيس أركان أسبق ووزير كبير في كابينت الحرب نفسه في زيارة الى غرفة عمليات الفرقة التي يقاتل فيها ابنه، وبالذات هناك يُبلغ بموته. من تحدثوا مع غادي آيزنكوت، أول من أمس، رووا بأنه أثناء الزيارة لم يشاهد سياق المعارك التي شارك فيها الابن العريف أول احتياط غال مئير آيزنكوت على الشاشات، لكن بعد وقت ما توجه الى غادي اللواء احتياط نداف فدان الذي يخدم في قيادة الجبهة وروى له أنه عند الساعة 11:56 أصيب ابنه بجراح خطيرة بانفجار عبوة في فوهة نفق في جباليا، وبعد ذلك توفي متأثر بجراحه في مستشفى اسوتا. فأوقف آيزنكوت الزيارة كي يتوجه الى بيته في هرتسيليا ويبلغ زوجته حنه بالنبأ المشؤوم.

مأساوي جدا أن نتذكر بأن غادي هو الذي أجاد في قراءة الخريطة قبل كثير من مهاجمة مقاومي حماس بلدات الغلاف: ففي ذروة الأزمة في الجيش بسبب التشريع القضائي حذر من مصيبة بحجم حرب يوم الغفران. قالوا عنه إنه ينثر "الذعر" وتفجرت دقته في وجوهنا جميعا. لشدة الرعب، في الأيام الأخيرة أيضا، أنذره قلبه بالشر، كان قلقا من القتال وخائفا على سلامة غال، ابن الشيخوخة المحبوب الذي كان مسعفا ومقاتلا في كتيبة 699، في إطار لواء 551. وجود غال في الجبهة لم يمنع غادي من الدفع باتجاه صفقة الأسرى من جهة، ومن جهة أخرى المطالبة باستخدام هجوم على الأرض من أجل هزيمة حماس. في بداية الأسبوع، تحدثنا في موضوع المناورة البرية، بعد أن كان هناك تأخير ما في استخدام القوات، بينما كان يعرف أن ابنه في الداخل والخطر كبير قال لي: "الويل إذا لم يناوروا بقوة". سألته إذا كانت القيادة السياسية مترددة، فأجاب آيزنكوت: "العكس. يجب العمل بكل القوة لأجل تحقيق أهداف الحرب". في كل لقاء مع عائلات المخطوفين، قال إنه يتصرف وكأن حفيدته مخطوفة وابنه في غزة.

ما يزال من المهم القول إن إسرائيل لم تحقق الانكسار، "قرقعة" حماس. يمكن لهذا أن يكون تصفية السنوار، محمد ضيف أو مروان عيسى، الأمر الذي لم يحصل بعد. هذه المهمة مكلف بها الشاباك أساسا، وإلى أن تأتي الفرصة، فإن الجيش الإسرائيلي ملزم بأن يحقق نقطة انكسار في المعركة في خانيونس. ضغط كهذا فقط يمكنه أن يحمل حماس على قبول صفقة أخرى لتحرير مخطوفين ومخطوفات. "إذا ما سمعنا القرقعة، الجرة ستنقلب رأسا على عقب"، يقول ضابط كبير في هيئة الأركان.

لقد مرت مناورة البدء بنجاح رغم التخويفات حول قدرات الجيش البري، ووصل الجيش الى مستشفى الشفاء، المكان الذي قلة آمنوا بأن القوات ستدخل أبوابه. مدينة غزة احتلت ورغم وقف النار، عاد الجيش للقتال وبقوة. والآن يركز الجيش على ثلاثة جهود: في الشجاعية، في جباليا وفي خانيونس، حيث تعمل وحدة رأس الحربة 98. حتى أول من أمس، لم يسقط كلا الحيين بعد، والقتال هناك ضار لكنه يتقدم. يدور الحديث عن كتيبتين لحماس ألحقتا الضرر الأكبر لسكان غلاف غزة وقد استعدتا على مدى سنوات طويلة لدخول الجيش الإسرائيلي. بالمناسبة، الى الشجاعية دخل الجيش الإسرائيلي في الجرف الصامد، لكن في مخيم اللاجئين جباليا لم تطأ قدم مقاتل إسرائيلي منذ الحملات التي سبقت فك الارتباط في 2005.

