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تين هاج يرفض شكاوى نجوم يونايتد.. وبوكيتينو يتفهم غضب الجمهور

12/8/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أشاد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، بلاعبيه سكوت ماكتوميناي وهاري ماجواير، لتغييرهما مسار موسمهما مع الفريق.
وكان كلا اللاعبين موضع اهتمام وست هام يونايتد في الصيف، لكنهما قررا البقاء في "أولد ترافورد" والقتال من أجل مكان لهما في التشكيلة الأساسية.
وماكتوميناي هو هداف يونايتد برصيد ستة أهداف، بعد ثنائيته ضد تشيلسي مساء الأربعاء، بينما استعاد ماجواير مكانه في الدفاع وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال تين هاج في مؤتمر صحفي أمس، قبل مواجهة بورنموث اليوم: "إنهما هنا، إنهما لاعبان رائعان لعبا دورًا في الفريق، هذا ما تتوقعه من كل لاعب، يجب أن يكون هناك تفاني لتحقيق هذا الهدف".
وأضاف: "أعتقد أن لدينا فريقًا فيه منافسة داخلية. إذا كنت تريد موسمًا ناجحًا فأنت بحاجة إلى أكثر من 11 لاعبا".
وفيما يتعلق بمعدل أهداف ماكتوميناي من مركزه كلاعب وسط، قال مدرب يونايتد: "في الواقع منذ اللحظة الأولى التي رأيته فيها، كان يتمتع بحاسة جيدة جدًا للوصول إلى منطقة الجزاء وهو لاعب جيد جدًا، هذه ليست مفاجأة، بالطريقة التي نريد أن نلعب بها ونمرر الكرات فإنه سوف ينهيها في الشباك".
من ناحية ثانية، رفض تين هاج، الانصياع لمطالب كبار لاعبي مانشستر يونايتد، فقا لما أكده تقرير صحفي أمس.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن مدرب مانشستر يونايتد، استقبل العديد من الشكاوى عبر مجموعة قادة اللاعبين في الأسابيع الأخيرة، متعلقة بشأن عبء العمل في التمارين، مع شكاوى خاصة بشأن العدد المحدود من أيام الراحة الممنوحة لهم، ما يتسبب في عدم قدرتهم على التخطيط لإجازاتهم.
ويحصل لاعبو يونايتد على جدول تدريب أسبوعي من قبل تين هاج، الذي يحتفظ أيضًا بالحق في إجراء تغييرات عليه اعتمادًا على النتائج، في حين يريد بعض اللاعبين أن يكونوا قادرين على التخطيط بشكل أكبر للمستقبل.
وتضم مجموعة القيادة عددًا من اللاعبين الكبار، مثل لوك شو وماركوس راشفورد ورفاييل فاران وكاسيميرو وليساندرو مارتينيز والحارس الاحتياطي توم هيتون، لكن "ديلي ميل" أوضحت أنه لم يشتكوا جميعًا، وأن هناك من يدعم للمدير الفني.
وأضافت الصحيفة، أن رد تين هاج جاء صارما، مبينا أن أعلى معايير التفاني والتضحية مطلوبة للعب لنادٍ مثل يونايتد، وأن اللاعبين يجب أن يكونوا مستعدين لذلك.
ومنح المدرب الهولندي أيام راحة إضافية للاعبيه من حين لآخر هذا الموسم، لكنه مقتنع بأن الدوري الإنجليزي الممتاز أصبح أكثر تطلبًا بدنيًا.
وتابعت الصحيفة أنها طلبت توضيحا من مانشستر يونايتد حول الأمر، دون أن يصدر من النادي أي تعليق.
بوكيتينو: علينا تقبل الانتقادات
أكد مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، إن على فريقه تقبل الانتقادات، بعد أن تعرض اللاعبون لصيحات الاستهجان من قبل جماهيرهم في الخسارة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد 1-2 مساء الأربعاء.
وانقلب البعض على لاعبي تشيلسي أثناء توجهه اللاعبين نحوهم، بعما تلقى الفريق خسارة جديدة، قلصت من طموحات المشجعين في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى بنهاية الموسم.
وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي أمس: "لا يمكننا أن نقول شيئا للجماهير. المشجعون يتفاعلون مع ما يشعرون به. لا يمكننا أن نلومهم أو نقول شيئا. مرة أخرى، علينا أن نقبل ذلك. إذا لم نلعب بشكل جيد فمن الطبيعي أن نتلقى انتقادات منهم وعلينا قبول ذلك".
لكن بوكيتينو طالب بالهدوء والتوازن عند تقييم تشيلسي، رغم احتلال الفريق المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري، قال: "بعد الفوز برايتون، أعتقد أن المشاعر كانت مختلفة تمامًا عما هي عليه بعد مباراة مانشستر يونايتد".
وأضاف: "لا يمكننا الانتقال من صفر إلى 100 ومن 100 إلى صفر. هذا النوع من الفترات بالطبع صعب لأننا في تشيلسي، ولكن أعتقد أننا بحاجة إلى إدراك حقيقة أننا في بعض الأحيان نعاني، ومن ثم لا تكون لدينا إمكانية استخدام جميع عناصر الفريق".
وتابع: "ليس نحن فقط، بل أي نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أن يعاني. أعتقد أن هناك الكثير من الأشياء الإيجابية منذ بداية الموسم، الأمر متعلق بمحاولة الاستمرار والهدوء، التوازن هو الأهم في هذه الفترة".
ومع ذلك، أصر بوكيتينو على أنه سيجعل تشيلسي منافسًا مرة أخرى، مضيفًا: "من الأفضل أن نكون في مركز مختلف بالتأكيد، لكننا علمنا عندما قبلنا هذا العرض أن الأمر سيكون صعبًا. لكن سنتحدى نعم، ربما ليس الآن ولكن بالتأكيد في المستقبل".
وأكمل: "من يعرف؟ آمل أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن ولكن بالتأكيد سننافس على المراكز الأربعة الأولى".
شكوك حول سون
أكد مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، أنه سيتم تقييم إصابة قائد توتنهام سون هيونج مين، بعد تعرضه لإصابة في الظهر خلال هزيمة فريقه 1-2 أمام وست هام أول من أمس.
وتلقى سون ضربة على ظهره في وقت متأخر من المباراة، وخرج متألما في الدقائق الأخيرة، وأظهرت لقطات له وهو يتلوى من الألم على مقاعد البدلاء أثناء تلقيه العلاج من مسعفي النادي.
ويستعد توتنهام لملاقاة ضيفه نيوكاسل يوم غد الأحد، ويبدو بوستيكوجلو غير متأكد، بشأن ما إذا كان سون سيتمكن من اللحاق بالمباراة.
وقال بوستيكوجلو في مؤتمر صحفي أمس: "لا جديد حقًا. آخر تحديث تلقيته في وقت متأخر من الليلة الماضية هو أنه كان يشعر ببعض الألم بعد المباراة. علينا أن نرى اليوم".
لدى توتنهام بالفعل قائمة طويلة من الإصابات، حيث يغيب كل من جيمس ماديسون وميكي فان دي فين ورودريجو بينتانكور حتى بداية العام المقبل.
وشارك كل من ريتشارليسون وباب سار من مقاعد البدلاء أمام وست هام، بعد شفائهما من الإصابة.
ويعتقد بوستيكوجلو أن اللاعبين سيكونان جاهزين لمواجهة نيوكاسل، وقال: "أبلغني كل من بابي وريتشي عن ارتياحهما بعد المباراة، لكننا لن نستعيد أي شخص آخر، لا أعتقد أن ذلك سيحصل قبل العام الجديد، لا يوجد شيء مهم للغاية باستثناء سوني".
واعترف بوستيكوجلو أن فريقه لديه الكثير من التحسينات التي يمكن القيام بها من الناحية الهجومية، إذا أراد المنافسة على مراكز المقدمة.
وتابع: "ما زلت أعتقد أن لدينا الكثير من العمل للقيام به في الثلث الأخير من الملعب. لسوء الحظ، هذا يكلفنا في الوقت الحالي من حيث النتائج، ولكن هذا هو التحدي بالنسبة لنا، علينا أن نستمر في المضي قدمًا ونحاول أن نصبح أفضل في تلك المجالات".
كلوب يشيد بماتيب
أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أن حارس المرمى أليسون بيكر، قد يعود إلى تشكيلة الريدز في المباراة المقبلة أمام كريستال بالاس مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وغاب أليسون عن ليفربول في المباريات الثلاث الأخيرة، بعد تعرضه لمشكلة في أوتار الركبة، في التعادل 1-1 أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي.
وحل كاويمين كيليهير محل أليسون في المباريات الثلاث الأخيرة، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين أمام لاسك لينز وشيفيلد يونايتد، لكنه تلقى ثلاثة أهداف خلال الفوز 4-3 على فولهام.
وقال أليسون في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس: "يبدو أليسون في حالة جيدة، ولا أعرف ما إذا كان جيدًا بما يكفي للغد. لقد تدرب أمس".
وكانت النظرة المستقبلية للاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، بعد ما تعرض لإصابة في المباراة الأخيرة أمام شيفيلد، وقال كلوب: "إصابة ميكا (ماك أليستر) لا تبدو جيدة، علينا أن نرى يوما بعد يوم. كانوا متفائلين جدًا بعد المباراة بأن الأمر ليس بهذه الخطورة، لا أتوقع أن يكون جاهزًا لمباراة الغد".
يأتي ذلك مع اكتظاظ صفوف ليفربول بالإصابات، حيث يغيب جويل ماتيب بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، بينما يبتعد أيضًا أندي روبرتسون وديوجو جوتا وتياجو ألكانتارا وستيفان بايسيتيتش.
وفي حديثه عن ماتيب، قال كلوب إن قلب الدفاع سيحصل على دعم ليفربول خلال إصابته، حيث من المتوقع أن يغيب المدافع الكاميروني حتى نهاية الموسم، وقال أيضًا إن هناك احتمالًا لمنحه عقد جديد، علما بأن عقده الحالي ينتهي في الصيف المقبل.
وأردف: "أنا متأكد من أن النادي سيظهر معدنه، فهو يستحق كل الدعم منا وسيحصل عليه، سأود أن أقول ذلك (تجديد العقد) ولكن هذا ليس قراري. لا أستطيع التوقيع على الورقة". -(وكالات)

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