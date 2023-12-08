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الهلال ينتصر على الطائي ويواصل التحليق في الصدارة

12/8/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حسم الهلال مواجهته أمام مضيفه الطائي في ظرف عشر دقائق، بتسجيله هدفين ليفوز 2-1، ويواصل التحليق في صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

ومنح سالم الدوسري التقدم للفريق الضيف في الدقيقة 20 قبل أن يعزز زميله ألكسندر ميتروفيتش تفوق الهلال من ركلة جزاء عند مرور نصف ساعة من اللعب.

وأعاد طارق محمد الأمل للطائي بعد خطأ من الحارس ياسين بونو في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وابتعد الهلال بالصدارة برصيد 44 نقطة.

وتوقف رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز 12.

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