الهلال ينتصر على الطائي ويواصل التحليق في الصدارة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حسم الهلال مواجهته أمام مضيفه الطائي في ظرف عشر دقائق، بتسجيله هدفين ليفوز 2-1، ويواصل التحليق في صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.
ومنح سالم الدوسري التقدم للفريق الضيف في الدقيقة 20 قبل أن يعزز زميله ألكسندر ميتروفيتش تفوق الهلال من ركلة جزاء عند مرور نصف ساعة من اللعب.
وأعاد طارق محمد الأمل للطائي بعد خطأ من الحارس ياسين بونو في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وابتعد الهلال بالصدارة برصيد 44 نقطة.
وتوقف رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز 12.
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