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طائرة شباب الحسين ترفد الفريق الأول باكتشافات جديدة

12/8/2023 2:32:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- واصلت مدرسة نادي شباب الحسين للكرة الطائرة تميزها، فبعد أن هيمن الفريق الأول على“ثلاثية” ألقاب الموسم (الدوري وكأس السوبر وكأس الأردن)، أطل فريق الشباب من نافذة الإبداع والإمتاع، ليخطف لقب فئته من أيادي المنافس التقليدي الوحدات، بالفوز بنتيجة 3-0
وقال صانع المواهب مدرب الفئات العمرية لشباب الحسين سمير شبارو:“نعمل للمستقبل، ونواصل إعداد المواهب لمختلف مراكز اللعب للكرة الطائرة، ولدينا خطط وإستراتيجبات لمواصلة عملنا في اكتشاف المواهب، واستقطابها، وصقل موهبتها وتوظيفها وفق رؤية فنية لمختلف مراكز اللعب، من خلال تدريبات فردية وجماعية، لنقدمها بالشكل المميز لصالح فرق النادي والمنتخبات الوطنية”.
وعن تميز فريق شباب الحسين في دوري فئته وخطفه اللقب من دون خسارة عن جدارة واستحقاق، أجاب شبارو:“ فلسفة عملنا الفني في شباب الحسين، لا تهتم بالألقاب بقدر مواصلة رفد فرق النادي وصولا إلى الفريق الأول، وإن كان يهمنا خطف الألقاب باعتبارها مكافآت معنوية للاعبين على تميزهم التنافسي، لكن فريق هذه الفئة من مواليد 2003 أربكنا نوعا ما، بعد أن ألغى اتحاد الكرة الطائرة الدوري، ثم أعاد تثبيت موعده، ولم يمنحنا سوى 30 يوما لتجهيز الفريق للمنافسات التي شارك فيها 11 فريقا”.
وتابع:“توفرت لدينا موهبة وحيدة من مواليد 2003، وبحثنا عن تقديم توليفة ضمت مواهب من مواليد 2003-2009، وأخضعناهم لتدريبات مكثفة، فيها العمل البدني والفني والتكتيكي على المستوى الفردي والجماعي، ودخلنا غمار المنافسة بجهوزية لم أرض بها من حيث الوقت، إلا أن التوليفة سرعان ما انسجمت، ووصلت إلى أعلى درجات التفاهم تحت الشبكة، وأهنئ اللاعبين على اجتهادهم وتقديمهم مستويات رائعة، وضعتهم في صدارة مجموعتهم، ليتجاوزوا مطب البقعة في الدور قبل النهائي، ويعبروا محطة الوحدات ويعانقوا اللقب”.
وزاد :“هناك من 5 إلى 7 مواهب فتية، جاهزة للانخراط في تدريبات الفريق الأول، ولعل هذه النتائج التي نبحث عنها، ونعتز برفندنا المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر بما يصب في مصلحة الكرة الأردنية، وهناك تواصل وتفاهم مع الجهاز الفني للفريق الأول على مدار العام، حول حاجياته لمختلف المراكز، ونعمل بروح الفريق لاستمرار تميز مدرسة شباب الحسين للكرة الطائرة”.
وحول تقييمه الفني للمستوى العام لدوري الشباب ومستويت الفرق الفنية، رد شبارو:“نستطيع تحديد طابقين لمستويات فرق الدوري، الطابق الأول للفرق التي وصلت الدور نصف النهائي، وإن تباينت أيضا في مستوياتها وما امتلكته من خامات، والطابق الثاني للفرق التي خرجت مبكرا من باب المنافسة، ولفت انتباهي الكثير من المواهب المميزة في فرق الوحدات والبقعة والعودة والكرمل، خصوصا من حيث الإمكانات الفردية والتي تحتاج إلى الصقل وتوظيف قدراتها في مراكز لعب بعينها، غير تلك التي تلعب فيها، لكن بشكل عام رأيت جيلا شبابيا يبشر بالخير للطائرة الأردنية”.
على صعيد متصل، قال المدير الفني لفريق شباب الحسين وليد العسود:“أهنئ صانع أجيال الطائرة الشبابية سمير شبارو على ما يقدمه من خامات فتية مبشرة بالخير، ونبارك له الظفر باللقب عن جدارة واستحقاق، لكن الأهم ما خرجنا به من حصاد وفير على صعيد المواهب، ووقع اختياري على أكثر من 5 مواهب، والتي سألحقها بتدريبات الفريق الأول فور بدء الاستعدادات للموسم المقبل”.
وأردف:“أنظر إلى تعزيز مختلف مراكز الفريق الأول، ويهمني توفير البديل الجاهز والأمثل، لا سيما في مراكز صناعة الألعاب، وسط الشبكة -السنتر- والضاربين والليبرو، ووجدت ضالتي في المواهب الشبابية، والتي سنخضعها بجانب التدريبات الجماعية، إلى تدريبات تعزيزية فردية، تهدف إلى التكيف مع أكثر من مركز، إلى جانب توجيه تكتيك اللاعب اللعب الهجومي والدفاعي تحت الشبكة، وأنا متفائل إلى حد كبير بهذه الخامات الفتية”.
وعن خطته الفنية مع اقتتراب انطلاق تدريبات فريق الشباب الأول، أوضح العسود:“سنبدأ تدريباتنا منتصف الشهر الحالي، وإن كنا نرتب لانطلاقها مع بداية الشهر، إلا أن أعمال الصيانة وإعادة تأهيل صالة النادي حال دون ذلك، ونتطلع في إدارة النادي ومنظومة الفريق إلى الاحتفاظ بالألقاب المحلية، والمنافسة بقوة في بطولتي الأندية العربية في عمان، وغرب آسيا في عُمان، ولدي ثقة كبيرة بجميع لاعبي الفريق، نحو تحقيق التميز”.

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