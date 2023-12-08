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مزيد من الخسائر الإسرائيلية

12/8/2023 2:32:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تتعاظم الخسائر الإسرائيلية المتكررة بسبب الحرب في غزة، وكم الدمار والقتل الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي هناك.
لم تقتصر التكلفة على خسارة الصورة الإعلامية والانطباعية عن إسرائيل، في انها أصبحت دولة تقتل الأبرياء والأطفال والنساء، وانها تخسر يوميا تعاطف العالم الذي ساندها لعقود طويلة لاعتقاده انها المستضعفة، بل وصل الأمر لفرض عقوبات وإجراءات دبلوماسية وقانونية، كان آخرها وضع قيود ورفض إعطاء فيزا الولايات المتحدة الأميركية للمستوطنين في الضفة الغربية، بسبب العنف الذي يمارسونه ضد المدنيين الفلسطينيين.
القرار تحدث أيضا عن أن أي عنف ضد أي مدنيين سوف يخضع لهذه العقوبة، ولكنه حدد المستوطنين كهدف رئيس له. هذا أمر مهم وخطوة قانونية ترسل رسالة واضحة عن التكلفة التي سوف تتكبدها إسرائيل إذا ما قصرت بالتعامل مع عنف المستوطنين، وهي تأتي من الحليف الأكبر والأهم لها وهي الولايات المتحدة فما بالك بالدول الأخرى التي ترى يوميا كيف أن إسرائيل تتصرف كدولة خارجة عن القانون تسمح للمستوطنين تهديد والتعدي على المدنيين الفلسطينيين.
دول أخرى منها أوروبية اتخذت قرارات شبيهة سابقة، من قبيل عدم السماح باستيراد سلع وخدمات من مناطق المستوطنين في الضفة، لانهم يعتبرونها غير شرعية مخالفة للقانون الدولي، حيث يقيم المستوطنون على أراض فلسطينية محتلة بموجب القانون والقرارات الدولية.
قامت أيضا عديد من الجامعات بمقاطعة الأكاديميين الإسرائيليين كنوع من العقوبة على ما تقوم به إسرائيل، من عدم احترام للقانون الدولي وعدم اعطائهم للفلسطينيين حقوقهم الوطنية واستمرار الاحتلال. هذه شواهد على امتعاض العالم المتنامي بسبب غياب العدالة واستمرار الاحتلال، ليأتي القرار الأميركي الأخير ويؤكد أن تنامي عنف المستوطنين له تكلفته، ولا يمكن أن يستمر، لانه أولا مخالف للقانون الدولي، وأيضا لانه يدلل على شوفينية عنصرية عند المستوطنين ذوي الأجندة الدينية المتطرفة ضد الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين.
كل ما يجري لا بد وأن يضع أي عاقل إسرائيلي أمام حقيقة أن مكانة إسرائيل الدولية والتعاطف الدولي معها في انحدار مستمر، وهذا سوف يستمر ما لم تعد إسرائيل لصوابها الإستراتيجي وتدرك أن القوة والغطرسة في استعمالها لا بد وأن يكون له حدود، وأن مصلحة إسرائيل قبل غيرها أن تعي ضرورة الاشتباك السياسي مع الفلسطينيين، وأن تعطيهم حقوقهم ودولتهم، فهذه الدولة هي الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار لان بوجودها سوف يحقق الشعب الفلسطيني مشروعه الوطني، ويبني وطنه ويراكم مكتسباته، وعندها سيكون ميالا للسلام والتعاون.
اما الامعان باستباحة الحقوق، وإهانة كرامة ملايين الفلسطينيين، فهذه وصفة مؤكدة لانعدام الأمن والاستقرار واستمرار العنف والقتل. مهم أن تعي إسرائيل والعالم هذه الحقائق القوية المنطقية وهي تفكر فيما يحدث في غزة وما هو مستقبل الشعب الفلسطيني هناك وفي الضفة، وهل من المنطق والحق أن يستمر هذا الشعب بالعيش تحت الاحتلال لأن إسرائيل تستطيع وتريد ذلك.؟

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