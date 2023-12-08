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العقبة: عدوان الاحتلال الهستيري تطهير عرقي وديني

12/8/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






عبرت الفعاليات النقابية والحزبية والمجتمعية عن رفضهم لعدوان الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني وصمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وحرب الابادة الجماعية والذي وصل الى اكثر من 17 الف شهيد معظمهم من الاطفال والنساء واصابة اكثر من 65 الف مصاب.
ولوح المشاركون بالأعلام الاردنية والفلسطينية متوشحين بالكوفية وصور لشهداء اطفال ودعوا إلى "تحرير فلسطين" واتهموا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، بعد قصفها بشكل مكثف وعنيف لقطاع غزة.
واكد المتحدثون في الوقفة ان استمرار العدوان الاسرائيلي على اهلنا في قطاع غزة ما هو دلالة عن عجزه عن تحقيق اي انجاز لاسكات داخله المضطرب، مؤكدين ان الاحتلال الاسرائيلي الهش فقد صوابه باستهدافه كل مقومات الحياه في غزة والمدنيين العزل واجبرهم على النزوح الى مناطق استهدفها الاحتلال ليوقع اكبر عدد ممكن من الشهداء.
وبين المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الفعاليات الحزبية والنقابية والمجتمعية في العقبة عقب صلاة الجمعة من امام مسجد الحسين بن طلال ان المشروع الاستعماري الإسرائيلي يجب أن يتوقف الآن، لأنه لا يؤدي إلا إلى زيادة دائرة العنف والقمع للفلسطينيين اضافة الى اتساع دائرة الحرب في سيناريوهات مقبلة اثرها كبير على المنطقة، معتبرين أمريكا شريكة في الحرب على غزة، واصفين الرئيس الأمريكي جو بايدن بمجرم الحرب، داعين إلى محاكمته أمام المحاكم الدولية والمحلية، مطالبين الحكومة الأردنية بقطع جميع العلاقات مع دولة الاحتلال، وشددوا على ضرورة عدم الاكتفاء بطرد السفير أو إلغاء اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، وأكدوا أن هذا الكيان يظهر حجم الحقد الذي يكنه تجاه العرب والمسلمين، وكشفوا عن مخططاته لتهجير الأهل في فلسطين الذي يشكل اختراقا للمعاني الإنسانية وتعد صريح على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وطالب المشاركون المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية التدخل لوقف هذه الانتهاكات السافرة ضد الشعب الفلسطيني، مشددين دعمهم المتواصل ووقوفهم مع الحق الفلسطيني حتى تحقيق نصرهم وحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين على موقف القيادة الهاشمية الثابت والحكومة الاردنية وكافة اطياف المجتمع الاردني المتامسك حيال القضية الفلسطينية .

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