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مسيرة حاشدة في إربد تندد بدعم الغرب للاحتلال

12/8/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد التميمي

اربد - ندد مشاركون في مسيرة حاشدة انطلقت عقب صلاة الجمعة بالدعم الغربي للاحتلال في استمراره عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


ودان المشاركون في المسيرة التي انطلقت من المسجد الهاشمي باربد بدعوة من الحركة الإسلامية والملتقى الوطني لدعم المقاومة، نصرة لغزة استمرار الصمت العربي في ظل الابادة الجماعية التي يتعرض له الشعب الفلسطيني دون قدرتهم حتى بادخال مساعدات انسانية لقطاع غزة.


ورفع المشاركون شعارات تطالب بضرورة رفع مستوى الحراك الرسمي لوقف هذا العدوان.


وتأتي المسيرة الجماهيرية الحاشدة، ضمن سلسلة فعاليات“طوفان الأردن”، تحت عنوان“أمريكا رأس الإرهاب”.


واشار المتحدثون الى الانحياز الأمريكي إلى دولة الاحتلال، وبمشاركتهم بالقتال ضد الآمنين والأبرياء والمدنيين، سواء من خلال القتال المباشر، أو امدادهم بالسلاح.


ورفع المشاركون في المسيرة، شعارات تحيي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتثمن انتصاراتهم على الاحتلال الذي يستخدم أحدث الأسلحة للبطش بالمدنيين والأبرياء.


وحذر طوا من مخططات الاحتلال الرامية لتهجير أهالي قطاع غزة، وبالتالي تهجير أهالي الضفة الغربية سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي.


وطالبوا الدول العربية إلى العمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الصهيونية، داعين الى دعم المقاومة لافشال مخطط الصهاينه في تهجير الفلسطينين .

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