Friday, 08 December 2023 11:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وقفة للتضامن مع غزة في الكرك

12/8/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة







نظمت فعاليات حزبية ونقابية وشعبية في محافظة الكرك اليوم وقفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة استمرار العدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني كله.وتعبيرا عن رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب ابادة . مطالبه بموقف رسمي عربي موحد تجاه الحكومات الغربيه الداعمه للكيان الصهيوني.
فقد نظمت فعاليات حزبيه ونقابية وشعبية بالكرك وقفه في ميدان صلاح الدين الايوبي بوسط مدينة الكرك.وشارك في الوقفة مئات المواطنين ورفعت الاعلام الاردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الاردني المساند لشقيقة الفلسطيني .
وأكد المشاركون على ضروره مسانده الشعب الفلسطيني رفضا العدوان عليه بكل وسائل وأشكال الدعم.وعدمن اقتصار الدعم على الخطابات ورفع الشعارات في وقت يقتل يوميا مئات من الفلسطينيين . وتقديم المساعدات للأشقاء في غزه.
وطالب المشاركون الحكومات العربية الى موقف حازم وحاسم بديلا عن خطابات التضامن والعمل على مقاطعة كل الدول والحكومات الغربية التي تساند الكيان الصهيوني في عدوانه ناهيك عن قطع كل اشكال العلاقات العربية مع اسرائيل وطرد السفراء للدول التي تقيم علاقات مع الكيان الغاصب فورا وبلا تأخير احترام لدوم الشهداء الذي يسيل ولكرامة الشعوب العربية التي ترفض هذا الكيان المحتل

MENAFN08122023000072011014ID1107562029

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث