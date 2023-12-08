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احتجاجية معان: أميركا لا تريد للعدوان أن يتوقف

12/8/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حسين كريشان







معان - شارك أبناء مدينة معان بوقفة تضامنية حاشدة ، بعد صلاة الجمعة، للتعبير عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية الباسلة ، ورفضا للعدوان الصهيوني والمجازر اليومية المرتكبة بحق الأطفال والنساء والشيوخ .
وحيا المشاركون في الوقفة التضامنية التي شارك فيها مختلف القوي الشعبية والشبابية والحزبية والنقابية في معان صمود أهالي غزة في وجه العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع المحاصر.
وردد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية في المدينة الشعارات المنددة والهتافات المعادية للعدوان الصهيوني والأمريكي والانتهاكات التي ترتكبها بحق أطفال وشيوخ ونساء فلسطين المحتلة.
ووجه المواطنون التحية للمقاومين الفلسطينيين الذين مازالوا "يسطرون أروع الملاحم البطولية في عملية طوفان الأقصى دفاعا عن الأرض والمقدسات وعلى طريق تحرير فلسطين".
وهتف المشاركون ، بشعارات النصر والتضامن مع الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة، مرددين هتافات النفير "افتح الحدود " وشعارات تدعو لإعلان الثوره ضد المحتل للمشاركة في خوض معركة الجهاد المقدس ضد كيان العدو الصهيوني ، وإدانة المواقف المساندة لإسرائيل والعجز العربي والاسلامي الرسمي في فرض وقف تام لإطلاق النار.
وألقى عدد من المشاركين بالوقفة بكلمات أكدوا فيها بمباركة عمليات محور المقاومة ضد الكيان الصهيوني وإعلان الثورة لطرد المحتل من أرض فلسطين من خلال "فتح الحدود" ودعم المقاومة بالمال والسلاح والمقاتلين لتحرير فلسطين، ووضع حد لصلف وغطرسة المحتل الصهيوني الغاشم .
وقالوا ، أن امريكا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستطيع القول للكيان الصهيوني وحكومته المتوحشة كفى قتلا وعدوانا ومذابح ضد الشعب الفلسطيني ، لكن أميركا ووسط التخاذل العربي والاسلامي لا تريد للعدوان أن يتوقف لا بل تزيد سعارها وتفتح مستودعاتها العسكرية لدعم الكيان الغاصب بما يريد من أسلحة وذخائر لقتل الشعب الفلسطيني .
وطالبوا ، المجتمع الدولي بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على القطاع، وحماية المدنيين.
كما طالب المشاركون ، بموقف عربي وإسلامي رسمي موحد لنصرة فلسطين وردع الكيان الغاصب وكبح الجرائم التي يمارسها والعمل ضمن مسار دعم المقاومة في غزة ورفع مظلومية ومعاناة الشعب الفلسطيني.
وحذروا، من مخططات الاحتلال الرامية لتهجير أهالي قطاع غزة، وبالتالي تهجير أهالي الضفة الغربية سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي على حساب الدول العربية، مطالبين الدول العربية إلى العمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الإسرائيلية.

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