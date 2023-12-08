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معرض جدة للكتاب يسلط الضوء على ميثاق الملك سلمان العمراني

12/8/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Al Watan) حظي زوار معرض جدة للكتاب 2023 بالاطلاع على تفاصيل ميثاق الملك سلمان العمراني، في ندوة حوارية ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، تقاسم الحديث فيها عدد من المتخصصين المعماريين هم: طه الأنديجاني والدكتورة نورا غبرة وفهد اللويحان، وأدارها سلطان البدران.
وسلط الأنديجاني الضوء على الميثاق كونه يحمل قيمًا ومفاهيم مؤصلة في كل مرحلة من مراحل العمران، متوائمة مع البعد الإنساني، ومتسقة مع الفئة الموجه إليها، مؤكدًا: ((التصميم ليس أمرًا ثانويًّا، بل هو أساس يتسق ويتلاءم مع العيش ومحورية الإنسان)).
الابتكار والاستدامة
بدورها شددت غبرة على أهمية عنصر الاستدامة والابتكار، موضحة أن الميثاق يشتمل على عناصر ترسّخ الاستدامة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وكيف تكون عمارتنا مستدامة، مضيفة أن الابتكار هو الجامع لجميع العناصر التي تقوم عليها العمارة، وقالت ((فحاجتنا لجانب الابتكار ضرورية، وتستوجب شراكات متبادلة للوصول لحلول ابتكارية مناسبة وصالحة ومستدامة، ومحاولة إعادة الإرث القديم في العمارة، خصوصًا إذا علمنا أن الميثاق للجميع))، معززة حديثها بنمطية العمارة في جدة التاريخية ((وكيف أنها جاءت مترجمة لجودة الحياة)).
أصالة النسق العمراني
وأوضح اللويحان للحضور أن بداية ميثاق الملك سلمان هو تجسيد حقبة مرت بها المملكة العربية السعودية، والتصدي لنسق عمراني دخيل على مجتمعنا المحلي نظير ما انتشر من شكل عمراني جديد. وأردف أن ((ميثاق الملك سلمان يتسم بالأصالة، حيث هي تجسيد لروح المكان، وإعادة الصلة بين الناس وما ألفوا عليه من بناء يقوم على مواد بعينها، ملامسة لثقافتنا وعاداتنا، والحرص نحو تجسيدها على كافة مناطق المملكة)).
ووصف اللويحان عنصر الاستمرارية بالمهم، قائلًا ((الاتعاظ من الماضي وتطوير المبنى واجب ويعطي استمرارية لنمطية البناء، وفهم حرفة صنع الأشياء، وإمكانية صناعتها محليًا أو الاستعانة باستشارة حرفيين دوليين)).
وأجمع المتحدثون أن العمارة السلمانية عاصرت حقبة متميزة في العمارة، ومشروع وزارة الثقافة، ممثلًا في هيئة فنون العمارة والتصميم، أخذ عناصر الميثاق ووصل من خلاله لما يُسمى العمارة الفاضلة وتطبيقها على كافة مناطق المملكة.
يذكر أن معرض جدة للكتاب 2023، الذي افتتح الخميس 7 ديسمبر، ويستقبل زواره إلى السبت 16 ديسمبر، يحظى بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر محليةٍ، وعربية ودولية، موزعة على 400 جناح، فيما يضم برنامجه الثقافي أكثر من 80 فعالية ثقافية وفنية منوعة، مخصصة لكافة الاهتمامات والأعمار.

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