12.3% زيادة في نفقات ميزانية 2024 - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) رفعت ميزانية 2024 قيمة النفقات 12.3% عما كان محددا بميزانية 2023، حيث ارتفع إجمالي النفقات من 1.11 تريليون ريال إلى 1.25 تريليون ريال في ميزانية 2024، حيث تسعى الحكومة خلال 2024 إلى الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي طبقت خلال السنوات الماضية؛ لتمكين التحول الاقتصادي، وتنويع القاعدة الاقتصادية نحو تعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة الاقتصادية، لتحقق نموا ناتجا عن ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، بما يضمن وجود مصادر مستقرة للإيرادات على المدى المتوسط والطويل، لتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البُعد الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في تطوير الإدارة الضريبية، ورفع مستويات الامتثال.
إجمالي الإيرادات
تشير ميزانية 2024 إلى أن تقديرات إجمالي الإيرادات في 2024 سيبلغ نحو 1.172 مليار ريال، بانخفاض 1.7% عن المتوقع تحقيقه في 2023 نتيجة توجه الحكومة نحو بناء تقديرات الميزانية للإيرادات النفطية وغير النفطية على معايير تتسم بالتحفظ، تحسبا لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.
الضرائب
من المقدر أن تصل الإيرادات المحصلة من الضرائب في 2024 إلى نحو 361 مليار ريال، مرتفعة 2.5% مقارنة بتقديرات 2023 نتيجة استمرار التحسن في الأنشطة الاقتصادية، والأثر الإيجابي للتطوير المستمر في الإدارة الضريبية، وتحسن عمليات التحصيل، ما أسهم بدوره في رفع إجمالي الإيرادات الضريبية.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 31 مليار ريال في 2024 بتراجع 14.3% مقارنة بالمتوقع تحصيله في 2023، وذلك لتحصيل إيرادات غير متكررة خلال 2023 تخص أعواما سابقة، بالإضافة إلى أثر مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية التي تنتهي نهاية 2023، التي أسهمت في تحفيز المكلفين على سداد الفترات السابقة.
ضرائب السلع
من المقدر للضرائب على السلع والخدمات أن تحقق نحو 279 مليار ريال في 2024، بارتفاع 5.8% عن المتوقع تحقيقه في 2023، وذلك نتيجة التوقعات الإيجابية لمؤشرات الإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى التقدم في مشروع الفوترة الإلكترونية الذي سيسهم في رفع نسب الالتزام والتحسن في تحصيل الإيرادات الضريبية.
ضرائب التجارة
ويتوقع أن تحقق الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية والرسوم الجمركية 21 مليار ريال في 2024 بارتفاع 3% عن المتوقع تحصيله بنهاية 2023، مدفوعة باستمرار نمو الواردات في العام المقبل، بالإضافة إلى أثر التضخم العالمي على أسعار السلع المستوردة.
الضرائب الأخرى
كما أنه من المقدر أن تسجل الضرائب الأخرى، ومنها الزكاة، نحو 30 مليار ريال في 2024 بانخفاض 6.1% مقارنة بالمتوقع لـ2023، وذلك لانتهاء تحصيل إيرادات غير متكررة من تسويات زكاة البنوك نهاية 2023.
الإيرادات الأخرى
يُقدر أن تبلغ الإيرادات الأخرى، التي تشمل الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، بالإضافة إلى الجزاءات والغرامات، نحو 812 مليار ريال في 2024 بانخفاض 3.5% مقارنة بالمتوقع تحقيقه في 2023، وذلك للتوجه الذي تتبناه الحكومة نحو بناء تقديرات الإيرادات في الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ، تحسبا لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.
سيناريوهات الإيرادات
وقد أعدت الحكومة عدة سيناريوهات لإيرادات 2024 تأخذ بالاعتبار التطورات العالمية والمحلية، وحالة عدم اليقين بشأن تداعيات الظروف الجيوسياسية القائمة ومعدلات التضخم، وشملت السيناريو الأساس، وهو المعتمد في الميزانية، بالإضافة إلى سيناريوهات بإيرادات أقل وأعلى من السيناريو الأساس، وستستعرض هذه السيناريوهات في جزئية أبرز المخاطر والتحديات المالية والاقتصادية في هذا التقرير.
النفقات
في ضوء ما شهدته المملكة من تحول في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية خلال السنوات الماضية، وما خلقته المساحة المالية الناتجة عن زيادة الإيرادات الهيكلية في 2022 بأثرها الإيجابي من تسريع تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التنموية، بالإضافة إلى المراجعات المستمرة التي تجريها الحكومة عبر دراسة الخيارات المتاحة، واستغلالها في تحقيق الموازنة بين متطلبات زيادة الإنفاق وضمان الاستقرار المالي والاستدامة المالية، تأتي ميزانية العام المالي 2024، على المدى المتوسط، مرتفعة عما نُشر في بيان الميزانية العامة للدولة لـ2023، مستندة على الوضع المالي والقدرة التمويلية للمملكة.
الإنفاق الإستراتيجي
وتواصل الحكومة توجيه الإنفاق لـ2024، على المدى المتوسط، بشكل رئيسي للإنفاق الإستراتيجي المناطقي والقطاعي ذي الطبيعة التنموية، الذي سيسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة. كما أنه سيسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل، بينما ستستمر الحكومة في دعم الإنفاق الاجتماعي الذي يعد أحد أهم أولويات الإنفاق الحكومي عبر المراجعات الدورية لبرامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وتحسينها، بما يكفل الوصول للفئات المستهدفة، علاوة على مواصلة الجهود في رفع مستوى جودة الخدمات والمرافق الحكومية، وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، الذي بدوره سيسهم في رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة.
إجمالي النفقات
تشير بيانات ميزانية 2024 إلى أنه من المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.251 مليار ريال، ومن المقدر أن تبلغ النفقات التشغيلية لـ2024 نحو 1.062 مليار ريال، منخفضة بنحو 0.9% مقارنة بالمتوقع لـ2023، وهو ما يشكل 84.9% من إجمالي النفقات، بينما تقدر نفقات تعويضات العاملين بنحو 544 مليار ريال، بارتفاع 1.6% مقارنة بالمتوقع لـ2023، انعكاسا لأثر العلاوة السنوية. ومن المقدر أن يبلغ الإنفاق على باب السلع والخدمات نحو 277 مليار ريال، بارتفاع بنحو 1.6% عن المتوقع لـ2023 نتيجة الاستمرار في تنفيذ وتشغيل البرامج والإستراتيجيات المتعلقة بالقطاعات الواعدة. كما تقدر نفقات التمويل في 2024 بنحو 47 مليار ريال، مرتفعة 21.7% مقارنة بالمتوقع في 2023. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة انعكاس أثر ارتفاع محفظة الدين العام جراء التوسع في الإنفاق، لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الممكنة، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الإنفاق على الإعانات
من المقدر أن تصل نفقات باب الإعانات إلى نحو 38 مليار ريال، مرتفعة عن توقعات 2023 بنحو 88.1%. ويعزى هذا الارتفاع لتعديل تصنيف ميزانية بعض الجهات الحكومية، لتكون إعانة بدلا من تضمينها في أبواب أخرى. ومن المقدر أن تبلغ نفقات باب المنافع الاجتماعية نحو 62 مليار ريال. ويقدر للنفقات الرأسمالية أن تبلغ نحو 189 مليار ريال في العام 2024، التي تشكل 15.1% من إجمالي النفقات، إذ من المقدر أن تنخفض النفقات الرأسمالية نحو 7.1% مقارنة بالمتوقع لـ2023.
تقديرات ميزانية 2024 ((بالمليار ريال))
الإيرادات:
إجمالي الإيرادات
ميزانية 2023 = 1.130
توقعات 2023 = 1.193
ميزانية 2024 = 1.172
الضرائب
ميزانية 2023 = 22
توقعات 2023 = 36
ميزانية 2024 = 31
الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية
ميزانية 2023 = 254
توقعات 2023 = 264
ميزانية 2024 = 279
الضرائب على السلع والخدمات
ميزانية 2023 = 18
توقعات 2023 = 20
ميزانية 2024 = 21
الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية
ميزانية 2023 = 28
توقعات 2023 = 32
ميزانية 2024 = 30
ضرائب أخرى
ميزانية 2023 = 808
توقعات 2023 = 841
ميزانية 2024 = 812
النفقات:
إجمالي النفقات
ميزانية 2023 = 1.114
توقعات 2023 = 1.275
ميزانية 2024 = 1.251
المصروفات
ميزانية 2023 = 957
توقعات 2023 = 1.072
ميزانية 2024 = 1.062
تعويضات العاملين
ميزانية 2023 = 514
توقعات 2023 = 536
ميزانية 2024 = 544
السلع والخدمات
ميزانية 2023 = 218
توقعات 2023 = 272
ميزانية 2024 = 277
نفقات التمويل
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