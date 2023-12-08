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12.3% زيادة في نفقات ميزانية 2024 - جريدة الوطن السعودية

12/8/2023 2:29:27 PM
(MENAFN- Al Watan) رفعت ميزانية 2024 قيمة النفقات 12.3% عما كان محددا بميزانية 2023، حيث ارتفع إجمالي النفقات من 1.11 تريليون ريال إلى 1.25 تريليون ريال في ميزانية 2024، حيث تسعى الحكومة خلال 2024 إلى الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي طبقت خلال السنوات الماضية؛ لتمكين التحول الاقتصادي، وتنويع القاعدة الاقتصادية نحو تعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة الاقتصادية، لتحقق نموا ناتجا عن ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، بما يضمن وجود مصادر مستقرة للإيرادات على المدى المتوسط والطويل، لتمويل المشاريع التنموية والنفقات ذات البُعد الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في تطوير الإدارة الضريبية، ورفع مستويات الامتثال.
إجمالي الإيرادات
تشير ميزانية 2024 إلى أن تقديرات إجمالي الإيرادات في 2024 سيبلغ نحو 1.172 مليار ريال، بانخفاض 1.7% عن المتوقع تحقيقه في 2023 نتيجة توجه الحكومة نحو بناء تقديرات الميزانية للإيرادات النفطية وغير النفطية على معايير تتسم بالتحفظ، تحسبا لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.
الضرائب
من المقدر أن تصل الإيرادات المحصلة من الضرائب في 2024 إلى نحو 361 مليار ريال، مرتفعة 2.5% مقارنة بتقديرات 2023 نتيجة استمرار التحسن في الأنشطة الاقتصادية، والأثر الإيجابي للتطوير المستمر في الإدارة الضريبية، وتحسن عمليات التحصيل، ما أسهم بدوره في رفع إجمالي الإيرادات الضريبية.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 31 مليار ريال في 2024 بتراجع 14.3% مقارنة بالمتوقع تحصيله في 2023، وذلك لتحصيل إيرادات غير متكررة خلال 2023 تخص أعواما سابقة، بالإضافة إلى أثر مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية التي تنتهي نهاية 2023، التي أسهمت في تحفيز المكلفين على سداد الفترات السابقة.
ضرائب السلع
من المقدر للضرائب على السلع والخدمات أن تحقق نحو 279 مليار ريال في 2024، بارتفاع 5.8% عن المتوقع تحقيقه في 2023، وذلك نتيجة التوقعات الإيجابية لمؤشرات الإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى التقدم في مشروع الفوترة الإلكترونية الذي سيسهم في رفع نسب الالتزام والتحسن في تحصيل الإيرادات الضريبية.
ضرائب التجارة
ويتوقع أن تحقق الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية والرسوم الجمركية 21 مليار ريال في 2024 بارتفاع 3% عن المتوقع تحصيله بنهاية 2023، مدفوعة باستمرار نمو الواردات في العام المقبل، بالإضافة إلى أثر التضخم العالمي على أسعار السلع المستوردة.
الضرائب الأخرى
كما أنه من المقدر أن تسجل الضرائب الأخرى، ومنها الزكاة، نحو 30 مليار ريال في 2024 بانخفاض 6.1% مقارنة بالمتوقع لـ2023، وذلك لانتهاء تحصيل إيرادات غير متكررة من تسويات زكاة البنوك نهاية 2023.
الإيرادات الأخرى
يُقدر أن تبلغ الإيرادات الأخرى، التي تشمل الإيرادات النفطية والأرباح من استثمارات الحكومة، ومبيعات السلع والخدمات، بالإضافة إلى الجزاءات والغرامات، نحو 812 مليار ريال في 2024 بانخفاض 3.5% مقارنة بالمتوقع تحقيقه في 2023، وذلك للتوجه الذي تتبناه الحكومة نحو بناء تقديرات الإيرادات في الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ، تحسبا لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي.
سيناريوهات الإيرادات
وقد أعدت الحكومة عدة سيناريوهات لإيرادات 2024 تأخذ بالاعتبار التطورات العالمية والمحلية، وحالة عدم اليقين بشأن تداعيات الظروف الجيوسياسية القائمة ومعدلات التضخم، وشملت السيناريو الأساس، وهو المعتمد في الميزانية، بالإضافة إلى سيناريوهات بإيرادات أقل وأعلى من السيناريو الأساس، وستستعرض هذه السيناريوهات في جزئية أبرز المخاطر والتحديات المالية والاقتصادية في هذا التقرير.
النفقات
في ضوء ما شهدته المملكة من تحول في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية خلال السنوات الماضية، وما خلقته المساحة المالية الناتجة عن زيادة الإيرادات الهيكلية في 2022 بأثرها الإيجابي من تسريع تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التنموية، بالإضافة إلى المراجعات المستمرة التي تجريها الحكومة عبر دراسة الخيارات المتاحة، واستغلالها في تحقيق الموازنة بين متطلبات زيادة الإنفاق وضمان الاستقرار المالي والاستدامة المالية، تأتي ميزانية العام المالي 2024، على المدى المتوسط، مرتفعة عما نُشر في بيان الميزانية العامة للدولة لـ2023، مستندة على الوضع المالي والقدرة التمويلية للمملكة.
الإنفاق الإستراتيجي
وتواصل الحكومة توجيه الإنفاق لـ2024، على المدى المتوسط، بشكل رئيسي للإنفاق الإستراتيجي المناطقي والقطاعي ذي الطبيعة التنموية، الذي سيسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة. كما أنه سيسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل، بينما ستستمر الحكومة في دعم الإنفاق الاجتماعي الذي يعد أحد أهم أولويات الإنفاق الحكومي عبر المراجعات الدورية لبرامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وتحسينها، بما يكفل الوصول للفئات المستهدفة، علاوة على مواصلة الجهود في رفع مستوى جودة الخدمات والمرافق الحكومية، وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، الذي بدوره سيسهم في رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمملكة.
إجمالي النفقات
تشير بيانات ميزانية 2024 إلى أنه من المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.251 مليار ريال، ومن المقدر أن تبلغ النفقات التشغيلية لـ2024 نحو 1.062 مليار ريال، منخفضة بنحو 0.9% مقارنة بالمتوقع لـ2023، وهو ما يشكل 84.9% من إجمالي النفقات، بينما تقدر نفقات تعويضات العاملين بنحو 544 مليار ريال، بارتفاع 1.6% مقارنة بالمتوقع لـ2023، انعكاسا لأثر العلاوة السنوية. ومن المقدر أن يبلغ الإنفاق على باب السلع والخدمات نحو 277 مليار ريال، بارتفاع بنحو 1.6% عن المتوقع لـ2023 نتيجة الاستمرار في تنفيذ وتشغيل البرامج والإستراتيجيات المتعلقة بالقطاعات الواعدة. كما تقدر نفقات التمويل في 2024 بنحو 47 مليار ريال، مرتفعة 21.7% مقارنة بالمتوقع في 2023. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة انعكاس أثر ارتفاع محفظة الدين العام جراء التوسع في الإنفاق، لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الممكنة، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الإنفاق على الإعانات
من المقدر أن تصل نفقات باب الإعانات إلى نحو 38 مليار ريال، مرتفعة عن توقعات 2023 بنحو 88.1%. ويعزى هذا الارتفاع لتعديل تصنيف ميزانية بعض الجهات الحكومية، لتكون إعانة بدلا من تضمينها في أبواب أخرى. ومن المقدر أن تبلغ نفقات باب المنافع الاجتماعية نحو 62 مليار ريال. ويقدر للنفقات الرأسمالية أن تبلغ نحو 189 مليار ريال في العام 2024، التي تشكل 15.1% من إجمالي النفقات، إذ من المقدر أن تنخفض النفقات الرأسمالية نحو 7.1% مقارنة بالمتوقع لـ2023.
تقديرات ميزانية 2024 ((بالمليار ريال))
الإيرادات:
إجمالي الإيرادات
ميزانية 2023 = 1.130
توقعات 2023 = 1.193
ميزانية 2024 = 1.172
الضرائب
ميزانية 2023 = 22
توقعات 2023 = 36
ميزانية 2024 = 31
الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية
ميزانية 2023 = 254
توقعات 2023 = 264
ميزانية 2024 = 279
الضرائب على السلع والخدمات
ميزانية 2023 = 18
توقعات 2023 = 20
ميزانية 2024 = 21
الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية
ميزانية 2023 = 28
توقعات 2023 = 32
ميزانية 2024 = 30
ضرائب أخرى
ميزانية 2023 = 808
توقعات 2023 = 841
ميزانية 2024 = 812
النفقات:
إجمالي النفقات
ميزانية 2023 = 1.114
توقعات 2023 = 1.275
ميزانية 2024 = 1.251
المصروفات
ميزانية 2023 = 957
توقعات 2023 = 1.072
ميزانية 2024 = 1.062
تعويضات العاملين
ميزانية 2023 = 514
توقعات 2023 = 536
ميزانية 2024 = 544
السلع والخدمات
ميزانية 2023 = 218
توقعات 2023 = 272
ميزانية 2024 = 277
نفقات التمويل

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