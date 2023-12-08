Lifezone Metals تُعلن عن تحديث مهم بشأن الموارد المعدنية لمشروعها Kabanga Nickel في تنزانيا

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- إن شركة Lifezone Metals Limited ( رمزها في بورصة نيويورك: LZM ) شركة معادن حديثة تبتكر القيمة عبر سلسلة توريد لمعادن البطاريات، بدءًا من الموارد وحتى إنتاج المعادن وإعادة تدويرها. ويسر Chris Showalter، الرئيس التنفيذي لشركة Lifezone Metals، أن يعلن عن تحديث بشأن الموارد المعدنية لمشروع Kabanga Nickel، الواقع في شمال غرب تنزانيا. يعكس التحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023 نتائج برامج الحفر الخاصة بشركة Lifezone Metals للفترة 2021-2023 وتفسير محدَّث لمبدأ التشبع بالمعادن، أي التمعدُن، الأمر الذي يؤكد من جديد استمرارية تمعدُن النيكل العالي الجودة في كابانغا. مشروع Kabanga Nickel مملوك حاليًا بنسبة 69.7% لشركة Lifezone Metals و يتم عرض كل الموارد المعدنية على أساس انتسابها لشركة Lifezone Metals . علَّق السيد Showalter قائلاً: "تواصل كابانغا إظهار جودتها الاستثنائية ومستواها العالمي من الكفاءة. وتوفر الزيادة الكبيرة في الموارد المعدنية المقيسة والموصى بها أساسًا متينًا لدراسة الجدوى النهائية الجارية، والتي من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024. ونحن نؤمن بأن كابانغا توفر بها القدرة على أن تصبح منتجًا منخفض التكلفة وطويل العمر ومسؤولًا بيئيًا للنيكل والنحاس والكوبالت، وهي معادن مهمة للتحول إلى الطاقة الخضراء، أو المراعية للبيئة. ونتطلع إثر ذلك إلى تطوير المشروع بالتنسيق الوثيق مع حكومة تنزانيا، التي تكرَّمت بتقديم وافر الدعم لجهودنا الحثيثة." أبرز نقاط التحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023:

يبلغ إجمالي الموارد المقيسة والموصى بها 43.6 مليون طن بدرجات 2.02% نيكل و0.28% نحاس و0.16% كوبالت (2.57% مكافئ النيكل).

بالإضافة إلى ذلك، يبلغ إجمالي الموارد المستنتجة المنسوبة 17.5 مليون طن بدرجات 2.23% نيكل و0.31% نحاس و0.16% كوبالت (2.79% مكافئ النيكل).

ومن الجدير بالذكر أن 71% من حمولة الموارد المعدنية في كابانغا تم تصنيفها الآن ضمن الفئات المقيسة والموصى بها ذات الثقة الأعلى مقارنة بالفئات المستنتجة.

زادت أطنان الموارد المعدنية المقيسة والموصى بها بنسبة 69% مقارنة بتقديرات الموارد المعدنية لشهر فبراير 2023. زاد معدن النيكل المكافئ الموجود في الموارد المقيسة والموصى بها بنسبة 30%. زادت أيضًا حمولة الموارد المستنتجة بنسبة 20%، مع زيادة المعدن المكافئ للنيكل بنسبة 4%.

وظل الحد الأقصى للموارد المعدنية من دون تغيير عند مستوى 0.58% من مكافئ النيكل، حيث تقرر أن الافتراضات السابقة المستخدمة ستظل سارية.

لقد نتجت نسبة كبيرة من حمولة الموارد المعدنية الإضافية المشار إليها في التحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023 من إدراج تمعدُن إضافي فوق مافي (أي شديد الكثافة). يؤدي التغيير في مخطط تدفق المعالجة، بما في ذلك إضافة مصفاة معالجة المعادن، إلى تحسين احتمالات الاستخراج الاقتصادي للمادة فوق المافية.

وكذلك زادت الموارد المعدنية الكبريتيدية الضخمة في جميع الفئات، مما أدى إلى إضافة 10% من المعدن المكافئ للنيكل.

لقد تم تحقيق كميات إضافية كبيرة من الموارد المعدنية في منطقة تيمبو، التي تقع على بعد كيلومتر واحد شمال شرق المنطقة الشمالية. وتظل تيمبو مفتوحة على طول الطريق باتجاه الشمال الشرقي باتجاه منطقة سفاري، في مساحة يشار إليها باسم Safari Link. وتشمل المناطق الأخرى لإضافة الموارد المعدنية المناطق الشمالية والرئيسية ومنطقة MNB، فضلاً عن الإبلاغ الأول عن وجود الموارد المعدنية في منطقة كيما. تم إعداد تحديث Kabanga Mineral بشكل مستقل بواسطة Sharron Sylvester، المدير الفني للجيولوجيا في شركة OreWin Pty Ltd ووفقًا للجزء الفرعي S-K من اللائحة 1300 الصادرة من هيئة الأوراق المالية الأمريكية (S-K 1300). يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية، غير شاملة الاحتياطيات المعدنية. ولا توجد احتياطيات معدنية للإبلاغ عنها. الشكل 1: انقر لعرض سلسلة الصور الخاصة بالموارد المعدنية لمشروع Kabanga Nickel ( ) . الجدول 1: يظهر التحديث بشأن الموارد المعدنية لمشروع Kabanga Nickel على أساس انتسابها إلى Lifezone Metals (69.7%) ، اعتبارًا من 30 نوفمبر 2023 - على أساس سعر النيكل 9.50 دولارات أمريكية/رطل، وسعر النحاس 4.00 دولارات أمريكية/رطل، وسعر الكوبالت 26.00 دولارًا أمريكيًا/رطل. وتم تضمين الجداول التفصيلية كملحق لهذا البيان الصحفي.

تصنيف الموارد المعدنية الحمولة المنسوبة

(طن متري) الدرجات الاستعادة NiEq23

(%) النيكل

(%) النحاس

(%) الكوبالت

(%) النيكل

(%) النحاس

(%) الكوبالت

(%) الموارد المعدنية بشكل عام- كل أنواع التمعدن مقيسة 14.1 2.61 2.03 0.28 0.17 87.2 85.1 88.1 موصى بها 29.5 2.55 2.02 0.28 0.15 87.2 85.1 88.1 مقيسة + موصى بها 43.6 2.57 2.02 0.28 0.16 87.2 85.1 88.1 مستنتجة 17.5 2.79 2.23 0.31 0.16 87.2 85.1 88.1 تصنيف الموارد المعدنية الحمولة المنسوبة

(طن متري) الدرجات المعادن المحتواة المنسوبة NiEq23

(%) النيكل

(%) النحاس

(%) الكوبالت

(%) NiEq23

(كيلو طن) النيكل

(كيلو طن) النحاس

(كيلو طن) الكوبالت

(كيلو طن) الموارد المعدنية بشكل عام- كل أنواع التمعدن مقيسة 14.1 2.61 2.03 0.28 0.17 368 286 39 24 موصى بها 29.5 2.55 2.02 0.28 0.15 753 595 83 45 مقيسة + موصى بها 43.6 2.57 2.02 0.28 0.16 1,121 881 122 69 مستنتجة 17.5 2.79 2.23 0.31 0.16 489 391 54 27 1. يوضح هذا الجدول الموارد المعدنية لأنواع التمعدن الضخمة المجمعة من الكبريتيد والمواد فوق المافية. 2. يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية، غير شاملة الاحتياطيات المعدنية. ولا توجد احتياطيات معدنية للإبلاغ عنها. 3. تم الإبلاغ عن أن الموارد المعدنية بحيث تظهر فقط جزء الحمولة المنسوب إلى Lifezone Metals، وهو 69.713% من الإجمالي. 4. يستخدم القطع NiEq23 باستخدام سعر النيكل البالغ 9.50 دولارات أمريكية للرطل، وسعر النحاس البالغ 4.00 دولارات أمريكية للرطل وسعر الكوبالت البالغ 26.00 دولارًا أمريكيًا للرطل مع مسموحات الاسترداد، واستحقاقات الدفع، والخصومات، والنقل وعوائد الملكية. NiEq23% = Ni% + Cu% x 0.411 + Co% x 2.765. 5. افتراضات الاسترداد المعدني للموارد المعدنية هي: النيكل 87.2% والنحاس 85.1% والكوبالت 88.1%. 6. النقطة المرجعية للموارد المعدنية هي نقطة التغذية في منشأة المعالجة. 7. تم تقييم كل الموارد المعدنية في التحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023 بحثًا عن احتمالات معقولة للاستخراج الاقتصادي في نهاية المطاف من خلال الإبلاغ عن المواد التي تزيد عن الدرجة النهائية البالغة 0.58% NiEq23 دون غيرها. 8. قد تختلف الإجماليات بسبب التقريب.

تتكون كابانغا حاليًا من ست مناطق تمعدُن متميزة تم تحديدها، وهي (من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي) المنطقة الرئيسية وMNB وكيما والمنطقة الشمالية وتيمبو وسفاري، والتي تقع على مسافة تتجاوز 7.5 كيلومترات. والمناطق المعدنية الخمس التي يتعلق بها التحديث بشأن الموارد المعدنية هي: المنطقة الرئيسية وMNB وكيما والمنطقة الشمالية وتيمبو، والتي تمتد على مسافة إجمالية تبلغ 6.0 كيلومترات وعلى عمق يصل إلى 1.7 كيلومترًا تحت السطح.

الشكل 2: مقطع طويل مائل يُظهر المناطق المتمعدنة والتقاطعات التي تزيد عن 0.58% من مكافئ النيكل (بالنظر إلى الشمال الغربي).

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الشكل 3: يظهر التحديث بشأن الموارد المعدنية لمشروع Kabanga Nickel حسب المناطق على أساس الانتساب لشركة Lifezone Metals .

يرجى الرجوع إلى الشكل 2 في البيان الصحفي على موقعنا هنا .

ملاحظة: يرجى الرجوع إلى أسعار المعادن والمبالغ المستردة والافتراضات الأخرى كما هو موضح في الجدول 1 والملاحظات المرفقة.

تظل المنطقة الشمالية هي أكبر المناطق المعدنية المحددة حاليًا في كابانغا حيث يبلغ إجمالي الموارد المقيسة والموصى بها 20.6 مليون طن بدرجات 2.53% نيكل و0.34% نحاس و0.18% كوبالت (3.18% مكافئ النيكل) والموارد المعدنية المستنتجة المنسوبة بإجمالي 12.2 مليون طن بدرجات 2.60% نيكل و0.35% نحاس و0.18% كوبالت (3.24% مكافئ النيكل).

إن منطقة تيمبو هي ثاني أكبر منطقة، ويتم تصنيف كل الموارد المعدنية في تيمبو باعتبارها مقيسة أو موصى بها، بإجمالي 13.8 مليون طن بدرجات 1.80% نيكل و0.25% نحاس و0.15% كوبالت (2.32% مكافئ النيكل).

داخل المنطقة الشمالية وتيمبو، اللتين تشكلان الجزء الأكبر من مناطق الموارد المعدنية الموجودة في كابانغا، تم تصنيف 74% من الموارد المعدنية على أنها مقيسة وموصى بها على درجة ثقة أعلى (71% في جميع المناطق في كابانغا) مقارنة بالمواد المستنتجة. للمقارنة، تم تصنيف المنطقة الشمالية وتيمبو مجتمعتين على أنهما موارد مقيسة وموصى بها بنسبة 63% في تقدير الموارد المعدنية لشهر فبراير 2023.

وثمة زيادة كبيرة في الحمولة والمعادن الموجودة عند مقارنتها بتقدير الموارد المعدنية لشهر فبراير 2023 السابق

زادت الموارد المعدنية الإجمالية المقيسة والموصى بها بنسبة 69%، وزادت الموارد المعدنية المستنتجة بنسبة 20% في مشروع Kabanga Nickel مقارنة بتقدير الموارد المعدنية السابق لشهر فبراير 2023. ويعكس هذا نتائج برامج الحفر الخاصة بـ Lifezone Metals للفترة 2021-2023 والتفسير المحدَّث للتمعدن.

أجرت شركة Lifezone Metals برامج حفر متعددة بين عامي 2021 و2023 في مشروع Kabanga وتم إدراج النتائج في قاعدة بيانات الموارد المعدنية (حتى 17 سبتمبر 2023؛ باستثناء الحفر التي لم يتم مسحها بعد أو التي أظهرت نتائج فحص متميزة). في ما يلي تفاصيل برامج الحفر الخاصة بشركة Lifezone Metals:



ديسمبر 2021 إلى مايو 2022: تم حفر إجمالي عمق 4,163 مترًا في 14 حفرة لتوفير 2,727 كجم من العينات المعدنية (في ثلاث عينات مجمعة) من المنطقة الشمالية وتيمبو لأعمال التعويم واختبار المعادن المائية في بيرث، أستراليا.

مايو 2022 إلى 31 ديسمبر 2022: تم حفر إجمالي عمق 7,186 مترًا في 19 حفرة في تيمبو الشمالية لزيادة الثقة في هذه المنطقة على مسافة 700 متر ولتوفير عينة كبيرة إضافية (464 كيلوجرامًا) لأعمال التعويم واختبار المعادن المائية في بيرث، أستراليا. وتم الانتهاء من حفر إضافي بطول 768 مترًا في منطقة السفاري. يناير 2023 إلى 17 سبتمبر 2023: تم حفر إجمالي عمق 9,274 مترًا من الحفر في خمس حفر في المنطقة الشمالية لزيادة الثقة على طول 500 متر، و16,727 مترًا من الحفر في 23 حفرة في تيمبو لزيادة الثقة على طول طول خط الرواسب و3,555 مترًا في ستة حفر في تيمبو للأغراض الجيوتقنية.

تم دمج عمليات الحفر KNL حتى 17 سبتمبر 2023 في قاعدة بيانات الموارد المعدنية باستثناء الحفر التي لم يتم مسحها بعد أو ذات نتائج الفحص المتميزة.

الشكل 4: مقارنة إجمالي الأطنان المنسوبة والدرجة بين تقدير الموارد المعدنية لشهر فبراير 2023 والتحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023.

يرجى الرجوع إلى الشكل 2 في البيان الصحفي على موقعنا هنا .

ملاحظة: يرجى الرجوع إلى أسعار المعادن والمبالغ المستردة والافتراضات الأخرى كما هو موضح في الجدول 1 والملاحظات المرفقة.

ثمة نسبة كبيرة من حمولة الموارد المعدنية الإضافية الواردة في التحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023 ناتجة من إدراج التمعدن فوق المافي الذي تم حذفه سابقًا من الحدود فوق المافية المفسرة في المنطقة الشمالية وتيمبو بناءً على درجات القطع النظرية. يؤدي التغيير في جدول تدفق المعالجة، عن طريق إضافة مصفاة معالجة المعادن، إلى تحسين احتمالات الاستخراج الاقتصادي للمادة فوق المافية، وقد تم تفسير تمعدن فوق المافية وتم تقدير الدرجة خصوصًا من أجل التحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023.

لقد ظل الحد الأقصى للموارد المعدنية من دون تغيير عند نسبة 0.58% من مكافئ النيكل، ما يسمح بإجراء مقارنة مباشرة بين تقرير تقدير الموارد المعدنية لشهر فبراير 2023 والتحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023. كانت افتراضات أسعار المعادن المستخدمة لتحديد الدرجة النهائية هي 9.50 دولارات أمريكية للرطل للنيكل، و4.00 دولارات أمريكية للرطل للنحاس، و26.00 دولارًا أمريكيًا للرطل للكوبالت.

الشكل 5: إجمالي الأطنان المنسوبة والدرجة الموضحة حسب نوع التمعدن في التحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023.

يرجى الرجوع إلى الشكل 2 في البيان الصحفي على موقعنا هنا .

ملاحظة: يرجى الرجوع إلى أسعار المعادن والمبالغ المستردة والافتراضات الأخرى كما هو موضح في الجدول 1 والملاحظات المرفقة.

الشكل 6: تم إجراء إضافات مهمة في منطقة تيمبو، وذلك بين تقدير الموارد المعدنية لشهر فبراير 2023 والتحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023.

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ملاحظة: يرجى الرجوع إلى أسعار المعادن والمبالغ المستردة والافتراضات الأخرى كما هو موضح في الجدول 1 والملاحظات المرفقة.

دراسة جدوى نهائية لبناء سطح صغير ومنجم تحت الأرض منخفضي التأثيرـ الأمر المتوقع بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024

يركز العمل المحدد على استكمال الدراسات الجيوتقنية، وتصميم المناجم تحت الأرض، ووضع البنية التحتية للسطح، وتحديد موقع منشأة تخزين المخلفات. تعمل آبار مراقبة المياه على توفير المعلومات من أجل الدراسات الهيدرولوجية في الموقع، كما تجري اختبارات المعادن مع عينات التباين التي يتم تنقيبها وجمعها. ومن المتوقع أن يكون للتعدين تحت الأرض بصمة سطحية محدودة مع تأثير بيئي منخفض، وذلك مقارنة بالتعدين المكشوف.

وتحسبًا لزيادة الموارد المعدنية في كابانغا، توقفت شركة Lifezone Metals عن برامج الحفر الاستكشافي في نوفمبر 2023. ومع اكتمال التحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023 والتحويل الكبير للموارد المعدنية المستنتجة إلى الفئات المقيسة والموصى بها، قررت شركة Lifezone Metals أنه باتت توجد الآن موارد معدنية كافية لدعم دراسة الجدوى النهائية. لا تعد الموارد المعدنية احتياطيات معدنية، ولم تثبت جدواها اقتصاديًا. ما من يقين قاطع بأن دراسة الجدوى النهائية ستؤدي إلى وجود احتياطيات معدنية.

تم الانتهاء من أحد عشر حفرة للتنقيب عن الألماس في Safari Link، وسيتم الإبلاغ عن النتائج عند تلقي إفادات الفحوصات. أكَّد الجيولوجيون في Lifezone Metals أن منطقة Safari Link تمثل أفضل فرصة لإضافة الموارد مستقبلاً.

تعد السلامة هي الأولوية القصوى في كابانغا

سجل مشروع Kabanga Nickel أكثر من مليون ونصف ساعة عمل من دون وقوع إصابات مسببة للتعطيل أو إضاعة الوقت. تواصل حملة "Your Safety is My Safety" (سلامتك هي سلامتي) تدابير التنفيذ الناجح والتدريب المستمر مع الموظفين والمقاولين.

وتشمل مبادرات السلامة التي تم إكمالها حتى الآن: تدريبًا إضافيًا للإدارة الميدانية؛ والتدريب التنشيطي على القيادة الدفاعية لجميع مشغلي المركبات في الموقع؛ ومراجعات إجراءات التشغيل القياسية؛ وتقييمات المخاطر القائمة على المهام؛ والملاحظات القائمة على المهام.

إن السلامة هي الأولوية القصوى في كابانغا - وهي مبادرة مستمرة ومبتكرة على المستويات كافة.

تحديث إداري من Lifezone Metals

يؤسفنا أن نعلن أن السيدة Natasha Liddell، كبيرة مسؤولي الاستدامة لدينا، ستتنحى عن منصبها في Lifezone Metals، اعتبارًا من فبراير 2024. لعبت السيدة Liddell دورًا فعالًا في قيادة فرق الاستدامة المؤسسية والمحلية لدينا، والتزمت بضمان الانتقال السلس للواجبات. ونحن ممتنون لمساهماتها ونرجو لها كل التوفيق في مساعيها المستقبلية.

المؤهلون

تم إعداد ملخص التقرير الفني للتحديث بشأن الموارد المعدنية في كابانغا 2023 (2023MRU) بتاريخ سريان 30 نوفمبر 2023، وفقًا لقواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (US SEC) الجزء الفرعي S-K 1300 للإفصاح عن الممتلكات لمسجلي التعدين ( S-K 1300) لشركة Lifezone Metals Ltd في مشروع Kabanga Nickel. ويعد التحديث بشأن الموارد المعدنية لعام 2023 دراسة فنية واقتصادية أولية للإمكانات الاقتصادية لمشروع التمعدُن لدعم الكشف عن الموارد المعدنية. تظل تقديرات الموارد المعدنية سارية حتى 30 نوفمبر 2023.

تم إعداد المعلومات العلمية والتقنية الخاصة بالتحديث بشأن الموارد المعدنية لعام 2023الواردة في هذا البيان الصحفي والموافقة عليها من قبل السيد Sharron Sylvester، الحاصل على بكالوريوس العلوم (تخصص جيولوجيا)، وRPGeo AIG (10125)، والمدير الفني - الجيولوجي في شركة OreWin Pty Ltd والسيد Bernard Peters، الحاصل على بكالوريوس الهندسة (تخصص تعدين)، FAusIMM (201743) )، والمدير الفني - قطاع التعدين في شركة OreWin Pty Ltd. وهما مؤهلان استنادًا إلى لائحة S-K 1300 ويعتبران مستقلين عن Lifezone Metals.

تمت مراجعة المعلومات العلمية والتقنية الأخرى الواردة في هذا البيان الصحفي والموافقة عليها من قبل السيد Raymond Kohlsmith، الحاصل على درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف). (تخصص جيولوجيا) 1980، P (1044) PGO Canada، وهو مؤهل ستنادًا إلى لائحة S-K 1300. يعمل السيد Kohlsmith في شركة Tembo Nickel Corporation Limited، وهي شركة فرعية تابعة بشكل غير مباشر لشركة Lifezone Metals، ويشغل بها منصب مدير جيولوجيا الاستكشاف.

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معلومات عن Lifezone Metals

Lifezone Metals (بورصة نيويورك: LZM) هي شركة معادن حديثة تبتكر القيمة عبر سلسلة توريد المعادن بدءًا من الموارد وحتى الإنتاج وإعادة التدوير. ومهمتنا هي توفير إنتاج المعادن على نحو أنظف من خلال منصة قابلة للتطوير تدعمها تقنية Hydromet الخاصة بنا. تتمتع هذه التكنولوجيا بالقدرة على تقليل الانبعاثات وأن تكون بديلاً أقل تكلفة للصهر التقليدي، مما يتيح لنا توفير معادن أنظف بشكل مسؤول.

ويُعتقد أن مشروع Kabanga Nickel في تنزانيا هو أحد أكبر وأفضل رواسب كبريتيد النيكل غير المستغلة في العالم من حيث فئة النقاء، وتجري حاليًا دراسة جدوى نهائية بشأنه. ومن خلال التكامل مع تقنية Hydromet لدينا، سنعمل على فتح مصدر جديد للنيكل والنحاس والكوبالت من فئة LME لأسواق معادن البطاريات العالمية. في كابانغا، نعمل على تمكين تنزانيا لتحقيق القيمة الكاملة داخل البلاد وأن نصبح المصدر الرئيسي التالي للنيكل من الفئة 1.

البيانات التطلعية

بعض البيانات الواردة هنا ليست حقائق تاريخية ولكن يمكن اعتبارها "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، وقانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، وأحكام "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995 في ما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالخطط والاستراتيجيات والتوقعات، التجارية والمالية، لشركة Lifezone Metals Limited والشركات التابعة لها.

عادة ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "نعتقد"، و"قد"، و"سوف"، و"نقدر"، و"نستمر"، و"نتوقع"، و"نعتزم"، و"نستشرف"، و"ينبغي"، و"سوف"، و"نخطط" أو "تنبؤ" أو "محتمل" أو "يبدو" أو "يسعى" أو "مستقبل" أو "نظرة" أو صيغ نفي هذه المصطلحات أو تنويعات منها أو ما شابه ذلك من المصطلحات أو العبارات التي تتنبأ أو تشير إلى أحداث مستقبلية أو الاتجاهات المرتقبة، أو التي لا تمثل بيانات عن الأمور التاريخية؛ على أن غياب هذه العناصر لا يعني أن البيان ليس تطلعيًا. وتتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالأحداث المستقبلية، والنتائج المستقبلية المقدرة أو المتوقعة لشركة Lifezone Metals، والفرص المستقبلية لشركة Lifezone Metals، بما في ذلك فعالية تقنية التعدين المائي الخاصة بشركة Lifezone Metals (تقنية Hydromet) والتطوير. ومعالجة الموارد المعدنية في مشروع Kabanga، وغيرها من البيانات التي ليست حقائق تاريخية.

وتستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية لإدارة Lifezone Metals ولا تمثل توقعات للأداء الفعلي. يتم توفير هذه البيانات التطلعية لأغراض توضيحية فحسب؛ وليس المقصود منها أن تكون ضمانًا أو تأكيدًا أو تنبؤًا أو بيانًا نهائيًا للحقيقة أو الاحتمالية، ويجب ألا يعتمد عليها أي مستثمر. ذلك أنه من الصعب أو من المستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية، والتي ستختلف حتمًا عن الافتراضات. إن العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة Lifezone Metals والشركات التابعة لها. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Lifezone Metals، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، الظروف الاقتصادية والسياسية والتجارية العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاضطرابات الاقتصادية والتشغيلية والتضخم العالمي وزيادة تكاليف المواد والخدمات؛ والفشل في إنشاء احتياطيات معدنية وموارد معدنية، ودرجة واسترداد المعادن و/أو المواد التي يتم استخراجها، ونجاح الاستكشاف المستقبلي، وموثوقية العينات والبيانات، ونجاح أي اختبار، وتكاليف رأس المال والتشغيل التي تختلف بشكل كبير عن التقديرات، والتأخير في الحصول أو الفشل في الحصول على الموافقات الحكومية أو البيئية أو غيرها من الموافقات على المشاريع المطلوبة، والتغييرات في اللوائح الحكومية والتشريعات ومعدلات الضرائب، والتضخم، والتغيرات في أسعار الصرف وتوافر النقد الأجنبي، والتقلبات في أسعار السلع الأساسية، والتأخير في تطوير المشاريع والعوامل الأخرى، ونتيجة أي إجراءات قانونية قد يتم اتخاذها ضد شركة Lifezone Metals في ما يتعلق بدمج الأعمال أو غير ذلك؛ والفشل في تحقيق الفوائد المتوقعة من اندماج الأعمال، بما في ذلك صعوبة دمج أعمال شركتي LHL وGoGreen؛ والمخاطر المتعلقة ببدء أعمال Lifezone Metals، وفعالية تقنية Hydromet، وتوقيت أهداف إنجاز العمل المتوقعة؛ وتطوير شركة Lifezone Metals للموارد المعدنية ومعالجتها في مشروع Kabanga؛ وآثار المنافسة على أعمال شركة Lifezone Metals؛ وقدرة Lifezone Metals على تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها وإدارة النمو بشكل مربح والاحتفاظ بموظفيها الرئيسيين؛ وقدرة Lifezone Metals على الوصول إلى الربحية والحفاظ عليها؛ وتعزيز النتائج التشغيلية والمالية المستقبلية؛ والامتثال للقوانين واللوائح المطبقة على أعمال Lifezone؛ وتقلب أسعار تداول أسهم Lifezone العادية؛ وقدرة Lifezone على الاستمرار في الالتزام بمعايير الإدراج المعمول بها في بورصة نيويورك؛ وقدرة Lifezone على الحفاظ على إدراج أوراقها المالية في بورصة الأوراق المالية الوطنية الأمريكية؛ والتكاليف المتعلقة بدمج الأعمال؛ والمخاطر الأخرى التي سيتم تفصيلها من وقت لآخر في الملفات المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

يرجى ملاحظة أن القائمة السابقة لعوامل الخطر ليست شاملة؛ فقد تكون ثمة مخاطر إضافية لا تعرفها شركة Lifezone Metals حاليًا أو تعتقد شركة Lifezone Metals حاليًا أنها غير جوهرية وقد تؤدي أيضًا إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. وعلاوة على ذلك، تسرد البيانات التطلعية توقعات Lifezone Metals أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها اعتبارًا من تاريخ هذا الاتصال. وتتوقع Lifezone Metals أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات Lifezone Metals. ومع ذلك، في حين أن Lifezone Metals قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في المستقبل، فإن Lifezone Metals تتنصل على وجه التحديد من أي التزام للقيام بذلك.

وينبغي عدم الاعتماد على هذه البيانات التطلعية باعتبارها تمثيلاً لتقييمات Lifezone Metals اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا الاتصال. وبناء على ذلك، ينبغي عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية. وكذلك ينبغي عدم اعتبار أي محتوى هنا وارد إقرارًا من أي شخص بأن البيانات التطلعية المنصوص عليها هنا سيتم تحقيقها أو أنه سيتم تحقيق أي من النتائج المرتقبة في مثل هذه البيانات التطلعية. وينبغي لك عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية في هذا البيان، والتي تعتمد على المعلومات المتاحة لنا اعتبارًا من تاريخ إصدارها وهي مؤهلة في مجملها بالرجوع إلى البيانات التحذيرية الواردة هنا.

تتضمن بعض البيانات الواردة هنا إشارات إلى المعادن "النظيفة" أو "الخضراء" (أي المراعية للبيئة)، أو طرق إنتاج هذه المعادن، أو الطاقة، أو المستقبل بشكل عام. تتعلق هذه المراجع بالفوائد البيئية مثل انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة واستهلاك الطاقة في إنتاج المعادن باستخدام تقنية Hydromet مقارنة باستخدام طرق الإنتاج التقليدية واستخدام المعادن مثل النيكل في البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية.

وفي حين أظهرت الدراسات التي أجرتها جهات خارجية (بتكليف من شركة Lifezone Metals) أن تقنية Hydromet، في ظل ظروف معينة، تؤدي إلى انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة وانخفاض استهلاك الكهرباء مقارنة بالصهر في ما يتعلق بتكرير معادن مجموعة البلاتين، لا توجد مصفاة نشطة حاليًا تمنح ترخيصًا لتقنية Hydromet الخاصة بشركة Lifezone Metals. وبناءً على ذلك، قد لا تحقق تقنية Hydromet الخاصة بشركة Lifezone Metals والمعادن الناتجة الفوائد البيئية إلى الحد الذي تتوقعه شركة Lifezone Metals، بل قد لا تحققه على الإطلاق. وأي مبالغة في تقدير الفوائد البيئية في هذا الصدد قد يكون لها آثار سلبية على شركة Lifezone Metals وأصحاب المصلحة فيها. وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به بخلاف ذلك، فإننا نخلي مسؤوليتنا من أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا بحيث يعكس التغييرات في الافتراضات أو العوامل الأساسية أو المعلومات أو البيانات أو الأساليب الجديدة أو الأحداث المستقبلية أو التغييرات الأخرى بعد تاريخ هذا المقال، باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.

ملحق: التحديث بشأن الموارد المعدنية لمشروع Kabanga Nickel حسب المنطقة على أساس انتساب الموارد لشركة Lifezone Metals (69.7%) ، اعتبارًا من 30 نوفمبر 2023 - على أساس سعر النيكل 9.50 دولارات أمريكية للرطل، وسعر النحاس 4.00 دولارات أمريكية للرطل، وسعر الكوبالت 26.00 دولارًا أمريكيًا للرطل.

تصنيف الموارد المعدنية الحمولة المنسوبة

(طن متري) الدرجات الاستعادة NiEq23 النيكل النحاس الكوبالت النيكل النحاس الكوبالت (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) المنطقة الرئيسية - جميع أنواع التمعدن مقيسة - - - - - - - - موصى بها 9.3 1.60 1.22 0.20 0.10 87.2 85.1 88.1 مقيسة + موصى بها 9.3 1.60 1.22 0.20 0.10 87.2 85.1 88.1 مستنتجة - - - - - - - - منطقة MNB - جميع أنواع التمعدن مقيسة - - - - - - - - موصى بها - - - - - - - - مقيسة + موصى بها - - - - - - - - مستنتجة 1.9 1.47 1.14 0.17 0.09 87.2 85.1 88.1 منطقة كيما - جميع أنواع التمعدن مقيسة - - - - - - - - موصى بها - - - - - - - - مقيسة + موصى بها - - - - - - - - مستنتجة 3.4 1.95 1.53 0.25 0.11 87.2 85.1 88.1 المنطقة الشمالية - جميع أنواع التمعدن مقيسة 6.1 2.99 2.34 0.32 0.19 87.2 85.1 88.1 موصى بها 14.5 3.26 2.61 0.35 0.18 87.2 85.1 88.1 مقيسة + موصى بها 20.6 3.18 2.53 0.34 0.18 87.2 85.1 88.1 مستنتجة 12.2 3.24 2.60 0.35 0.18 87.2 85.1 88.1 منطقة تيمبو - جميع أنواع التمعدن مقيسة 8.0 2.33 1.80 0.25 0.16 87.2 85.1 88.1 موصى بها 5.8 2.30 1.79 0.24 0.15 87.2 85.1 88.1 مقيسة + موصى بها 13.8 2.32 1.80 0.25 0.15 87.2 85.1 88.1 مستنتجة - - - - - 87.2 85.1 88.1 مقيسة 14.1 2.61 2.03 0.28 0.17 87.2 85.1 88.1 موصى بها 29.5 2.55 2.02 0.28 0.15 87.2 85.1 88.1 مقيسة + موصى بها 43.6 2.57 2.02 0.28 0.16 87.2 85.1 88.1 مستنتجة 17.5 2.79 2.23 0.31 0.16 87.2 85.1 88.1 1. يوضح هذا الجدول الموارد المعدنية لأنواع التمعدن الضخمة المجمعة من الكبريتيد والمواد فوق المافية. 2. يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية، غير شاملة الاحتياطيات المعدنية. ولا توجد احتياطيات معدنية للإبلاغ عنها. 3. تم الإبلاغ عن أن الموارد المعدنية بحيث تظهر فقط جزء الحمولة المنسوب إلى Lifezone Metals، وهو 69.713% من الإجمالي. 4. يستخدم القطع NiEq23 باستخدام سعر النيكل البالغ 9.50 دولارات أمريكية للرطل، وسعر النحاس البالغ 4.00 دولارات أمريكية للرطل وسعر الكوبالت البالغ 26.00 دولارًا أمريكيًا للرطل مع مسموحات الاسترداد، واستحقاقات الدفع، والخصومات، والنقل وعوائد الملكية. NiEq23% = Ni% + Cu% x 0.411 + Co% x 2.765. 5. افتراضات الاسترداد المعدني للموارد المعدنية هي: النيكل 87.2% والنحاس 85.1% والكوبالت 88.1%. 6. النقطة المرجعية للموارد المعدنية هي نقطة التغذية في منشأة المعالجة. 7. تم تقييم جميع الموارد المعدنية في التحديث بشأن الموارد المعدنية لعام 2023، بحثًا عن احتمالات معقولة للاستخراج الاقتصادي في نهاية المطاف من خلال الإبلاغ فقط عن المواد التي تزيد عن درجة القطع الخاصة بها عن 0.58% NiEq23. 8. قد تختلف الإجماليات بسبب التقريب.

ملحق: تحديث الموارد المعدنية لمشروع Kabanga Nickel حسب المنطقة على أساس انتساب الموارد لشركة Lifezone Metals (69.7%) ، اعتبارًا من 30 نوفمبر 2023 - على أساس سعر النيكل 9.50 دولارات أمريكية للرطل، وسعر النحاس 4.00 دولارات أمريكية للرطل، وسعر الكوبالت 26.00 دولارًا أمريكيًا للرطل.

تصنيف الموارد المعدنية الحمولة المنسوبة

(طن متري) الدرجات المعادن المحتواة المنسوبة NiEq23 النيكل النحاس الكوبالت NiEq23 النيكل النحاس الكوبالت (%) (%) (%) (%) (كيلو طن) (كيلو طن) (كيلو طن) (كيلو طن) المنطقة الرئيسية – جميع أنواع التمعدن مقيسة - - - - - - - - - موصى بها 9.3 1.60 1.22 0.20 0.10 148 113 19 10 مقيسة + موصى بها 9.3 1.60 1.22 0.20 0.10 148 113 19 10 مستنتجة - - - - - - - - - منطقة MNB – جميع أنواع التمعدن مقيسة - - - - - - - - - موصى بها - - - - - - - - - مقيسة + موصى بها - - - - - - - - - مستنتجة 1.9 1.47 1.14 0.17 0.09 28 22 3 2 منطقة كيما – جميع أنواع التمعدن مقيسة - - - - - - - - - موصى بها - - - - - - - - - مقيسة + موصى بها - - - - - - - - - مستنتجة 3.4 1.95 1.53 0.25 0.11 67 53 8 4 المنطقة الشمالية – جميع أنواع التمعدن مقيسة 6.1 2.99 2.34 0.32 0.19 182 142 19 11 موصى بها 14.5 3.26 2.61 0.35 0.18 472 378 50 26 مقيسة + موصى بها 20.6 3.18 2.53 0.34 0.18 654 521 70 38 مستنتجة 12.2 3.24 2.60 0.35 0.18 394 316 43 22 منطقة تيمبو – جميع أنواع التمعدن مقيسة 8.0 2.33 1.80 0.25 0.16 186 144 20 12 موصى بها 5.8 2.30 1.79 0.24 0.15 132 103 14 8 مقيسة + موصى بها 13.8 2.32 1.80 0.25 0.15 319 247 34 21 مستنتجة - - - - - - - - - الموارد المعدنية بشكل عام- كل أنواع التمعدن مقيسة 14.1 2.61 2.03 0.28 0.17 368 286 39 24 موصى بها 29.5 2.55 2.02 0.28 0.15 753 595 83 45 مقيسة + موصى بها 43.6 2.57 2.02 0.28 0.16 1,121 881 122 69 مستنتجة 17.5 2.79 2.23 0.31 0.16 489 391 54 27 1. يوضح هذا الجدول الموارد المعدنية لأنواع التمعدن الضخمة المجمعة من الكبريتيد والمواد فوق المافية. 2. يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية، غير شاملة الاحتياطيات المعدنية. ولا توجد احتياطيات معدنية للإبلاغ عنها. 3. تم الإبلاغ عن أن الموارد المعدنية بحيث تظهر فقط جزء الحمولة المنسوب إلى Lifezone Metals، وهو 69.713% من الإجمالي. 4. يستخدم القطع NiEq23 باستخدام سعر النيكل البالغ 9.50 دولارات أمريكية للرطل، وسعر النحاس البالغ 4.00 دولارات أمريكية للرطل وسعر الكوبالت البالغ 26.00 دولارًا أمريكيًا للرطل مع مسموحات الاسترداد، واستحقاقات الدفع، والخصومات، والنقل وعوائد الملكية. NiEq23% = Ni% + Cu% x 0.411 + Co% x 2.765. 5. افتراضات الاسترداد المعدني للموارد المعدنية هي: النيكل 87.2% والنحاس 85.1% والكوبالت 88.1%. 6. النقطة المرجعية للموارد المعدنية هي نقطة التغذية في منشأة المعالجة. 7. تم تقييم جميع الموارد المعدنية في التحديث بشأن الموارد المعدنية لعام 2023، بحثًا عن احتمالات معقولة للاستخراج الاقتصادي في نهاية المطاف من خلال الإبلاغ فقط عن المواد التي تزيد عن درجة القطع الخاصة بها عن 0.58% NiEq23. 8. قد تختلف الإجماليات بسبب التقريب.

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