Lifezone Metals تُعلن عن تحديث مهم بشأن الموارد المعدنية لمشروعها Kabanga Nickel في تنزانيا

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- إن شركة Lifezone Metals Limited ( رمزها في بورصة نيويورك: LZM ) شركة معادن حديثة تبتكر القيمة عبر سلسلة توريد لمعادن البطاريات، بدءًا من الموارد وحتى إنتاج المعادن وإعادة تدويرها. ويسر Chris Showalter، الرئيس التنفيذي لشركة Lifezone Metals، أن يعلن عن تحديث بشأن الموارد المعدنية لمشروع Kabanga Nickel، الواقع في شمال غرب تنزانيا. يعكس التحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023 نتائج برامج الحفر الخاصة بشركة Lifezone Metals للفترة 2021-2023 وتفسير محدَّث لمبدأ التشبع بالمعادن، أي التمعدُن، الأمر الذي يؤكد من جديد استمرارية تمعدُن النيكل العالي الجودة في كابانغا. مشروع Kabanga Nickel مملوك حاليًا بنسبة 69.7% لشركة Lifezone Metals و يتم عرض كل الموارد المعدنية على أساس انتسابها لشركة Lifezone Metals . علَّق السيد Showalter قائلاً: "تواصل كابانغا إظهار جودتها الاستثنائية ومستواها العالمي من الكفاءة. وتوفر الزيادة الكبيرة في الموارد المعدنية المقيسة والموصى بها أساسًا متينًا لدراسة الجدوى النهائية الجارية، والتي من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024. ونحن نؤمن بأن كابانغا توفر بها القدرة على أن تصبح منتجًا منخفض التكلفة وطويل العمر ومسؤولًا بيئيًا للنيكل والنحاس والكوبالت، وهي معادن مهمة للتحول إلى الطاقة الخضراء، أو المراعية للبيئة. ونتطلع إثر ذلك إلى تطوير المشروع بالتنسيق الوثيق مع حكومة تنزانيا، التي تكرَّمت بتقديم وافر الدعم لجهودنا الحثيثة." أبرز نقاط التحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023:

يبلغ إجمالي الموارد المقيسة والموصى بها 43.6 مليون طن بدرجات 2.02% نيكل و0.28% نحاس و0.16% كوبالت (2.57% مكافئ النيكل).

بالإضافة إلى ذلك، يبلغ إجمالي الموارد المستنتجة المنسوبة 17.5 مليون طن بدرجات 2.23% نيكل و0.31% نحاس و0.16% كوبالت (2.79% مكافئ النيكل).

ومن الجدير بالذكر أن 71% من حمولة الموارد المعدنية في كابانغا تم تصنيفها الآن ضمن الفئات المقيسة والموصى بها ذات الثقة الأعلى مقارنة بالفئات المستنتجة.

زادت أطنان الموارد المعدنية المقيسة والموصى بها بنسبة 69% مقارنة بتقديرات الموارد المعدنية لشهر فبراير 2023. زاد معدن النيكل المكافئ الموجود في الموارد المقيسة والموصى بها بنسبة 30%. زادت أيضًا حمولة الموارد المستنتجة بنسبة 20%، مع زيادة المعدن المكافئ للنيكل بنسبة 4%.

وظل الحد الأقصى للموارد المعدنية من دون تغيير عند مستوى 0.58% من مكافئ النيكل، حيث تقرر أن الافتراضات السابقة المستخدمة ستظل سارية.

لقد نتجت نسبة كبيرة من حمولة الموارد المعدنية الإضافية المشار إليها في التحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023 من إدراج تمعدُن إضافي فوق مافي (أي شديد الكثافة). يؤدي التغيير في مخطط تدفق المعالجة، بما في ذلك إضافة مصفاة معالجة المعادن، إلى تحسين احتمالات الاستخراج الاقتصادي للمادة فوق المافية.

وكذلك زادت الموارد المعدنية الكبريتيدية الضخمة في جميع الفئات، مما أدى إلى إضافة 10% من المعدن المكافئ للنيكل.

لقد تم تحقيق كميات إضافية كبيرة من الموارد المعدنية في منطقة تيمبو، التي تقع على بعد كيلومتر واحد شمال شرق المنطقة الشمالية. وتظل تيمبو مفتوحة على طول الطريق باتجاه الشمال الشرقي باتجاه منطقة سفاري، في مساحة يشار إليها باسم Safari Link. وتشمل المناطق الأخرى لإضافة الموارد المعدنية المناطق الشمالية والرئيسية ومنطقة MNB، فضلاً عن الإبلاغ الأول عن وجود الموارد المعدنية في منطقة كيما. تم إعداد تحديث Kabanga Mineral بشكل مستقل بواسطة Sharron Sylvester، المدير الفني للجيولوجيا في شركة OreWin Pty Ltd ووفقًا للجزء الفرعي S-K من اللائحة 1300 الصادرة من هيئة الأوراق المالية الأمريكية (S-K 1300). يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية، غير شاملة الاحتياطيات المعدنية. ولا توجد احتياطيات معدنية للإبلاغ عنها. الشكل 1: انقر لعرض سلسلة الصور الخاصة بالموارد المعدنية لمشروع Kabanga Nickel ( ) . الجدول 1: يظهر التحديث بشأن الموارد المعدنية لمشروع Kabanga Nickel على أساس انتسابها إلى Lifezone Metals (69.7%) ، اعتبارًا من 30 نوفمبر 2023 - على أساس سعر النيكل 9.50 دولارات أمريكية/رطل، وسعر النحاس 4.00 دولارات أمريكية/رطل، وسعر الكوبالت 26.00 دولارًا أمريكيًا/رطل. وتم تضمين الجداول التفصيلية كملحق لهذا البيان الصحفي.

تصنيف الموارد المعدنية الحمولة المنسوبة

(طن متري) الدرجات الاستعادة NiEq23

(%) النيكل

(%) النحاس

(%) الكوبالت

(%) النيكل

(%) النحاس

(%) الكوبالت

(%) الموارد المعدنية بشكل عام- كل أنواع التمعدن مقيسة 14.1 2.61 2.03 0.28 0.17 87.2 85.1 88.1 موصى بها 29.5 2.55 2.02 0.28 0.15 87.2 85.1 88.1 مقيسة + موصى بها 43.6 2.57 2.02 0.28 0.16 87.2 85.1 88.1 مستنتجة 17.5 2.79 2.23 0.31 0.16 87.2 85.1 88.1 تصنيف الموارد المعدنية الحمولة المنسوبة

(طن متري) الدرجات المعادن المحتواة المنسوبة NiEq23

(%) النيكل

(%) النحاس

(%) الكوبالت

(%) NiEq23

(كيلو طن) النيكل

(كيلو طن) النحاس

(كيلو طن) الكوبالت

(كيلو طن) الموارد المعدنية بشكل عام- كل أنواع التمعدن مقيسة 14.1 2.61 2.03 0.28 0.17 368 286 39 24 موصى بها 29.5 2.55 2.02 0.28 0.15 753 595 83 45 مقيسة + موصى بها 43.6 2.57 2.02 0.28 0.16 1,121 881 122 69 مستنتجة 17.5 2.79 2.23 0.31 0.16 489 391 54 27 1. يوضح هذا الجدول الموارد المعدنية لأنواع التمعدن الضخمة المجمعة من الكبريتيد والمواد فوق المافية. 2. يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية، غير شاملة الاحتياطيات المعدنية. ولا توجد احتياطيات معدنية للإبلاغ عنها. 3. تم الإبلاغ عن أن الموارد المعدنية بحيث تظهر فقط جزء الحمولة المنسوب إلى Lifezone Metals، وهو 69.713% من الإجمالي. 4. يستخدم القطع NiEq23 باستخدام سعر النيكل البالغ 9.50 دولارات أمريكية للرطل، وسعر النحاس البالغ 4.00 دولارات أمريكية للرطل وسعر الكوبالت البالغ 26.00 دولارًا أمريكيًا للرطل مع مسموحات الاسترداد، واستحقاقات الدفع، والخصومات، والنقل وعوائد الملكية. NiEq23% = Ni% + Cu% x 0.411 + Co% x 2.765. 5. افتراضات الاسترداد المعدني للموارد المعدنية هي: النيكل 87.2% والنحاس 85.1% والكوبالت 88.1%. 6. النقطة المرجعية للموارد المعدنية هي نقطة التغذية في منشأة المعالجة. 7. تم تقييم كل الموارد المعدنية في التحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023 بحثًا عن احتمالات معقولة للاستخراج الاقتصادي في نهاية المطاف من خلال الإبلاغ عن المواد التي تزيد عن الدرجة النهائية البالغة 0.58% NiEq23 دون غيرها. 8. قد تختلف الإجماليات بسبب التقريب.

تتكون كابانغا حاليًا من ست مناطق تمعدُن متميزة تم تحديدها، وهي (من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي) المنطقة الرئيسية وMNB وكيما والمنطقة الشمالية وتيمبو وسفاري، والتي تقع على مسافة تتجاوز 7.5 كيلومترات. والمناطق المعدنية الخمس التي يتعلق بها التحديث بشأن الموارد المعدنية هي: المنطقة الرئيسية وMNB وكيما والمنطقة الشمالية وتيمبو، والتي تمتد على مسافة إجمالية تبلغ 6.0 كيلومترات وعلى عمق يصل إلى 1.7 كيلومترًا تحت السطح.

الشكل 2: مقطع طويل مائل يُظهر المناطق المتمعدنة والتقاطعات التي تزيد عن 0.58% من مكافئ النيكل (بالنظر إلى الشمال الغربي).

يرجى الرجوع إلى الشكل 2 في البيان الصحفي على موقعنا هنا .

الشكل 3: يظهر التحديث بشأن الموارد المعدنية لمشروع Kabanga Nickel حسب المناطق على أساس الانتساب لشركة Lifezone Metals .

يرجى الرجوع إلى الشكل 2 في البيان الصحفي على موقعنا هنا .

ملاحظة: يرجى الرجوع إلى أسعار المعادن والمبالغ المستردة والافتراضات الأخرى كما هو موضح في الجدول 1 والملاحظات المرفقة.

تظل المنطقة الشمالية هي أكبر المناطق المعدنية المحددة حاليًا في كابانغا حيث يبلغ إجمالي الموارد المقيسة والموصى بها 20.6 مليون طن بدرجات 2.53% نيكل و0.34% نحاس و0.18% كوبالت (3.18% مكافئ النيكل) والموارد المعدنية المستنتجة المنسوبة بإجمالي 12.2 مليون طن بدرجات 2.60% نيكل و0.35% نحاس و0.18% كوبالت (3.24% مكافئ النيكل).

إن منطقة تيمبو هي ثاني أكبر منطقة، ويتم تصنيف كل الموارد المعدنية في تيمبو باعتبارها مقيسة أو موصى بها، بإجمالي 13.8 مليون طن بدرجات 1.80% نيكل و0.25% نحاس و0.15% كوبالت (2.32% مكافئ النيكل).

داخل المنطقة الشمالية وتيمبو، اللتين تشكلان الجزء الأكبر من مناطق الموارد المعدنية الموجودة في كابانغا، تم تصنيف 74% من الموارد المعدنية على أنها مقيسة وموصى بها على درجة ثقة أعلى (71% في جميع المناطق في كابانغا) مقارنة بالمواد المستنتجة. للمقارنة، تم تصنيف المنطقة الشمالية وتيمبو مجتمعتين على أنهما موارد مقيسة وموصى بها بنسبة 63% في تقدير الموارد المعدنية لشهر فبراير 2023.

وثمة زيادة كبيرة في الحمولة والمعادن الموجودة عند مقارنتها بتقدير الموارد المعدنية لشهر فبراير 2023 السابق

زادت الموارد المعدنية الإجمالية المقيسة والموصى بها بنسبة 69%، وزادت الموارد المعدنية المستنتجة بنسبة 20% في مشروع Kabanga Nickel مقارنة بتقدير الموارد المعدنية السابق لشهر فبراير 2023. ويعكس هذا نتائج برامج الحفر الخاصة بـ Lifezone Metals للفترة 2021-2023 والتفسير المحدَّث للتمعدن.

أجرت شركة Lifezone Metals برامج حفر متعددة بين عامي 2021 و2023 في مشروع Kabanga وتم إدراج النتائج في قاعدة بيانات الموارد المعدنية (حتى 17 سبتمبر 2023؛ باستثناء الحفر التي لم يتم مسحها بعد أو التي أظهرت نتائج فحص متميزة). في ما يلي تفاصيل برامج الحفر الخاصة بشركة Lifezone Metals:



ديسمبر 2021 إلى مايو 2022: تم حفر إجمالي عمق 4,163 مترًا في 14 حفرة لتوفير 2,727 كجم من العينات المعدنية (في ثلاث عينات مجمعة) من المنطقة الشمالية وتيمبو لأعمال التعويم واختبار المعادن المائية في بيرث، أستراليا.

مايو 2022 إلى 31 ديسمبر 2022: تم حفر إجمالي عمق 7,186 مترًا في 19 حفرة في تيمبو الشمالية لزيادة الثقة في هذه المنطقة على مسافة 700 متر ولتوفير عينة كبيرة إضافية (464 كيلوجرامًا) لأعمال التعويم واختبار المعادن المائية في بيرث، أستراليا. وتم الانتهاء من حفر إضافي بطول 768 مترًا في منطقة السفاري. يناير 2023 إلى 17 سبتمبر 2023: تم حفر إجمالي عمق 9,274 مترًا من الحفر في خمس حفر في المنطقة الشمالية لزيادة الثقة على طول 500 متر، و16,727 مترًا من الحفر في 23 حفرة في تيمبو لزيادة الثقة على طول طول خط الرواسب و3,555 مترًا في ستة حفر في تيمبو للأغراض الجيوتقنية.

تم دمج عمليات الحفر KNL حتى 17 سبتمبر 2023 في قاعدة بيانات الموارد المعدنية باستثناء الحفر التي لم يتم مسحها بعد أو ذات نتائج الفحص المتميزة.

الشكل 4: مقارنة إجمالي الأطنان المنسوبة والدرجة بين تقدير الموارد المعدنية لشهر فبراير 2023 والتحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023.

يرجى الرجوع إلى الشكل 2 في البيان الصحفي على موقعنا هنا .

ملاحظة: يرجى الرجوع إلى أسعار المعادن والمبالغ المستردة والافتراضات الأخرى كما هو موضح في الجدول 1 والملاحظات المرفقة.

ثمة نسبة كبيرة من حمولة الموارد المعدنية الإضافية الواردة في التحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023 ناتجة من إدراج التمعدن فوق المافي الذي تم حذفه سابقًا من الحدود فوق المافية المفسرة في المنطقة الشمالية وتيمبو بناءً على درجات القطع النظرية. يؤدي التغيير في جدول تدفق المعالجة، عن طريق إضافة مصفاة معالجة المعادن، إلى تحسين احتمالات الاستخراج الاقتصادي للمادة فوق المافية، وقد تم تفسير تمعدن فوق المافية وتم تقدير الدرجة خصوصًا من أجل التحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023.

لقد ظل الحد الأقصى للموارد المعدنية من دون تغيير عند نسبة 0.58% من مكافئ النيكل، ما يسمح بإجراء مقارنة مباشرة بين تقرير تقدير الموارد المعدنية لشهر فبراير 2023 والتحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023. كانت افتراضات أسعار المعادن المستخدمة لتحديد الدرجة النهائية هي 9.50 دولارات أمريكية للرطل للنيكل، و4.00 دولارات أمريكية للرطل للنحاس، و26.00 دولارًا أمريكيًا للرطل للكوبالت.

الشكل 5: إجمالي الأطنان المنسوبة والدرجة الموضحة حسب نوع التمعدن في التحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023.

يرجى الرجوع إلى الشكل 2 في البيان الصحفي على موقعنا هنا .

ملاحظة: يرجى الرجوع إلى أسعار المعادن والمبالغ المستردة والافتراضات الأخرى كما هو موضح في الجدول 1 والملاحظات المرفقة.

الشكل 6: تم إجراء إضافات مهمة في منطقة تيمبو، وذلك بين تقدير الموارد المعدنية لشهر فبراير 2023 والتحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023.

يرجى الرجوع إلى الشكل 2 في البيان الصحفي على موقعنا هنا .

ملاحظة: يرجى الرجوع إلى أسعار المعادن والمبالغ المستردة والافتراضات الأخرى كما هو موضح في الجدول 1 والملاحظات المرفقة.

دراسة جدوى نهائية لبناء سطح صغير ومنجم تحت الأرض منخفضي التأثيرـ الأمر المتوقع بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024

يركز العمل المحدد على استكمال الدراسات الجيوتقنية، وتصميم المناجم تحت الأرض، ووضع البنية التحتية للسطح، وتحديد موقع منشأة تخزين المخلفات. تعمل آبار مراقبة المياه على توفير المعلومات من أجل الدراسات الهيدرولوجية في الموقع، كما تجري اختبارات المعادن مع عينات التباين التي يتم تنقيبها وجمعها. ومن المتوقع أن يكون للتعدين تحت الأرض بصمة سطحية محدودة مع تأثير بيئي منخفض، وذلك مقارنة بالتعدين المكشوف.

وتحسبًا لزيادة الموارد المعدنية في كابانغا، توقفت شركة Lifezone Metals عن برامج الحفر الاستكشافي في نوفمبر 2023. ومع اكتمال التحديث بشأن الموارد المعدنية لشهر نوفمبر 2023 والتحويل الكبير للموارد المعدنية المستنتجة إلى الفئات المقيسة والموصى بها، قررت شركة Lifezone Metals أنه باتت توجد الآن موارد معدنية كافية لدعم دراسة الجدوى النهائية. لا تعد الموارد المعدنية احتياطيات معدنية، ولم تثبت جدواها اقتصاديًا. ما من يقين قاطع بأن دراسة الجدوى النهائية ستؤدي إلى وجود احتياطيات معدنية.

تم الانتهاء من أحد عشر حفرة للتنقيب عن الألماس في Safari Link، وسيتم الإبلاغ عن النتائج عند تلقي إفادات الفحوصات. أكَّد الجيولوجيون في Lifezone Metals أن منطقة Safari Link تمثل أفضل فرصة لإضافة الموارد مستقبلاً.

تعد السلامة هي الأولوية القصوى في كابانغا

سجل مشروع Kabanga Nickel أكثر من مليون ونصف ساعة عمل من دون وقوع إصابات مسببة للتعطيل أو إضاعة الوقت. تواصل حملة "Your Safety is My Safety" (سلامتك هي سلامتي) تدابير التنفيذ الناجح والتدريب المستمر مع الموظفين والمقاولين.

وتشمل مبادرات السلامة التي تم إكمالها حتى الآن: تدريبًا إضافيًا للإدارة الميدانية؛ والتدريب التنشيطي على القيادة الدفاعية لجميع مشغلي المركبات في الموقع؛ ومراجعات إجراءات التشغيل القياسية؛ وتقييمات المخاطر القائمة على المهام؛ والملاحظات القائمة على المهام.

إن السلامة هي الأولوية القصوى في كابانغا - وهي مبادرة مستمرة ومبتكرة على المستويات كافة.

تحديث إداري من Lifezone Metals

يؤسفنا أن نعلن أن السيدة Natasha Liddell، كبيرة مسؤولي الاستدامة لدينا، ستتنحى عن منصبها في Lifezone Metals، اعتبارًا من فبراير 2024. لعبت السيدة Liddell دورًا فعالًا في قيادة فرق الاستدامة المؤسسية والمحلية لدينا، والتزمت بضمان الانتقال السلس للواجبات. ونحن ممتنون لمساهماتها ونرجو لها كل التوفيق في مساعيها المستقبلية.

المؤهلون

تم إعداد ملخص التقرير الفني للتحديث بشأن الموارد المعدنية في كابانغا 2023 (2023MRU) بتاريخ سريان 30 نوفمبر 2023، وفقًا لقواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (US SEC) الجزء الفرعي S-K 1300 للإفصاح عن الممتلكات لمسجلي التعدين ( S-K 1300) لشركة Lifezone Metals Ltd في مشروع Kabanga Nickel. ويعد التحديث بشأن الموارد المعدنية لعام 2023 دراسة فنية واقتصادية أولية للإمكانات الاقتصادية لمشروع التمعدُن لدعم الكشف عن الموارد المعدنية. تظل تقديرات الموارد المعدنية سارية حتى 30 نوفمبر 2023.

تم إعداد المعلومات العلمية والتقنية الخاصة بالتحديث بشأن الموارد المعدنية لعام 2023الواردة في هذا البيان الصحفي والموافقة عليها من قبل السيد Sharron Sylvester، الحاصل على بكالوريوس العلوم (تخصص جيولوجيا)، وRPGeo AIG (10125)، والمدير الفني - الجيولوجي في شركة OreWin Pty Ltd والسيد Bernard Peters، الحاصل على بكالوريوس الهندسة (تخصص تعدين)، FAusIMM (201743) )، والمدير الفني - قطاع التعدين في شركة OreWin Pty Ltd. وهما مؤهلان استنادًا إلى لائحة S-K 1300 ويعتبران مستقلين عن Lifezone Metals.

تمت مراجعة المعلومات العلمية والتقنية الأخرى الواردة في هذا البيان الصحفي والموافقة عليها من قبل السيد Raymond Kohlsmith، الحاصل على درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف). (تخصص جيولوجيا) 1980، P (1044) PGO Canada، وهو مؤهل ستنادًا إلى لائحة S-K 1300. يعمل السيد Kohlsmith في شركة Tembo Nickel Corporation Limited، وهي شركة فرعية تابعة بشكل غير مباشر لشركة Lifezone Metals، ويشغل بها منصب مدير جيولوجيا الاستكشاف.

إذا كنت ترغب في تسجيل الاشتراك للحصول على تنبيهات أخبار Lifezone Metals، يرجى التسجيل هنا .

معلومات عن Lifezone Metals

Lifezone Metals (بورصة نيويورك: LZM) هي شركة معادن حديثة تبتكر القيمة عبر سلسلة توريد المعادن بدءًا من الموارد وحتى الإنتاج وإعادة التدوير. ومهمتنا هي توفير إنتاج المعادن على نحو أنظف من خلال منصة قابلة للتطوير تدعمها تقنية Hydromet الخاصة بنا. تتمتع هذه التكنولوجيا بالقدرة على تقليل الانبعاثات وأن تكون بديلاً أقل تكلفة للصهر التقليدي، مما يتيح لنا توفير معادن أنظف بشكل مسؤول.

ويُعتقد أن مشروع Kabanga Nickel في تنزانيا هو أحد أكبر وأفضل رواسب كبريتيد النيكل غير المستغلة في العالم من حيث فئة النقاء، وتجري حاليًا دراسة جدوى نهائية بشأنه. ومن خلال التكامل مع تقنية Hydromet لدينا، سنعمل على فتح مصدر جديد للنيكل والنحاس والكوبالت من فئة LME لأسواق معادن البطاريات العالمية. في كابانغا، نعمل على تمكين تنزانيا لتحقيق القيمة الكاملة داخل البلاد وأن نصبح المصدر الرئيسي التالي للنيكل من الفئة 1.

البيانات التطلعية

بعض البيانات الواردة هنا ليست حقائق تاريخية ولكن يمكن اعتبارها "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، وقانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، وأحكام "الملاذ الآمن" بموجب قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995 في ما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالخطط والاستراتيجيات والتوقعات، التجارية والمالية، لشركة Lifezone Metals Limited والشركات التابعة لها.

عادة ما تكون البيانات التطلعية مصحوبة بكلمات مثل "نعتقد"، و"قد"، و"سوف"، و"نقدر"، و"نستمر"، و"نتوقع"، و"نعتزم"، و"نستشرف"، و"ينبغي"، و"سوف"، و"نخطط" أو "تنبؤ" أو "محتمل" أو "يبدو" أو "يسعى" أو "مستقبل" أو "نظرة" أو صيغ نفي هذه المصطلحات أو تنويعات منها أو ما شابه ذلك من المصطلحات أو العبارات التي تتنبأ أو تشير إلى أحداث مستقبلية أو الاتجاهات المرتقبة، أو التي لا تمثل بيانات عن الأمور التاريخية؛ على أن غياب هذه العناصر لا يعني أن البيان ليس تطلعيًا. وتتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالأحداث المستقبلية، والنتائج المستقبلية المقدرة أو المتوقعة لشركة Lifezone Metals، والفرص المستقبلية لشركة Lifezone Metals، بما في ذلك فعالية تقنية التعدين المائي الخاصة بشركة Lifezone Metals (تقنية Hydromet) والتطوير. ومعالجة الموارد المعدنية في مشروع Kabanga، وغيرها من البيانات التي ليست حقائق تاريخية.

وتستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية لإدارة Lifezone Metals ولا تمثل توقعات للأداء الفعلي. يتم توفير هذه البيانات التطلعية لأغراض توضيحية فحسب؛ وليس المقصود منها أن تكون ضمانًا أو تأكيدًا أو تنبؤًا أو بيانًا نهائيًا للحقيقة أو الاحتمالية، ويجب ألا يعتمد عليها أي مستثمر. ذلك أنه من الصعب أو من المستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية، والتي ستختلف حتمًا عن الافتراضات. إن العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة Lifezone Metals والشركات التابعة لها. تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Lifezone Metals، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، الظروف الاقتصادية والسياسية والتجارية العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاضطرابات الاقتصادية والتشغيلية والتضخم العالمي وزيادة تكاليف المواد والخدمات؛ والفشل في إنشاء احتياطيات معدنية وموارد معدنية، ودرجة واسترداد المعادن و/أو المواد التي يتم استخراجها، ونجاح الاستكشاف المستقبلي، وموثوقية العينات والبيانات، ونجاح أي اختبار، وتكاليف رأس المال والتشغيل التي تختلف بشكل كبير عن التقديرات، والتأخير في الحصول أو الفشل في الحصول على الموافقات الحكومية أو البيئية أو غيرها من الموافقات على المشاريع المطلوبة، والتغييرات في اللوائح الحكومية والتشريعات ومعدلات الضرائب، والتضخم، والتغيرات في أسعار الصرف وتوافر النقد الأجنبي، والتقلبات في أسعار السلع الأساسية، والتأخير في تطوير المشاريع والعوامل الأخرى، ونتيجة أي إجراءات قانونية قد يتم اتخاذها ضد شركة Lifezone Metals في ما يتعلق بدمج الأعمال أو غير ذلك؛ والفشل في تحقيق الفوائد المتوقعة من اندماج الأعمال، بما في ذلك صعوبة دمج أعمال شركتي LHL وGoGreen؛ والمخاطر المتعلقة ببدء أعمال Lifezone Metals، وفعالية تقنية Hydromet، وتوقيت أهداف إنجاز العمل المتوقعة؛ وتطوير شركة Lifezone Metals للموارد المعدنية ومعالجتها في مشروع Kabanga؛ وآثار المنافسة على أعمال شركة Lifezone Metals؛ وقدرة Lifezone Metals على تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها وإدارة النمو بشكل مربح والاحتفاظ بموظفيها الرئيسيين؛ وقدرة Lifezone Metals على الوصول إلى الربحية والحفاظ عليها؛ وتعزيز النتائج التشغيلية والمالية المستقبلية؛ والامتثال للقوانين واللوائح المطبقة على أعمال Lifezone؛ وتقلب أسعار تداول أسهم Lifezone العادية؛ وقدرة Lifezone على الاستمرار في الالتزام بمعايير الإدراج المعمول بها في بورصة نيويورك؛ وقدرة Lifezone على الحفاظ على إدراج أوراقها المالية في بورصة الأوراق المالية الوطنية الأمريكية؛ والتكاليف المتعلقة بدمج الأعمال؛ والمخاطر الأخرى التي سيتم تفصيلها من وقت لآخر في الملفات المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

يرجى ملاحظة أن القائمة السابقة لعوامل الخطر ليست شاملة؛ فقد تكون ثمة مخاطر إضافية لا تعرفها شركة Lifezone Metals حاليًا أو تعتقد شركة Lifezone Metals حاليًا أنها غير جوهرية وقد تؤدي أيضًا إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. وعلاوة على ذلك، تسرد البيانات التطلعية توقعات Lifezone Metals أو خططها أو تنبؤاتها للأحداث المستقبلية ووجهات نظرها اعتبارًا من تاريخ هذا الاتصال. وتتوقع Lifezone Metals أن الأحداث والتطورات اللاحقة ستؤدي إلى تغيير تقييمات Lifezone Metals. ومع ذلك، في حين أن Lifezone Metals قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في المستقبل، فإن Lifezone Metals تتنصل على وجه التحديد من أي التزام للقيام بذلك.

وينبغي عدم الاعتماد على هذه البيانات التطلعية باعتبارها تمثيلاً لتقييمات Lifezone Metals اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا الاتصال. وبناء على ذلك، ينبغي عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية. وكذلك ينبغي عدم اعتبار أي محتوى هنا وارد إقرارًا من أي شخص بأن البيانات التطلعية المنصوص عليها هنا سيتم تحقيقها أو أنه سيتم تحقيق أي من النتائج المرتقبة في مثل هذه البيانات التطلعية. وينبغي لك عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية في هذا البيان، والتي تعتمد على المعلومات المتاحة لنا اعتبارًا من تاريخ إصدارها وهي مؤهلة في مجملها بالرجوع إلى البيانات التحذيرية الواردة هنا.

تتضمن بعض البيانات الواردة هنا إشارات إلى المعادن "النظيفة" أو "الخضراء" (أي المراعية للبيئة)، أو طرق إنتاج هذه المعادن، أو الطاقة، أو المستقبل بشكل عام. تتعلق هذه المراجع بالفوائد البيئية مثل انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة واستهلاك الطاقة في إنتاج المعادن باستخدام تقنية Hydromet مقارنة باستخدام طرق الإنتاج التقليدية واستخدام المعادن مثل النيكل في البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية.

وفي حين أظهرت الدراسات التي أجرتها جهات خارجية (بتكليف من شركة Lifezone Metals) أن تقنية Hydromet، في ظل ظروف معينة، تؤدي إلى انخفاض انبعاثات غازات الدفيئة وانخفاض استهلاك الكهرباء مقارنة بالصهر في ما يتعلق بتكرير معادن مجموعة البلاتين، لا توجد مصفاة نشطة حاليًا تمنح ترخيصًا لتقنية Hydromet الخاصة بشركة Lifezone Metals. وبناءً على ذلك، قد لا تحقق تقنية Hydromet الخاصة بشركة Lifezone Metals والمعادن الناتجة الفوائد البيئية إلى الحد الذي تتوقعه شركة Lifezone Metals، بل قد لا تحققه على الإطلاق. وأي مبالغة في تقدير الفوائد البيئية في هذا الصدد قد يكون لها آثار سلبية على شركة Lifezone Metals وأصحاب المصلحة فيها. وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به بخلاف ذلك، فإننا نخلي مسؤوليتنا من أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا بحيث يعكس التغييرات في الافتراضات أو العوامل الأساسية أو المعلومات أو البيانات أو الأساليب الجديدة أو الأحداث المستقبلية أو التغييرات الأخرى بعد تاريخ هذا المقال، باستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به.

ملحق: التحديث بشأن الموارد المعدنية لمشروع Kabanga Nickel حسب المنطقة على أساس انتساب الموارد لشركة Lifezone Metals (69.7%) ، اعتبارًا من 30 نوفمبر 2023 - على أساس سعر النيكل 9.50 دولارات أمريكية للرطل، وسعر النحاس 4.00 دولارات أمريكية للرطل، وسعر الكوبالت 26.00 دولارًا أمريكيًا للرطل.

تصنيف الموارد المعدنية الحمولة المنسوبة

(طن متري) الدرجات الاستعادة NiEq23 النيكل النحاس الكوبالت النيكل النحاس الكوبالت (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) المنطقة الرئيسية - جميع أنواع التمعدن مقيسة - - - - - - - - موصى بها 9.3 1.60 1.22 0.20 0.10 87.2 85.1 88.1 مقيسة + موصى بها 9.3 1.60 1.22 0.20 0.10 87.2 85.1 88.1 مستنتجة - - - - - - - - منطقة MNB - جميع أنواع التمعدن مقيسة - - - - - - - - موصى بها - - - - - - - - مقيسة + موصى بها - - - - - - - - مستنتجة 1.9 1.47 1.14 0.17 0.09 87.2 85.1 88.1 منطقة كيما - جميع أنواع التمعدن مقيسة - - - - - - - - موصى بها - - - - - - - - مقيسة + موصى بها - - - - - - - - مستنتجة 3.4 1.95 1.53 0.25 0.11 87.2 85.1 88.1 المنطقة الشمالية - جميع أنواع التمعدن مقيسة 6.1 2.99 2.34 0.32 0.19 87.2 85.1 88.1 موصى بها 14.5 3.26 2.61 0.35 0.18 87.2 85.1 88.1 مقيسة + موصى بها 20.6 3.18 2.53 0.34 0.18 87.2 85.1 88.1 مستنتجة 12.2 3.24 2.60 0.35 0.18 87.2 85.1 88.1 منطقة تيمبو - جميع أنواع التمعدن مقيسة 8.0 2.33 1.80 0.25 0.16 87.2 85.1 88.1 موصى بها 5.8 2.30 1.79 0.24 0.15 87.2 85.1 88.1 مقيسة + موصى بها 13.8 2.32 1.80 0.25 0.15 87.2 85.1 88.1 مستنتجة - - - - - 87.2 85.1 88.1 مقيسة 14.1 2.61 2.03 0.28 0.17 87.2 85.1 88.1 موصى بها 29.5 2.55 2.02 0.28 0.15 87.2 85.1 88.1 مقيسة + موصى بها 43.6 2.57 2.02 0.28 0.16 87.2 85.1 88.1 مستنتجة 17.5 2.79 2.23 0.31 0.16 87.2 85.1 88.1 1. يوضح هذا الجدول الموارد المعدنية لأنواع التمعدن الضخمة المجمعة من الكبريتيد والمواد فوق المافية. 2. يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية، غير شاملة الاحتياطيات المعدنية. ولا توجد احتياطيات معدنية للإبلاغ عنها. 3. تم الإبلاغ عن أن الموارد المعدنية بحيث تظهر فقط جزء الحمولة المنسوب إلى Lifezone Metals، وهو 69.713% من الإجمالي. 4. يستخدم القطع NiEq23 باستخدام سعر النيكل البالغ 9.50 دولارات أمريكية للرطل، وسعر النحاس البالغ 4.00 دولارات أمريكية للرطل وسعر الكوبالت البالغ 26.00 دولارًا أمريكيًا للرطل مع مسموحات الاسترداد، واستحقاقات الدفع، والخصومات، والنقل وعوائد الملكية. NiEq23% = Ni% + Cu% x 0.411 + Co% x 2.765. 5. افتراضات الاسترداد المعدني للموارد المعدنية هي: النيكل 87.2% والنحاس 85.1% والكوبالت 88.1%. 6. النقطة المرجعية للموارد المعدنية هي نقطة التغذية في منشأة المعالجة. 7. تم تقييم جميع الموارد المعدنية في التحديث بشأن الموارد المعدنية لعام 2023، بحثًا عن احتمالات معقولة للاستخراج الاقتصادي في نهاية المطاف من خلال الإبلاغ فقط عن المواد التي تزيد عن درجة القطع الخاصة بها عن 0.58% NiEq23. 8. قد تختلف الإجماليات بسبب التقريب.

ملحق: تحديث الموارد المعدنية لمشروع Kabanga Nickel حسب المنطقة على أساس انتساب الموارد لشركة Lifezone Metals (69.7%) ، اعتبارًا من 30 نوفمبر 2023 - على أساس سعر النيكل 9.50 دولارات أمريكية للرطل، وسعر النحاس 4.00 دولارات أمريكية للرطل، وسعر الكوبالت 26.00 دولارًا أمريكيًا للرطل.

تصنيف الموارد المعدنية الحمولة المنسوبة

(طن متري) الدرجات المعادن المحتواة المنسوبة NiEq23 النيكل النحاس الكوبالت NiEq23 النيكل النحاس الكوبالت (%) (%) (%) (%) (كيلو طن) (كيلو طن) (كيلو طن) (كيلو طن) المنطقة الرئيسية – جميع أنواع التمعدن مقيسة - - - - - - - - - موصى بها 9.3 1.60 1.22 0.20 0.10 148 113 19 10 مقيسة + موصى بها 9.3 1.60 1.22 0.20 0.10 148 113 19 10 مستنتجة - - - - - - - - - منطقة MNB – جميع أنواع التمعدن مقيسة - - - - - - - - - موصى بها - - - - - - - - - مقيسة + موصى بها - - - - - - - - - مستنتجة 1.9 1.47 1.14 0.17 0.09 28 22 3 2 منطقة كيما – جميع أنواع التمعدن مقيسة - - - - - - - - - موصى بها - - - - - - - - - مقيسة + موصى بها - - - - - - - - - مستنتجة 3.4 1.95 1.53 0.25 0.11 67 53 8 4 المنطقة الشمالية – جميع أنواع التمعدن مقيسة 6.1 2.99 2.34 0.32 0.19 182 142 19 11 موصى بها 14.5 3.26 2.61 0.35 0.18 472 378 50 26 مقيسة + موصى بها 20.6 3.18 2.53 0.34 0.18 654 521 70 38 مستنتجة 12.2 3.24 2.60 0.35 0.18 394 316 43 22 منطقة تيمبو – جميع أنواع التمعدن مقيسة 8.0 2.33 1.80 0.25 0.16 186 144 20 12 موصى بها 5.8 2.30 1.79 0.24 0.15 132 103 14 8 مقيسة + موصى بها 13.8 2.32 1.80 0.25 0.15 319 247 34 21 مستنتجة - - - - - - - - - الموارد المعدنية بشكل عام- كل أنواع التمعدن مقيسة 14.1 2.61 2.03 0.28 0.17 368 286 39 24 موصى بها 29.5 2.55 2.02 0.28 0.15 753 595 83 45 مقيسة + موصى بها 43.6 2.57 2.02 0.28 0.16 1,121 881 122 69 مستنتجة 17.5 2.79 2.23 0.31 0.16 489 391 54 27 1. يوضح هذا الجدول الموارد المعدنية لأنواع التمعدن الضخمة المجمعة من الكبريتيد والمواد فوق المافية. 2. يتم الإبلاغ عن الموارد المعدنية، غير شاملة الاحتياطيات المعدنية. ولا توجد احتياطيات معدنية للإبلاغ عنها. 3. تم الإبلاغ عن أن الموارد المعدنية بحيث تظهر فقط جزء الحمولة المنسوب إلى Lifezone Metals، وهو 69.713% من الإجمالي. 4. يستخدم القطع NiEq23 باستخدام سعر النيكل البالغ 9.50 دولارات أمريكية للرطل، وسعر النحاس البالغ 4.00 دولارات أمريكية للرطل وسعر الكوبالت البالغ 26.00 دولارًا أمريكيًا للرطل مع مسموحات الاسترداد، واستحقاقات الدفع، والخصومات، والنقل وعوائد الملكية. NiEq23% = Ni% + Cu% x 0.411 + Co% x 2.765. 5. افتراضات الاسترداد المعدني للموارد المعدنية هي: النيكل 87.2% والنحاس 85.1% والكوبالت 88.1%. 6. النقطة المرجعية للموارد المعدنية هي نقطة التغذية في منشأة المعالجة. 7. تم تقييم جميع الموارد المعدنية في التحديث بشأن الموارد المعدنية لعام 2023، بحثًا عن احتمالات معقولة للاستخراج الاقتصادي في نهاية المطاف من خلال الإبلاغ فقط عن المواد التي تزيد عن درجة القطع الخاصة بها عن 0.58% NiEq23. 8. قد تختلف الإجماليات بسبب التقريب.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.