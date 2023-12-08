شركة ROHM وtoshiba تتفقان على التعاون في تصنيع أجهزة الطاقة

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- جرى اعتماد الخطة التي وضعتها ROHM Co., Ltd. ("ROHM") وToshiba Electronic Devices & Storage Corporation ("Toshiba Electronic Devices & Storage") التي تقضي بالتعاون في تصنيع أجهزة الطاقة وزيادة حجم إنتاجها، وستدعمها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، إذ إنها إجراء من شأنه دعم هدف الحكومة اليابانية المتمثل في توفير إمدادات آمنة ومستقرة لأشباه الموصلات، على أن تضخ شركة ROHM وToshiba Electronic Devices & Storage على التوالي استثمارات ضخمة في مجال تصنيع أجهزة الطاقة المصنوعة من كربيد السيليكون (SiC) والسيليكون (Si)، مما يعزز قدرات التوريد تعزيزًا كبيرًا ويدعم الاستفادة الإضافية من قدرات الطرف الآخر الإنتاجية.
تعد أجهزة الطاقة مكونات أساسية لتوريد وإدارة إمدادات الطاقة في كل أنواع المعدات الإلكترونية، ولتهيئة مجتمع خالٍ من الكربون أو محايد الكربون. ومن المتوقع أن يشهد الطلب الحالي زيادة متواصلة. ففي تطبيقات السيارات، شهد تطوير مجموعة نقل الحركة الكهربائية الأكثر كفاءة والأصغر حجمًا والأخف وزنًا تقدمًا كبيرًا جنبًا إلى جنب مع التطور السريع الذي يشهده مجال التحول الكهربائي للسيارات. أما في التطبيقات الصناعية، تنبع حاجة ماسة إلى إمدادات مستقرة من أجهزة الطاقة والخصائص المحسنة بغية دعم زيادة مستوى الأتمتة ومتطلبات الكفاءة الأعلى.
ومن هذا المنطلق، صاغت ROHM رؤية إدارية مفادها، "ينصب جل تركيزنا على حلول الطاقة والحلول التناظرية وعلى حل المشكلات الاجتماعية عن طريق المساهمة في تلبية احتياجات العملاء المتمثلة في توفير الطاقة وتصغير حجم منتجاتهم. "، وتعمل أيضًا على تعزيز جهود تحقيق هدف القضاء على الكربون. جدير بالذكر أن أجهزة الطاقة SiC هي أساس توفير الطاقة، فمنذ أول إنتاج ضخم في العالم لأجهزة SiC MOSFET، تسعى ROHM سعيًا دؤوبًا لتطوير تقنيات رائدة في الصناعة، ومن بين هذه الأجهزة أحدث أجهزة SiC MOSFET من الجيل الرابع التي طورتها ROHM، والتي سيجري اعتمادها في العديد من السيارات الكهربائية والمعدات الصناعية. وبصفته أحد أهم مشروعاتها، نشطت أعمال ROHM في مجال أجهزة SiC الذي ينطوي على استثمار قوي ومستمر يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية لأجهزة SiC وتلبية الطلبات الآخذة في الزيادة.
تهدف Toshiba Group، التي تحمل على عاتقها رسالة أساسية طويلة الأمد، مفادها "الالتزام تجاه الناس، الالتزام تجاه المستقبل" إلى تعزيز هدف تحقيق الحياد الكربوني والاقتصاد الدائري. وعمدت Toshiba Electronic Devices & Storage على مدار عقود إلى توريد أجهزة الطاقة Si، بشكل أساسي في أسواق السيارات والأسواق الصناعية، والتي ساعدت في تأمين حلول توفير الطاقة وتصغير المعدات. وقد بدأت الشركة الإنتاج بتنشيط خط إنتاج الرقاقات مقاس 300 ملم العام الماضي، كما أنها تعزز الاستثمار بغية دعم القدرة الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد، إضافةً إلى سعيها الدؤوب لتطوير مجموعة أكبر من أجهزة الطاقة SiC خصوصًا لتطبيقات نقل وتوزيع السيارات والطاقة، مع الاستفادة الكاملة من الخبرة التي اكتسبتها في تطبيقات مركبات السكك الحديدية.
أعلنت ROHM مشاركتها في خصخصة شركة Toshiba، ولكن هذ الاستثمار لم يلعب دور نقطة الانطلاق الممهدة للتعاون في مجال التصنيع بين الشركتين، وفي ظل المنافسة الدولية الشرسة في مجال أشباه الموصلات، تدرس ROHM وToshiba Electronic Devices & Storage سبل التعاون في مجال أجهزة الطاقة لبعض الوقت، وقد أسفر ذلك عن خطة تعاون مشتركة.
ستتعاون ROHM وToshiba Electronic Devices & Storage في تصنيع أجهزة الطاقة عن طريق الاستثمارات المكثفة في أجهزة الطاقة SiC وSi، على التوالي، هادفتين إلى تعزيز القدرة التنافسية الدولية لكلتيهما. ستسعى الشركتان أيضًا إلى المساهمة في تقوية مرونة سلاسل توريد أشباه الموصلات في اليابان.
الخطوط العريضة لخطة تعزيز الإمدادات
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أسماء الشركات
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ROHM Co., Ltd. وLAPIS Semiconductor Co., Ltd.
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation وKaga Toshiba Electronics Corporation
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إجمالي قيمة الاستثمار
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388.3 مليار ين ياباني:
ROHM وLAPIS: 289.2 مليار ين ياباني،
Toshiba Electronic Devices & Storage وKaga Toshiba: 99.1 مليار ين ياباني
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الحد الأقصى للدعم
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129.4 مليار ين ياباني: 1/3 إجمالي قيمة الاستثمار
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مواقع الإنتاج
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LAPIS Semiconductor Miyazaki Plant رقم 2: أجهزة الطاقة SiC ورقاقات SiC،
Kaga Toshiba: أجهزة الطاقة Si
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النطاق
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تعزيز القدرة الإنتاجية في اليابان لأجهزة الطاقة SiC وSi ورقاقات SiC
نبذة عن ROHM
توفر شركة ROHM، التي تأسست في عام 1958، الدوائر المتكاملة وأشباه الموصلات المنفصلة التي تتميز بالجودة الفائقة والموثوقية العالية لمجموعة كبيرة من الأسواق، من بينها سوق السيارات والأسواق الصناعية والاستهلاكية عبر شبكة التطوير والمبيعات العالمية.
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نبذة عن Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
تعتمد شركة Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation الرائدة في مجال توريد أشباه الموصلات المتقدمة وحلول التخزين، على أكثر من نصف قرن من الخبرة في مجال الابتكار لتزويد العملاء وشركاء الأعمال بأشباه الموصلات المنفصلة المتميزة والدوائر المتكاملة الواسعة النطاق للنظام ومنتجات الأقراص الصلبة.
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