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شركة ROHM وtoshiba تتفقان على التعاون في تصنيع أجهزة الطاقة

12/8/2023 2:27:46 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- جرى اعتماد الخطة التي وضعتها ROHM Co., Ltd.‎ ("ROHM") وToshiba Electronic Devices & Storage Corporation ("Toshiba Electronic Devices & Storage") التي تقضي بالتعاون في تصنيع أجهزة الطاقة وزيادة حجم إنتاجها، وستدعمها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، إذ إنها إجراء من شأنه دعم هدف الحكومة اليابانية المتمثل في توفير إمدادات آمنة ومستقرة لأشباه الموصلات، على أن تضخ شركة ROHM وToshiba Electronic Devices & Storage على التوالي استثمارات ضخمة في مجال تصنيع أجهزة الطاقة المصنوعة من كربيد السيليكون (SiC) والسيليكون (Si)، مما يعزز قدرات التوريد تعزيزًا كبيرًا ويدعم الاستفادة الإضافية من قدرات الطرف الآخر الإنتاجية.

تعد أجهزة الطاقة مكونات أساسية لتوريد وإدارة إمدادات الطاقة في كل أنواع المعدات الإلكترونية، ولتهيئة مجتمع خالٍ من الكربون أو محايد الكربون. ومن المتوقع أن يشهد الطلب الحالي زيادة متواصلة. ففي تطبيقات السيارات، شهد تطوير مجموعة نقل الحركة الكهربائية الأكثر كفاءة والأصغر حجمًا والأخف وزنًا تقدمًا كبيرًا جنبًا إلى جنب مع التطور السريع الذي يشهده مجال التحول الكهربائي للسيارات. أما في التطبيقات الصناعية، تنبع حاجة ماسة إلى إمدادات مستقرة من أجهزة الطاقة والخصائص المحسنة بغية دعم زيادة مستوى الأتمتة ومتطلبات الكفاءة الأعلى.

ومن هذا المنطلق، صاغت ROHM رؤية إدارية مفادها، "ينصب جل تركيزنا على حلول الطاقة والحلول التناظرية وعلى حل المشكلات الاجتماعية عن طريق المساهمة في تلبية احتياجات العملاء المتمثلة في توفير الطاقة وتصغير حجم منتجاتهم. "، وتعمل أيضًا على تعزيز جهود تحقيق هدف القضاء على الكربون. جدير بالذكر أن أجهزة الطاقة SiC هي أساس توفير الطاقة، فمنذ أول إنتاج ضخم في العالم لأجهزة SiC MOSFET، تسعى ROHM سعيًا دؤوبًا لتطوير تقنيات رائدة في الصناعة، ومن بين هذه الأجهزة أحدث أجهزة SiC MOSFET من الجيل الرابع التي طورتها ROHM، والتي سيجري اعتمادها في العديد من السيارات الكهربائية والمعدات الصناعية. وبصفته أحد أهم مشروعاتها، نشطت أعمال ROHM في مجال أجهزة SiC الذي ينطوي على استثمار قوي ومستمر يهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية لأجهزة SiC وتلبية الطلبات الآخذة في الزيادة.

تهدف Toshiba Group، التي تحمل على عاتقها رسالة أساسية طويلة الأمد، مفادها "الالتزام تجاه الناس، الالتزام تجاه المستقبل" إلى تعزيز هدف تحقيق الحياد الكربوني والاقتصاد الدائري. وعمدت Toshiba Electronic Devices & Storage على مدار عقود إلى توريد أجهزة الطاقة Si، بشكل أساسي في أسواق السيارات والأسواق الصناعية، والتي ساعدت في تأمين حلول توفير الطاقة وتصغير المعدات. وقد بدأت الشركة الإنتاج بتنشيط خط إنتاج الرقاقات مقاس 300 ملم العام الماضي، كما أنها تعزز الاستثمار بغية دعم القدرة الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد، إضافةً إلى سعيها الدؤوب لتطوير مجموعة أكبر من أجهزة الطاقة SiC خصوصًا لتطبيقات نقل وتوزيع السيارات والطاقة، مع الاستفادة الكاملة من الخبرة التي اكتسبتها في تطبيقات مركبات السكك الحديدية.

أعلنت ROHM مشاركتها في خصخصة شركة Toshiba، ولكن هذ الاستثمار لم يلعب دور نقطة الانطلاق الممهدة للتعاون في مجال التصنيع بين الشركتين، وفي ظل المنافسة الدولية الشرسة في مجال أشباه الموصلات، تدرس ROHM وToshiba Electronic Devices & Storage سبل التعاون في مجال أجهزة الطاقة لبعض الوقت، وقد أسفر ذلك عن خطة تعاون مشتركة.

ستتعاون ROHM وToshiba Electronic Devices & Storage في تصنيع أجهزة الطاقة عن طريق الاستثمارات المكثفة في أجهزة الطاقة SiC وSi، على التوالي، هادفتين إلى تعزيز القدرة التنافسية الدولية لكلتيهما. ستسعى الشركتان أيضًا إلى المساهمة في تقوية مرونة سلاسل توريد أشباه الموصلات في اليابان.

الخطوط العريضة لخطة تعزيز الإمدادات

أسماء الشركات

ROHM Co., Ltd. وLAPIS Semiconductor Co., Ltd.‎
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation وKaga Toshiba Electronics Corporation

إجمالي قيمة الاستثمار

388.3 مليار ين ياباني:
ROHM وLAPIS: 289.2 مليار ين ياباني،
Toshiba Electronic Devices & Storage وKaga Toshiba: 99.1 مليار ين ياباني

الحد الأقصى للدعم

129.4 مليار ين ياباني: 1/3 إجمالي قيمة الاستثمار

مواقع الإنتاج

LAPIS Semiconductor Miyazaki Plant رقم 2: أجهزة الطاقة SiC ورقاقات SiC،

Kaga Toshiba: أجهزة الطاقة Si

النطاق

تعزيز القدرة الإنتاجية في اليابان لأجهزة الطاقة SiC وSi ورقاقات SiC

نبذة عن ROHM

توفر شركة ROHM، التي تأسست في عام 1958، الدوائر المتكاملة وأشباه الموصلات المنفصلة التي تتميز بالجودة الفائقة والموثوقية العالية لمجموعة كبيرة من الأسواق، من بينها سوق السيارات والأسواق الصناعية والاستهلاكية عبر شبكة التطوير والمبيعات العالمية.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن ROHM على

نبذة عن Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

تعتمد شركة Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation الرائدة في مجال توريد أشباه الموصلات المتقدمة وحلول التخزين، على أكثر من نصف قرن من الخبرة في مجال الابتكار لتزويد العملاء وشركاء الأعمال بأشباه الموصلات المنفصلة المتميزة والدوائر المتكاملة الواسعة النطاق للنظام ومنتجات الأقراص الصلبة.
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