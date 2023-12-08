PUMA‏ × VIVID VISIONS التي يملكها Andrew Burgess: تجربة أزياء تبدأ بالمنسوجات وتنتهي بالمنسوجات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- شركة المنتجات الرياضية العالمية PUMA تكشف عن تعاون جديد مع رائد أعمال إعادة التدوير الأمريكي، Andrew Burgess وعلامته التجارية VIVID VISIONS من خلال إطلاق مجموعة الكبسولة التجريبية الفريدة.

من خلال عمله الوثيق مع PUMA، ابتكر Andrew خمسة تصميمات، تمت صناعة كل منها بالكامل من نسيج البوليستر المعاد تدويره RE:FIBRE من PUMA. تم تصوير هذا الاتجاه الفني على عارضات الأزياء في مركز York Hall Leisure Centre الشهير في لندن، ويجمع بين تصميم الأزياء المستقبلي والحنين إلى الرياضات القديمة، تكريمًا لجذور PUMA، مع الاحتفال بالعلامة التجارية والتزام Andrews بابتكار المنسوجات المستدامة.

تُظهر الصور الإبداعية تكرار الملابس مرارًا، لعكس الإمكانيات غير المحدودة للأزياء التداولية، حيث يتم تحويل الملابس القديمة إلى ملابس جديدة، مرارًا وتكرارًا.

استلهم Andrew، المعروف بموهبته في إعادة استخدام الملابس غير المرغوب فيها والمتضررة، أفكاره من شركاء مصنع PUMA خلال زيارة قام بها إلى تركيا. وخلال زيارته، شهد Andrew عن كثب التقدم المذهل الذي أحرزته PUMA في توسيع نطاق تكنولوجيا المنسوجات التداولية وإنتاجها نسيج RE:FIBRE المُصمَّم حسب الطلب الخاص به من ملابس البوليستر المعاد تدويرها.

يقول Andrew "إن رؤية الابتكار والأبحاث والآلات والممارسات المستدامة والإنتاج الذي يدخل في صناعة نسيج RE:FIBRE كان أمرًا مدهشًا. عندما أفكر في إنتاج الملابس، فإنني أفكر في مرحلة الخياطة النهائية حيث يتم تجميع القماش معًا لتشكيل المنتج النهائي وعادةً ما تكون هذه عملية إعادة التدوير الخاصة بي. ولكن معرفة ما يجري بالضبط في عملية تفكيك المنسوجات القديمة، التي كان يمكن أن تذهب إلى مكب النفايات، قبل أن تصبح شيئًا جديدًا كان أمرًا مثيرًا للاهتمام للغاية."

تعكس المجموعة نفسها جمال عملية إعادة تدوير RE:FIBRE، بفضل تصميمات تجسد المنسوجات الممزقة، والمُزال بلمرتها، والمُعاد بلمرتها، والمُعاد تصوّرها.

يقول Andrew "إن علامتي التجارية VIVID VISIONS تُعنى بمزج الماضي مع المستقبل، لذا كان العمل مع PUMA لإنشاء مجموعة فريدة مصنوعة من قماش معاد تدويره "جديدًا" أمرًا في غاية الروعة. تمثل شرائط القماش الموجودة على الأكمام خيوط RE:FIBRE التي تم غزلها من البوليمرات المنصهرة، ويعكس البنطلون والسترة المقصوصان العملية التحويلية المتمثلة في RE:FIBRE."

تأتي تجربة الأزياء هذه نتيجة للتعاون المستمر بين PUMA وشركة إعادة التدوير التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، والتي تُعد جزءًا من Voices of A RE:GENERATION التي تطرحها PUMA، وهي مبادرة تهدف إلى تحسين الشفافية وإجراء المزيد من الاتصالات في ما يتعلق بجهود الاستدامة التي تبذلها العلامة التجارية.

تمثل مجموعة PUMA‏ × VIVID VISIONS المخصصة الفريدة الفصل الأخير من سلسلة حملة Thread the Loop الإبداعية لدى Andrews، وهي سلسلة ذات محتوى اجتماعي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالجهود التي تبذلها PUMA في سبيل تحقيق "استخدام منتج من البوليستر بنسبة 100%، من نفايات المنسوجات"، كما تذكر Anne-Laure Descours، كبيرة مسؤولي التوريد (CSO) لدى PUMA. "إن إعادة التفكير في كيفية إنتاج الملابس وتجربة الطرق التي نستطيع التحرك من خلالها صوب نموذج عمل أكثر تداولاً هي إحدى الأولويات الرئيسية لإستراتيجية الاستدامة لدينا."

منذ إطلاق البرنامج التجريبي في عام 2022، أنتجت PUMA قمصان تدريب مُعادًا تدويرها لأندية مانشستر سيتي، وإيه سي ميلان، وأولمبيك مارسيليا، وبوروسيا دورتموند. وقد أعلنت شركة PUMA هذا الشهر قيامها بتوسيع نطاق ابتكارها في إعادة تدوير المنسوجات. في عام 2024، سيتم تصنيع قمصان PUMA الرسمية لكرة القدم*، بما في ذلك تلك الخاصة ببطولتي اليورو وكوبا أمريكا، باستخدام مواد RE:FIBRE مُعاد تدويرها، على أن تتم صناعتها من الملابس القديمة ونفايات المصانع بدلاً من الزجاجات البلاستيكية المُعاد تدويرها فقط.

ابحث عن الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بجلسة تصوير PUMA‏ × VIVID VISIONS التي يملكها Andrew Burgess هنا وشاهد سلسلة Thread The Loop Series من Andrew للتعرف على تجربته مع RE:FIBRE في مرحلة ما قبل المجموعة، هنا .

ملاحظات للمحرر:

علامة Andrew التجارية VIVID VISIONS هي علامة تجارية لإعادة التدوير مبنية على إعادة استخدام المنسوجات القديمة لإنتاج تصميمات فريدة من نوعها، والتي رأيناها مدعومة ومعروضة من جانب أساطير NBA‏ (Jayson Tatum) ومغني الراب الأمريكي (A Boogie Wit Da Hoodie).

RE:FIBRE هو برنامج PUMA لإعادة تدوير المنسوجات، والذي يمكنه تحويل أي مادة بوليستر إلى ملابس جديدة عبر عملية من أربع خطوات.

تتمثل عملية RE:FIBRE المكوّنة من أربع خطوات في ما يلي:



التجميع والفرز: يتم تجميع وفرز مخلفات المنسوجات وغيرها من المواد التي كان يتم إهدارها سابقًا.

التقطيع والمزج: يتم تقطيع المواد المُجمَّعة ومزجها إلى أصغر المكونات.

الإذابة والفلترة والبلمرة: يتم صهر البوليستر المُقطَّع وتخليصه من الأصباغ السابقة من خلال عملية إعادة تدوير كيميائية. الإسالة والغزل والحياكة والخياطة: تتيح الإسالة للبوليمرات المنتجة حديثًا أن تصبح جاهزة للغزل والخياطة في شكلها لإنشاء نسيج RE:FIBRE الجديد الذي يمكن إعادة تدويره مرارًا وتكرارًا.

*باستثناء النُسخ المتماثلة المحلية لكلٍ من Fenerbahçe SK وShakhtar Donetsk والأطقم ذات المصادر المحلية.

PUMA

PUMA هي إحدى العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم، حيث تقوم بتصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطويرها وبيعها وتسويقها. وقد عملت PUMA على مدار 75 عامًا بلا هوادة لدفع الرياضة والثقافة إلى المضي قدمًا من خلال ابتكار منتجات سريعة تناسب أسرع الرياضيين في العالم. تقدم PUMA منتجات فائقة الأداء وأسلوب حياة مستوحى من الرياضة في فئات مثل كرة القدم والركض والتدريب وكرة السلة والجولف ورياضة سباقات السيارات. وهي تتعاون مع مُصمِّمين وعلامات تجارية مشهورة لإضفاء تأثيرات رياضية على ثقافة الشارع وأزياءه. تمتلك مجموعة PUMA Group العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. توزّع الشركة منتجاتها في أكثر من 120 دولة، ويعمل بها حوالي 20 ألف شخص في كل أنحاء العالم، ويقع مقرها الرئيسي في هرتسوغن آوراخ/ألمانيا.

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