PUMA‏ × VIVID VISIONS التي يملكها Andrew Burgess: تجربة أزياء تبدأ بالمنسوجات وتنتهي بالمنسوجات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- شركة المنتجات الرياضية العالمية PUMA تكشف عن تعاون جديد مع رائد أعمال إعادة التدوير الأمريكي، Andrew Burgess وعلامته التجارية VIVID VISIONS من خلال إطلاق مجموعة الكبسولة التجريبية الفريدة.
من خلال عمله الوثيق مع PUMA، ابتكر Andrew خمسة تصميمات، تمت صناعة كل منها بالكامل من نسيج البوليستر المعاد تدويره RE:FIBRE من PUMA. تم تصوير هذا الاتجاه الفني على عارضات الأزياء في مركز York Hall Leisure Centre الشهير في لندن، ويجمع بين تصميم الأزياء المستقبلي والحنين إلى الرياضات القديمة، تكريمًا لجذور PUMA، مع الاحتفال بالعلامة التجارية والتزام Andrews بابتكار المنسوجات المستدامة.
تُظهر الصور الإبداعية تكرار الملابس مرارًا، لعكس الإمكانيات غير المحدودة للأزياء التداولية، حيث يتم تحويل الملابس القديمة إلى ملابس جديدة، مرارًا وتكرارًا.
استلهم Andrew، المعروف بموهبته في إعادة استخدام الملابس غير المرغوب فيها والمتضررة، أفكاره من شركاء مصنع PUMA خلال زيارة قام بها إلى تركيا. وخلال زيارته، شهد Andrew عن كثب التقدم المذهل الذي أحرزته PUMA في توسيع نطاق تكنولوجيا المنسوجات التداولية وإنتاجها نسيج RE:FIBRE المُصمَّم حسب الطلب الخاص به من ملابس البوليستر المعاد تدويرها.
يقول Andrew "إن رؤية الابتكار والأبحاث والآلات والممارسات المستدامة والإنتاج الذي يدخل في صناعة نسيج RE:FIBRE كان أمرًا مدهشًا. عندما أفكر في إنتاج الملابس، فإنني أفكر في مرحلة الخياطة النهائية حيث يتم تجميع القماش معًا لتشكيل المنتج النهائي وعادةً ما تكون هذه عملية إعادة التدوير الخاصة بي. ولكن معرفة ما يجري بالضبط في عملية تفكيك المنسوجات القديمة، التي كان يمكن أن تذهب إلى مكب النفايات، قبل أن تصبح شيئًا جديدًا كان أمرًا مثيرًا للاهتمام للغاية."
تعكس المجموعة نفسها جمال عملية إعادة تدوير RE:FIBRE، بفضل تصميمات تجسد المنسوجات الممزقة، والمُزال بلمرتها، والمُعاد بلمرتها، والمُعاد تصوّرها.
يقول Andrew "إن علامتي التجارية VIVID VISIONS تُعنى بمزج الماضي مع المستقبل، لذا كان العمل مع PUMA لإنشاء مجموعة فريدة مصنوعة من قماش معاد تدويره "جديدًا" أمرًا في غاية الروعة. تمثل شرائط القماش الموجودة على الأكمام خيوط RE:FIBRE التي تم غزلها من البوليمرات المنصهرة، ويعكس البنطلون والسترة المقصوصان العملية التحويلية المتمثلة في RE:FIBRE."
تأتي تجربة الأزياء هذه نتيجة للتعاون المستمر بين PUMA وشركة إعادة التدوير التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، والتي تُعد جزءًا من Voices of A RE:GENERATION التي تطرحها PUMA، وهي مبادرة تهدف إلى تحسين الشفافية وإجراء المزيد من الاتصالات في ما يتعلق بجهود الاستدامة التي تبذلها العلامة التجارية.
تمثل مجموعة PUMA × VIVID VISIONS المخصصة الفريدة الفصل الأخير من سلسلة حملة Thread the Loop الإبداعية لدى Andrews، وهي سلسلة ذات محتوى اجتماعي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالجهود التي تبذلها PUMA في سبيل تحقيق "استخدام منتج من البوليستر بنسبة 100%، من نفايات المنسوجات"، كما تذكر Anne-Laure Descours، كبيرة مسؤولي التوريد (CSO) لدى PUMA. "إن إعادة التفكير في كيفية إنتاج الملابس وتجربة الطرق التي نستطيع التحرك من خلالها صوب نموذج عمل أكثر تداولاً هي إحدى الأولويات الرئيسية لإستراتيجية الاستدامة لدينا."
منذ إطلاق البرنامج التجريبي في عام 2022، أنتجت PUMA قمصان تدريب مُعادًا تدويرها لأندية مانشستر سيتي، وإيه سي ميلان، وأولمبيك مارسيليا، وبوروسيا دورتموند. وقد أعلنت شركة PUMA هذا الشهر قيامها بتوسيع نطاق ابتكارها في إعادة تدوير المنسوجات. في عام 2024، سيتم تصنيع قمصان PUMA الرسمية لكرة القدم*، بما في ذلك تلك الخاصة ببطولتي اليورو وكوبا أمريكا، باستخدام مواد RE:FIBRE مُعاد تدويرها، على أن تتم صناعتها من الملابس القديمة ونفايات المصانع بدلاً من الزجاجات البلاستيكية المُعاد تدويرها فقط.
ابحث عن الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بجلسة تصوير PUMA × VIVID VISIONS التي يملكها Andrew Burgess هنا وشاهد سلسلة Thread The Loop Series من Andrew للتعرف على تجربته مع RE:FIBRE في مرحلة ما قبل المجموعة، هنا .
ملاحظات للمحرر:
علامة Andrew التجارية VIVID VISIONS هي علامة تجارية لإعادة التدوير مبنية على إعادة استخدام المنسوجات القديمة لإنتاج تصميمات فريدة من نوعها، والتي رأيناها مدعومة ومعروضة من جانب أساطير NBA (Jayson Tatum) ومغني الراب الأمريكي (A Boogie Wit Da Hoodie).
RE:FIBRE هو برنامج PUMA لإعادة تدوير المنسوجات، والذي يمكنه تحويل أي مادة بوليستر إلى ملابس جديدة عبر عملية من أربع خطوات.
تتمثل عملية RE:FIBRE المكوّنة من أربع خطوات في ما يلي:
التجميع والفرز: يتم تجميع وفرز مخلفات المنسوجات وغيرها من المواد التي كان يتم إهدارها سابقًا.
التقطيع والمزج: يتم تقطيع المواد المُجمَّعة ومزجها إلى أصغر المكونات.
الإذابة والفلترة والبلمرة: يتم صهر البوليستر المُقطَّع وتخليصه من الأصباغ السابقة من خلال عملية إعادة تدوير كيميائية.
الإسالة والغزل والحياكة والخياطة: تتيح الإسالة للبوليمرات المنتجة حديثًا أن تصبح جاهزة للغزل والخياطة في شكلها لإنشاء نسيج RE:FIBRE الجديد الذي يمكن إعادة تدويره مرارًا وتكرارًا.
*باستثناء النُسخ المتماثلة المحلية لكلٍ من Fenerbahçe SK وShakhtar Donetsk والأطقم ذات المصادر المحلية.
PUMA
PUMA هي إحدى العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم، حيث تقوم بتصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطويرها وبيعها وتسويقها. وقد عملت PUMA على مدار 75 عامًا بلا هوادة لدفع الرياضة والثقافة إلى المضي قدمًا من خلال ابتكار منتجات سريعة تناسب أسرع الرياضيين في العالم. تقدم PUMA منتجات فائقة الأداء وأسلوب حياة مستوحى من الرياضة في فئات مثل كرة القدم والركض والتدريب وكرة السلة والجولف ورياضة سباقات السيارات. وهي تتعاون مع مُصمِّمين وعلامات تجارية مشهورة لإضفاء تأثيرات رياضية على ثقافة الشارع وأزياءه. تمتلك مجموعة PUMA Group العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. توزّع الشركة منتجاتها في أكثر من 120 دولة، ويعمل بها حوالي 20 ألف شخص في كل أنحاء العالم، ويقع مقرها الرئيسي في هرتسوغن آوراخ/ألمانيا.
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