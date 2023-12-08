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إحباط محاولتي تهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة

12/8/2023 2:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 250 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في شاحنة ومركبة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ. وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى من إحباط محاولة تهريب 138,728 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في صناديق خشبية بداخل أدرج المقطورة، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب 117,340 ألف حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة بداخل الإطار الاحتياطي لإحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ، أو الرقم الدولي (00966114208417 )، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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