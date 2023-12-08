إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة لعدم الالتزام

إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة لعدم الالتزام
التاريخ
12/8/2023 2:23:00 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة الحج والعمرة إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة لتقصيرها في التزاماتها تجاه المعتمرين، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات، وإحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المناسبة.
MENAFN08122023000089011017ID1107561968
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.