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إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة لعدم الالتزام

12/8/2023 2:23:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الحج والعمرة إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة لتقصيرها في التزاماتها تجاه المعتمرين، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات، وإحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المناسبة.

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