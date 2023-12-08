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وصول الباخرة الثالثة من شحنات الجسر البحري السعودي لمساعدة أهالي غزة

12/8/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، الباخرة الثالثة من شحنات الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، تحمل على متنها 300 حاوية كبيرة تزن 1246 طنًا، منها 200 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك، و100 حاوية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، وحليب الأطفال سائل طويل الأجل، وكذلك مواد إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
يذكر أنه وصلت قبل عدة أيام باخرتان إغاثيتان سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة إلى ميناء بورسعيد تحملان مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

MENAFN08122023000089011017ID1107561966

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