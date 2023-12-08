وصول الباخرة الثالثة من شحنات الجسر البحري السعودي لمساعدة أهالي غزة

(MENAFN
- Al Watan) استقبل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، الباخرة الثالثة من شحنات الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، تحمل على متنها 300 حاوية كبيرة تزن 1246 طنًا، منها 200 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك، و100 حاوية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، وحليب الأطفال سائل طويل الأجل، وكذلك مواد إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.
يذكر أنه وصلت قبل عدة أيام باخرتان إغاثيتان سيّرهما مركز الملك سلمان للإغاثة إلى ميناء بورسعيد تحملان مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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