بوتين يترشح إلى ولاية رئاسية جديدة

بوتين يترشح إلى ولاية رئاسية جديدة
التاريخ
12/8/2023 2:22:59 PM
(MENAFN
- Al Watan) ذكرت وسائل إعلام روسية عن نية الرئيس بوتين، للترشح لولاية رئاسية جديدة في روسيا ليكون بذلك قد قضى أكثر من 20 عاما في الحكم.
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