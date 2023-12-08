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توثيق أكثر من 200 هجوم على مرافق صحية في غزة

12/8/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفر القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي، وكذلك التوغل البري الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، عن مقتل ما لا يقل عن 565 شخصًا وإصابة 732 آخرين من القطاع الصحي، وطال 56 منشأة صحية و59 سيارة إسعاف. ووثّقت منظمة الصحة العالمية 212 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة.
وحسب إحصائيات المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن 3 أخماس (60 %) الهجمات على المرافق الصحية، وكذلك 3 أخماس (58 %) المستشفيات المتضررة كانت في مدينة غزة. ودعت منظمة الصحة العالمية إلى احترام القانون الدولي والتدخل الفعلي لضمان حماية المرافق الصحية.

وفي زيارة إلى مستشفى النجار في رفح، قال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدكتور ريتشارد بيبركورن، إن“هناك تدفقًا هائلًا للنازحين إلى هذه المنطقة في رفح، لذا نحن بحاجة للتأكد من أن المستشفيات في هذه المنطقة في رفح ستكون قادرة على العمل، وبالطبع فإن ما نحتاجه هو الإمدادات الطبية الأساسية.”

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