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15 ألف قاض يشرفون على الانتخابات الرئاسية في مصر

12/8/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ عند 12:30 صباحا، الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، الذى تتوقف فيه الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر على مدار يومي الجمعة والسبت، وذلك لإتاحة فرصة أمام الناخبين لاختيار من يرغبون في ترشيحهم دون تأثير.
ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابى ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه.
وأعلن مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بندارى، أن الهيئة انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، معلنًا أن عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ 11631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وأضاف: أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.
وأوضح أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها، لافتًا إلى أن مرحلة“الصمت الدعائي” ستبدأ اليوم الجمعة، قبل انطلاق العملية الانتخابية بـ 48 ساعة، وذلك وفقا للجدول الزمنى والإجرائى للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه بمقتضى هذه المرحلة لا يجوز لأى مرشح فى الانتخابات أو حملته الرسمية، القيام بأى عمل من أعمال الدعاية أو الترويج أو التحدث عن البرنامج الانتخابى، وأن هذه الخطوة تستهدف إتاحة الفرصة أمام الناخب للاختيار بروية من بين المرشحين دون أى مؤثرات على قراره.

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