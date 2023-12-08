15 ألف قاض يشرفون على الانتخابات الرئاسية في مصر

(MENAFN
- Al Watan) بدأ عند 12:30 صباحا، الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، الذى تتوقف فيه الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر على مدار يومي الجمعة والسبت، وذلك لإتاحة فرصة أمام الناخبين لاختيار من يرغبون في ترشيحهم دون تأثير.
ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابى ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه.
وأعلن مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بندارى، أن الهيئة انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، معلنًا أن عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ 11631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وأضاف: أن 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.
وأوضح أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها، لافتًا إلى أن مرحلة“الصمت الدعائي” ستبدأ اليوم الجمعة، قبل انطلاق العملية الانتخابية بـ 48 ساعة، وذلك وفقا للجدول الزمنى والإجرائى للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه بمقتضى هذه المرحلة لا يجوز لأى مرشح فى الانتخابات أو حملته الرسمية، القيام بأى عمل من أعمال الدعاية أو الترويج أو التحدث عن البرنامج الانتخابى، وأن هذه الخطوة تستهدف إتاحة الفرصة أمام الناخب للاختيار بروية من بين المرشحين دون أى مؤثرات على قراره.
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