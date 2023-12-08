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وزير الخارجية يبحث أوضاع غزة مع ممثل الاتحاد الأوروبي

12/8/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل.
وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، كما بحث الجانبان تداعيات الأزمة الراهنة لاسيما على الصعيد الإنساني.

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