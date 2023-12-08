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صقارون دوليون: نتبادل الخبرات والتجارب في مهرجان الملك عبدالعزيز

12/8/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد صقارون دوليون أنَّ مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يمثِّل ملتقىً اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً ، يجتمع فيه الصقارون من جميع أنحاء العالم للتعارف وتبادل الخبرات والتجارب.
وينظم نادي الصقور السعودي، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023 أكبر تجمع للصقور حول العالم بشهادة موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية، في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 14 ديسمبر الحالي.
وأوضح القطري عبدالله عامر الكعبي، صاحب المركزين الثاني والخامس في شوط كأس الملك عبدالعزيز لفئة شاهين قرناس ملاك دوليين، أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور مناسبة مميزة لالتقاء الصقارين الخليجيين من أجل التعارف والتواصل.
وبين الكعبي أن السُّمعة الكبيرة التي اكتسبها المهرجان دفعته للمشاركة، مبدياً سعادته بالحضور في هذا الحدث المميز؛ الذي يعد مفخرة لكل الخليجيين، مقدماً شكره لنادي الصقور السعودي على جمال التنظيم وحفاوة الاستقبال.
من جانبه، أشار الصقار البحريني وافي مجبل الكواري، إلى أنهم موجودون في مهرجان الملك عبدالعزيز منذ نسخته الأولى، حيث لاحظ التطور الكبير الذي يسير عليه المهرجان، وقال "أشارك منذ النسخة الأولى في هذا الحدث المهم، وفي كل عام يقدم نادي الصقور السعودي إضافة لهذا الحدث حتى بات من أهم سباقات الصقور في العالم".
وأفاد أن المهرجان يمثل ملتقىً مهماً للصقارين؛ حيث يحرص جميع الصقارين الخليجيين للحضور فيه، مما يمنح مساحة كبيرة للالتقاء والتواصل، حيث نتبادل المعرفة والحديث حول هذا الموروث الغالي على الجميع.
وأوضح الكواري أنه نجح في تحقيق المركز الأول في شوط شاهين فرخ مُلاك دوليين، كما حقق المركز الثاني في شوط شاهين قرناس للمحترفين، مشيراً إلى أن المنافسة تبدو قوية في هذا العام، كما أن هنالك زيادة ملحوظة في نسبة المشاركة عن الأعوام الماضية.

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