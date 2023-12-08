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معرض جدة: أول دار نشر عربية تقدم كتب طبية بأسلوب أدبي

12/8/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Al Watan) أتاح معرض جدة للكتاب 2023، الفرصة لدار نشر كويتية متخصصة في الأدب الطبي، لتصافح الزوار بأحدث إصداراتها، التي حملها جناحها في المعرض. وتحتضن دار (كلينيكوم) للنشر والتوزيع، من دولة الكويت، كتبًا تتبنى فكرة الروايات والقصص القصيرة في إطار طبي، حيث يعني اسم الدار باللغة الألمانية كلمة (مستشفى)، لتربط بين الطب والأدب في كتب تقدم المعلومة الطبية بشكل مبسط ومسلٍ، كأول دار نشر عربية تتبنى هذا المفهوم.
وتفرد الدار مساحة لكتب الدكتور حسين هاني كرم؛ ومنها رواية الغموض والجريمة (البيئي)، وبطلها طبيب بتخصص نادر جدًا، والمجموعة القصصية القصيرة (عيادة 15) بجزئيها، وتجمع قصصًا قصيرة -بعضها حقيقية- في إطار طبي غامض ونهايات غير متوقعة، مثل جريمة ارتكبت في عيادة وتم التخلّص من الجثة في القمامة، إلى جانب رواية (المكعب) وتتناول 11 شخصًا لا يعرفون بعضهم مسبقًا، يستيقظون في مكان يجهلونه، في إطار زمني يقل عن 48 ساعة.
ومن كتب الدكتور كرم، رواية الرعب البوليسية (جريمة معبد سنسوجي)، التي تضم أساطير الأشباح اليابانية المنقولة من الأدب الياباني القديم، ورواية (التحرير) ذات الطابع البوليسي، وقصة (رهاب فوبيا)، وكتابا (رباط صليبي) و(فاكسين) التي تتناول حالاتٍ وقصصًا طبية غريبة.
تبسيط الكتب الطبية
ويضم جناح الدار بمعرض جدة للكتاب، كتبًا طبية مبسطة، مثل كتاب (طبيب العائلة من دكتورة نور إلى حواء)؛ الذي يتناول المشاكل الطبية اليومية التي تواجه المرأة وحلولها، ومتى يجب اللجوء إلى الطبيب فيها، وبشكل مبسط تقدم الدكتورة نور النيباري موضوع الهالات السوداء والتعرق الليلي وحبوب الحديد وسرطان الثدي، وكذلك كتاب (سحابة أمل) للدكتور يوسف محمد التنديل؛ الذي يسرد تفاصيل فريق تطوعي شبابي تأسس عام 2017، يضم طلاب الطب الذين جمعهم شغف العطاء وحب مساعدة الآخرين في المجتمعات المتضررة.
ومن الروايات ذات الطابع الطبي، تعرض الدار روايتي (ولادة محقق) و(مناورة بودابست) للمهندس يوسف دشتي، والمجموعة القصصية (من أروقة المختبرات الطبية) لفاطمة طارق بخاري، ومجموعتي (المختبر) و(حدث في المختبر) لمجموعة من المؤلفين، إضافة إلى كتاب (مقالات من مصنع السيجار) للدكتور هاشم، حول تطوير الذات ومقالات نفسية وفلسفية، وكتاب (مذكرات طبيب نفسي) بجزءين، للدكتور حمد بن ناصر السناوي، ويستعرض قصصًا من واقع العيادة النفسية، ويتتبع الحكايات بالتفسير العلمي للأعراض، بعيدًا عن الغلو والشعوذة.
كتب الأطفال
وأصدرت الدار كتبًا طبية موجهة للطفل، مثل (سالم والحاسوب) لمؤلفه عبدالله الحبشي، ويجسد في القصة إدمان الطفل على الأجهزة الإلكترونية، وما ينتج عنها من تأثيرات سلوكية وأمراض جسدية، إلى جانب كتاب (آدم وزعفران) للدكتورة جنات بهباني، وفي القصة يواجه الطفل مشاعر الاكتئاب المرضية، ويحولها لمشاعر الحزن الصحية. كما تصافح دار (كلينيكوم) جمهور القراء بكتب عن الخواطر، مثل كتاب (أهواك وأتمنى لو أنساك) لرحاب الزعبي، و(حديث الروح) لملاك المطيري، و(أحاديث قلبي) لعبير السلطان، ويوميات ممرضة للكاتبة لويزا ماي ألكوت؛ الممرضة والمتطوعة في الجيش عن تجاربها أثناء الحرب الأهلية.

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