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أسباب خلف إلغاء تراخيص 10 شركات عمرة

12/8/2023 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) علمت "الوطن" من مصادرها، أن ارتفاع نسبة التخلف لدى الشركات والمؤسسات التي تم إلغاء تراخيصها، بنسبة تجاوزت 1 %، هو من أسباب إلغاء تراخيصها. وأن تكرار المخالفات المصنفة من الدرجة الأولى لديها بشكل مستمر رغم الإنذرات المتكررة لها من قبل الوزارة .
بالإضافة إلى تركيز هذه الشركات والمؤسسات، على استخراج التأشيرات فقط لوكلائها الخارجيين دون أن تكون لديها حزمة برامج فعلية منفذة، وعدم قدرتها على توفير السكن الملائم للمعتمرين، وترك الوكيل الخارجي يختار نزلا غير مرخصة لهم.
وكذلك عدم توفر وسائل نقل حديثة لتنقلات المعتمرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعدم توفر حجوزات الروضة الشريفة للمعتمرين، وعدم توفر مناديب فعليين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
من جهتها أعلنت وزارة الحج والعمرة، إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة، وذلك لتقصيرها في التزاماتها تجاه المعتمرين، وتهاونها في تقديم الخدمات. وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات، وإحالتها للجهة المختصة للنظر في المخالفات، وإيقاع العقوبة المناسبة.

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