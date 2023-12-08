فتح تنعى القائد الوطنيّ المناضل غازي عبد القادر الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/نعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) ابنها المناضل القائد الوطني غازي عبد القادر الحسيني، الذي وافته المنيّة، اليوم الجمعة، في العاصمة الأردنيّة، عمّان، بعد مسيرة نضاليّة وكفاحية جسّدها المناضل الراحل بتضحياته واستقامته والتزامه بقضيّته الوطنيّة.

وأضافت (فتح) في بيان صادر عن مفوضيّة مفوضيّة والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الجمعة، أنّ المناضل الحسيني هو نجل القائد التاريخيّ الشهيد عبد القادر الحسيني، وشقيق عضو اللجنة المركزيّة للحركة الشهيد القائد فيصل الحسيني، التحق بالحركة والثورة الفلسطينيّة المعاصرة منذ باكورة حياته، وشارك في معاركها خلال عمله في جهاز القطاع الغربيّ، إلى جانب دوره البارز في قيادة العمل الفدائيّ والتنظيميّ داخل الأراضي المحتلة.

ولد الراحل الحسيني في العراق عام 1941 وانتقل بعدها إلى مصر ثم لألمانيا حيث درس الكيمياء وعلم النفس، وتمكن من دخول فلسطين عام 1967 بعد الاحتلال بنحو شهرين، وزار القدس، لكنه لمي يمكث فيها طويلا حيث أُسر في 5/8/1967 وبقي في السجن حتى شهر شباط 1969 وأُبعد بعدها إلى الأردن، ثم انتقل إلى لبنان وبقي فيها حتى سنة 1982، ليستقر به المقام بعد ذلك في الأردن.

شغل الحسيني موقع مسؤول الأمن لعدة فروع في الرصد المركزي لحركة فتح، ثم صار مشرفا على عمليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومشرفا على الضمان الصحي ومديرا للشؤون الدينية والأوقاف، ومديرا لشؤون الوطن المحتل.

وأعربت (فتح) عن خالص تعازيها لكوادر الحركة ومناضليها، ولجماهير شعبنا في الوطن والشتات، مؤكدةً أنّها ستواصل نضالها الوطنيّ، مقتفيةً أثر المناضل الراحل وجميع شهداء شعبنا حتى إقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.



