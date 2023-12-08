جيش الاحتلال يقصف عدة بلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف اليوم الجمعة، على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان.
واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات رميش، وعيترون، وكفر حمام، وكفر شوبا، وعديسة، والفرديس، والهبارية، وعيتا الشعب، وبليدا، ويارون، والناقورة، وحولا، وزبقين، ومروحين، وميس الجبل، وطير حرفا، واللبونة، ووادي حامول، وعين إبل، والضهيرة، ومحيبيب، ومارون الراس، وشيحين، ووادي السلوقي، ومناطق الطراش والجبل والدباكة ورأس الظهر.
كما قصفت مروحية من نوع "أباتشي" منزلا في بلدة مروحين.
وأعلن الجيش اللبناني عن تعرض المركز الاستشفائي التابع له في بلدة عين إبل لقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى أضرار مادية فيه.
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