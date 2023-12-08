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جيش الاحتلال يقصف عدة بلدات في جنوب لبنان

12/8/2023 2:21:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN/جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف اليوم الجمعة، على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان.


واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات رميش، وعيترون، وكفر حمام، وكفر شوبا، وعديسة، والفرديس، والهبارية، وعيتا الشعب، وبليدا، ويارون، والناقورة، وحولا، وزبقين، ومروحين، ‫وميس الجبل، وطير حرفا، واللبونة، ووادي حامول، وعين إبل، والضهيرة، ومحيبيب، ومارون الراس، وشيحين، ووادي السلوقي، ومناطق الطراش والجبل والدباكة ورأس الظهر.

كما قصفت مروحية من نوع "أباتشي" منزلا في بلدة مروحين.

وأعلن الجيش اللبناني عن تعرض المركز الاستشفائي التابع له في بلدة عين إبل لقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى أضرار مادية فيه.


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