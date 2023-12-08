إصابة طفل بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق في بيت أمر شمال الخليل

وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، أثناء تشييع جنازة إلى مقبرة البلدة الواقعة قرب مدخلها الرئيسي، ما تسبب بإصابة طفل (16 عاما) بالرصاص الحي حيث وصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة، وعشرات المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام.

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