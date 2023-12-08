إصابة طفل بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق في بيت أمر شمال الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/أصيب مساء اليوم الجمعة، طفل بالرصاص الحي وعشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، أثناء تشييع جنازة إلى مقبرة البلدة الواقعة قرب مدخلها الرئيسي، ما تسبب بإصابة طفل (16 عاما) بالرصاص الحي حيث وصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة، وعشرات المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام.
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