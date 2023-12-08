الاحتلال يغلق مدخل كفر قدوم شرق قلقيلية
التاريخ
12/8/2023 2:21:39 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مدخل بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل البلدة، ومنعت الدخول إلى البلدة أو الخروج منها.
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