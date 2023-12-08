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الاحتلال يغلق مدخل كفر قدوم شرق قلقيلية

12/8/2023 2:21:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مدخل بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل البلدة، ومنعت الدخول إلى البلدة أو الخروج منها.


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