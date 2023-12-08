حرب غزة : فريق محامين دولي يقدم شكوى للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / وصال ابو عليا - أودع فريق المحامين الدولي ، يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 ، شكوى لدى مكتب الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية ، ضد تسعة عشر مسؤولاً إسرائيليًا ، يتصدرهم ، الرئيس الإسرائيلي ، إسحاق هرتسوغ ، ورئيس الوزراء ، بنيامين نتنياهو ، ويوآف غالانت ، وزير الجيش الإسرائيلي ، بتفويض من نقابة المحامين الفلسطينين.

وقد ترأس فريق المحامين الدولي الذي تم تشكيله في 9 أكتوبر 2023 ، الدكتور فيصل خزعل من الكويت ، عضو جمعية المحامين الدولية ، والأستاذ أكرم الزريبي ، والعميد الأستاذ شوقي الطبيب من تونس ، وهما أعضاء في الهيئة الوطنية للمحامين بتونس.

تطالب الشكوى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق دولي في الجرائم والانتهاكات للقوانين الدولية الواقعة في قطاع غزة والضفة الغربية ، في ضوء الشكوى وحافظة المستندات المقدمة والتي إحتوت على العديد من الأدلة وشهادات شهود العيان وغيرها من محتويات سلمت لمكتب الإدعاء عن بعض الجرائم المرتكبة.



بالإضافة إلى طلب الشكوى فتح تحقيق دولي جديد ، فقد شملت قائمة المطالب المقدمة إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية : إصدار إنذار دولي من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موجه إلى الأطراف المتنازعة عسكريًا لوقف إطلاق النار والإنسحاب إلى حدود 1967 لتمكين جهات التحقيق الدولية من اتخاذ إجراءاتها ، والموافقة على حصول نقابة المحامين الفلسطينيين ومن يمثلها على "صفة مراقب" في عملية التحقيق ، وإحاطة مجلس الأمن الدولي بالطلبات.

وفق مصدر مقرب من فريق التحقيق ، اعتمدت الشكوى على اختصاص المحكمة الموضوعي في "الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، وجرائم العدوان ؛ حيث تتوافر جميعها في الشكوى ، بالإضافة إلى الاختصاص الإقليمي ، من خلال وقوع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة ، كما تتوافق مع الاختصاص الزمني للمحكمة".

وبحسب إفادة المصدر نفسه ، فإن إنسحاب إسرائيل من التوقيع على قانون المحكمة الجنائية الدولية "أمر لا ينطبق على هذه الشكوى، أو الجرائم المشار إليها ؛ حيث إن الجرائم المشكو فيها وقعت على أراضي 1967 الفلسطينية المحتلة ، أي أراضي قطاع غزة والضفة الغربية وباقي الأراضي التي تندرج على حدود 1967 من الجانب الفلسطيني ، الذي هو عضو في المحكمة الجنائية الدولية ، وعليه فإن انسحاب إسرائيل من الاتفاقية لا يمثل أي تأثير على هذه الشكوى من الظرف المكاني ، أو ضلوع المشكو في حقهم في الجرائم ، بل يقع في صميم اختصاص وولاية المحكمة الجنائية الدولية ، وان الذين تقدموا بالشكوى وضعوا مبدأ جديد لجر إسرائيل إلى ساحة المحكمة بعد أن إنسحبت منها قد يغير الكثير من الموازين القانوية".

ورداً على سؤال حول توقعاته لمستقبل تعاطي المحكمة مع هذه الشكوى في إتصال منفصل ، قال رئيس فريق المحامين الدولي د. فيصل خزعل، في تصريح خاص :“يمكننا الوثوق في مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية، برئاسة الموقر كريم أحمد خان، ويمكننا أيضًا التعويل عليهم في دراسة هذا النوع من الشكاوى ، لما لهم من خبرة طويلة في هذا المجال ، ونحن مطمئنون إلى الأوراق التي تم تسليمها اليوم إلى مكتب المدعي العام”.

وعن الخطوة المقبلة لفريق المحامين ، مقدم الشكوى ، أعلن خزعل أنهم يخططون لمخاطبة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ، من أجل حشد دعم هذه الدول للشكوى لدى مكتب الادعاء العام ، وأضاف: "نتطلع إلى تعاون هذه الدول مع قضية الشعب الفلطسيني العادلة ، والانتصار للحق".



أما بخصوص الضغوط السياسية التي يمكن أن تمارسها قوى غربية لصالح إسرائيل ، في عملية التقاضي أمام المحكمة ، علّق الدكتور فيصل خزعل بالقول: "من الطبيعي أن يحاول داعموا إسرائيل الضغط لصالحها في هذه الشكوى ، ولكن أيضاً نحن نعتمد ونعوّل على نزاهة مكتب الادعاء العام ، ونزاهة المحكمة الجنائية الدولية ، فهي جهة مستقلة ولا تخضع للضغوط السياسية من أي طرف".

تشمل قائمة المسؤولين الإسرائيليين الذين تختصمهم الشكوى ، إلى جانب الرئيس الإسرائيلي ، ورئيس حكومة الحرب ، ووزير جيش الاحتلال ، كل من : بيني غانتس ، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية ، وغادي آيزنكوت ، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية ، ورون ديرمر ، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية ، وايتمار بن غفير ، وزير الأمن القومي الإسرائيلي ، وبتسليئيل سموتريتش ، وزير المالية الإسرائيلي ، وهرتسي هليفي ، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ، ورونين بار ، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي – الشاباك ، ويوئيل ستريك ، قائد قوات المشاة الإسرائيلية ، وأمير برعام ، نائب رئيس هيئة الأركان الأسرائيلية ، وتومير بار ، قائد سلاح الجو الإسرائيلي ، ونيري هوروفتش ، قائد سلاح المدفعية الإسرائيلي ، ودافيد سلَمة ، قائد سلاح البحرية الإسرائيلي ، وأهرون حاليفا ، قائد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ، وديفيد برنيع ، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ، وافيغدور ليبرمان ، وزير الجيش الإسرائيلي السابق ، وعميحاي إلياهو ، وزير التراث في حكومة الحرب الإسرائيلية.

بعد أن أودع الشكوى العميد الأستاذ شوقي الطبيب من تونس ، نيابة عن فريق المحامين الدولي الذي أناب عن حق الدفاع عن الشعب الفلسطيني أمام الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي والتي تقع في غرب هولندا ، وذلك بموجب التفويض الصادر لفريق المحامين الدولي من نقابة المحامين الفلسطينيين بموجد كتاب تفويض صادر بتاريخ 7 نوفمبر 2023 ويحمل رقم 6939/2023 بناءً على الصفة الحقوقية لنقابة المحامين الفلسطينيين والتي تمنحها الحق في أن تنوب عن الشعب الفلسطيني كافة في الدفاع عن حقوقه المشروعة ، أصدر رئيس فريق المحامين الدولي الدكتور فيصل خزعل بيان مصور قام ببثه على صفحته الرسمية في منصة إكس (تويتر سابقا).