6 نصائح لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال عند التسوق عبر الإنترنت

تتزايد احتمالات الوقوع ضحية للاحتيال أثناء العطلات والأعياد عند استخدام بطاقة الائتمان للتسوق عبر الإنترنت، وهذا يمثل خطرًا حقيقيًا للغاية. ومن المتوقع أن ينمو حجم المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 4.8% على أساس سنوي، وفقًا لتوقعات التسوق عبر الإنترنت من "Adobe" لموسم العطلات لعام 2023.

ويتوقع الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة في أميركا أن 58% من المستهلكين يخططون للتسوق عبر الإنترنت خلال العطلات.

مع قيام العديد من الأشخاص بالشراء عبر الإنترنت أثناء العطلات، يمكن لتجار التجزئة عبر الإنترنت وضع أهداف رائعة للمحتالين الذين يتطلعون إلى سرقة معلوماتك المالية، بحسب تقرير لـ"ياهوو فاينانس" اطلعت عليه "العربية Business".

لحسن الحظ، هناك طرق متعددة يمكنك من خلالها حماية نفسك لكي لا تكون الضحية التالية.

تسوق عبر الإنترنت بأمان

قبل أن تبدأ بإضافة الهدايا إلى سلة التسوق الخاصة بك عبر الإنترنت، اتبع هذه النصائح للمساعدة في الحفاظ على أمان أموالك وهويتك.

أولا، استخدم بطاقة الائتمان للتسوق عبر الإنترنت بدلاً من البطاقة الخاصة. إذا تمكن شخص ما من الوصول إلى معلومات بطاقة الخصم الخاصة بك بعد إجراء معاملة عبر الإنترنت، فيمكنه إنفاق الأموال مباشرة في حسابك المصرفي المرتبط. إذا تم بالفعل سحب هذه الأموال من حسابك بحلول الوقت الذي تكتشف فيه الأمر، فقد يستغرق الأمر أسابيع حتى تسترجعها.

من ناحية أخرى، تسمح بطاقة الائتمان بالوصول المباشر إلى حد الائتمان الخاص بك فقط. طالما اكتشفت السرقة قبل إجراء الدفعة التالية وإبلاغ الجهة المصدرة لها، فلن تخاطر بخسارة أي أموال فعلية. لا يزال بإمكانك الاعتراض على رسوم غير مصرح بها على فاتورة سبق لك دفعها أيضًا.

إذا كانت بطاقة الخصم الخاصة بك تحتوي على معاملة غير مصرح بها (ولكن لم يسرق أحد بطاقتك الفعلية)، فقد تكون في مأزق لتحصيل الرسوم بالكامل إذا انتظرت لفترة أطول من 60 يومًا بعد استلام كشف حسابك للإبلاغ عنها. ومع ذلك، فأنت لست مسؤولاً عن التكلفة إذا تم استخدام معلومات بطاقتك الائتمانية لإجراء عملية شراء احتيالية ولكن لم يتم فقدان أو سرقة بطاقتك الفعلية.

التصفح الذكي عبر الإنترنت

ثانيا، تدرب على التصفح الذكي عبر الإنترنت. لا تعتمد فقط على بطاقتك الائتمانية لحمايتك أثناء التسوق عبر الإنترنت. من المفيد أيضًا ممارسة العادات الآمنة عند تصفح متاجر التجزئة عبر الإنترنت في أي وقت من السنة.

قد تكون العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية نفسك جزءًا من روتينك بالفعل: حافظ على تحديث المتصفح ونظام التشغيل الخاص بك، وقم بإنشاء كلمات مرور قوية فريدة لكل حساب، وتجنب إجراء عمليات شراء عبر شبكات wi-fi العامة.

استفد من إجراءات الأمان الإضافية التي قد يقدمها بائع التجزئة، مثل اختيار المصادقة الثنائية. يمكن أن يساعد ذلك في ضمان سلامة حسابك وأي معلومات حساسة تقدمها.

استخدام المحفظة الرقمية

ثالثا، حاول استخدام المحفظة الرقمية. إذا تم منحك خيار الدفع مقابل عملية شراء عبر بطاقة ائتمان متصلة بمحفظتك الرقمية (مثل Apple Pay أو Google Pay أو حتى PayPal)، فقد يكون هذا خيار الدفع الأكثر أمانًا. عندما تقوم بربط بطاقة بمحفظتك الرقمية، سيتم تخصيص رقم مميز لها، وهو يختلف عن رقم بطاقة الائتمان الفعلية.

لذلك، حتى لو كانت عملية الشراء تعرضك للاحتيال، فستظل معلومات بطاقتك آمنة. وفقًا للخبراء في مركز موارد سرقة الهوية، "نظرًا لأن أرقام بطاقات الدفع الخاصة بك، الائتمان أو الخصم، لا تترك جهازك أبدًا (عند استخدام المحفظة الرقمية)، فلا يمكن اعتراض معلوماتك."

قم بحماية معلوماتك

رابعا، تحقق مرة أخرى قبل إعطاء معلوماتك. قم بحماية معلوماتك من الجهات الفاعلة السيئة من خلال إعطائها فقط للمواقع التي تثق بها. إذا وجدت صفقة تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها أو تلقيت رابطًا مشكوكًا فيه بعض الشيء، فانتبه وتحقق من الأمر.

تتضمن إحدى عمليات الاحتيال الشائعة قيام الضحايا بإجراء عملية شراء من خلال إعلانات مزيفة عبر الإنترنت. وقد أثر ذلك على 35% من المستهلكين الأميركيين، وفقًا لدراسة أجرتها "AARP" عام 2022. وهناك طريقة أخرى تستهدف المستهلكين بعد إجراء عملية الشراء فعليًا: فقد تعرض 29% من المستهلكين للاحتيال من خلال تلقي إشعار مزيف بشأن الشحنة. لدى مكتب الحماية المالية للمستهلك قائمة مستمرة من عمليات الاحتيال الشائعة التي يمكنك استخدامها للبقاء على دراية بالتهديدات المحتملة التي قد تواجهها.

تحقق دائمًا جيدًا من عنوان "URL" لموقع الويب ومعلوماته للتأكد من أنك على موقع الويب الصحيح - خاصة إذا كنت تجري عملية شراء. بدلاً من النقر على موقع أو أداة تعقب الشحنة من خلال رابط، انتقل إلى الموقع بنفسك في متصفحك. قد يستغرق الأمر بضع خطوات إضافية، ولكنك ستشعر براحة البال لأنك تشارك معلوماتك الحساسة مع موقع موثوق به.

الاشتراك في الأمان الإضافي

خامسا، الاشتراك في الأمان الإضافي. قد توفر بطاقتك الائتمانية ميزات أمان إضافية بالإضافة إلى الأمان القياسي ومنع الاحتيال. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف المحمول لمعرفة الخيارات التي قد تكون مؤهلاً لها.

على سبيل المثال، تحتوي العديد من بطاقات الائتمان على خيار تنبيهات، والتي ستُعلمك عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني عند إجراء عملية شراء. تعد تنبيهات طريقة جيدة لاكتشاف المعاملات غير المصرح بها بسرعة، خاصة إذا كنت لا تتحقق دائمًا من كشف حساب بطاقتك حتى يحين وقت دفع فاتورتك.

تسمح معظم شركات بطاقات الائتمان أيضًا بالوصول إلى درجة الائتمان الخاصة بك عبر حسابك عبر الإنترنت أو عبر الهاتف المحمول. استخدم هذه الميزة للتحقق من درجاتك بانتظام بحثًا عن أي علامات تغييرات مفاجئة وغير متوقعة قد تكون نتيجة للاحتيال أو سرقة الهوية.

مزايا حماية مشترياتك

سادسا، تعرف على مزايا حماية مشترياتك. تعتبر حماية المشتريات سببًا رائعًا لإجراء أي عملية شراء جديدة باستخدام بطاقة الائتمان، بما في ذلك عمليات الشراء عبر الإنترنت خلال موسم التسوق في العطلات. تختلف التغطية التي قد توفرها بطاقتك، ولكن هذه المزايا مصممة عمومًا للمساعدة في حمايتك عند تعرض شيء تشتريه للتلف أو السرقة.

يمكن أن تكون الضمانات الممتدة أيضًا رائعة بالنسبة للهدايا، خاصة إذا كنت تشتري شيئًا باهظ الثمن. عادةً، ستحصل على ما يصل إلى عام إضافي من التغطية للعناصر التي تشتريها ببطاقتك، بالإضافة إلى ضمان صالح من الشركة المصنعة.