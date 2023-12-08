انخفاض عائدات روسيا من النفط والغاز إلى 89 مليار دولار خلال 11 شهرا

انخفضت عائدات الميزانية الروسية من النفط والغاز خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر بنسبة 22.8% إلى 8.22 تريليون روبل (ما يعادل 89 مليار دولار)، وفقاً لإحصاءات وزارة المالية الروسية.

وجاء في تقرير للوزارة نشر اليوم الجمعة: "بلغت عائدات النفط والغاز 8.226 تريليون روبل، وانخفضت بنسبة 22.8% على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى قاعدة مقارنة عالية في العام الماضي، وانخفاض أسعار نفط خام الأورال في بداية العام، وكذلك انخفاض الأسعار وتراجع صادرات الغاز الطبيعي".

ووفقاً لوزارة المالية الروسية بلغ حجم الإيرادات غير النفطية والغازية للميزانية الفيدرالية في الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام 17.737 تريليون روبل (ما يعادل 193 مليار دولار)، وهو ما يزيد بنسبة 25.6% عن العام السابق.

في الوقت نفسه أشارت الوزارة إلى أن التغيرات الشهرية لإيرادات النفط والغاز لا تزال عند مستوى يتجاوز بشكل كبير قيمتها الأساسية (8 تريليونات روبل سنويا)، كما أوضحت أنه مع أخذ هذه العمليات بعين الاعتبار فإن مستوى عائدات النفط والغاز في نوفمبر 2023 تجاوز مستوى العام السابق بنسبة 11%.

ولفتت المالية الروسية الانتباه إلى أن حجم ومسار الإيرادات غير النفطية والغاز بحلول نهاية نوفمبر 2023 يشير إلى وجود فائض كبير بالنسبة للتغيرات المنصوص عليها أثناء إصدار قانون الموازنة.