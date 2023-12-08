كيف يتأثر الاستثمار في سوق الأسهم بالترند؟

أصبح مفهوم "الترند"، والذي اعتمده مجمع اللغة العربية في القاهرة كمصطلح جديد جرى تعريبه، هامًا للغاية في عالم اليوم الذي تتغير أولوياته واهتماماته بشكل متسارع، ليؤشر إلى ظهور قضايا على السطح لتسيطر على اهتمام غالبية الناس لفترة قصيرة من الزمن قبل أن تتوارى سريعًا لحساب قضايا أخرى، وهكذا.





وأضحى تعدد القضايا، وقصر عمر معظمها، ظاهرة في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، بل وبات من الواضح أن تأثير ظاهرة الترند تمدد ليصل إلى أسواق الأسهم والمال في ظل تزايد المؤثرات على الأسواق وتقلبها وتضاد بعضها، وشدة تأثر الكثير من المتعاملين بالمتغيرات على اختلاف أهميتها.





أيهما تختار ولماذا؟





وتشير دراسة أمريكية إلى أنه تم منح 200 مشارك في سوق الأسهم 17 معلومة إيجابية حول شركة ولتكن "أ"، و34 معلومة إيجابية عن شركة ولتكن "ب" بما في ذلك نتائج أعمال كل شركة وتوزيعات أرباحها ومضاعف الربحية والتوقعات المستقبلية وغيرها من البيانات الرئيسية.





وكانت الشركة "أ" تتمتع بمعطيات أفضل من "ب"، مع طابع إيجابي للشركتين، ولكن عند تخيير الـ200 متداول بين الشركتين اختار 78% الشركة "ب" وذلك بسبب أن المعلومات المتاحة عنها أكثر، وهو ما يصنع "الترند" في عقول المتداولين، ويدعم تداول الشركات التي تحظى باهتمام إعلامي أوسع، وليس الأفضل بالضرورة.





وعلى سبيل المثال فإن تزايد الحديث حول شركة "ميتا" يكون فيصلياً للغاية في زيادة تبادل أسهمها، ففي أيام الهدوء على سبيل المثال يصل حجم التداول إلى ما يزيد على 10 ملايين سهم بقليل، بينما في أيام الإعلانات الفصلية من جانب الشركة ومع صدور البيانات يصل معدل التداول إلى 40 مليون سهم في المتوسط.





أما مع إعلانات هامة مثل ثبات معدل المستخدمين وصل معدل التداول إلى 80 مليون سهم يوميًا، وبشكل عام يبلغ متوسط التداول للشركة ما يزيد على 20 مليون سهم بقليل من أصل ما يزيد على 2.5 مليار سهم بقليل، وذلك وفقا لتقديرات شهر نوفمبر 2023، بما يؤشر لزيادة لافتة عن المتوسط مع تواتر الأخبار حول الشركة.





"في قلب الترند"





والشاهد أنه إبان جلسات الاستماع التي خضع لها مؤسس الشركة "مارك زوكربرج" في الكونجرس الأمريكي ارتفعت وتيرة التداول بشكل لافت حيث تخطت 40 مليون سهم، على الرغم من أن هذه الجلسات لم تكن مؤثرة على جدول أعمال الشركة وكانت حول الذكاء الاصطناعي ومدى خطورته على البشر.





ويؤكد هذا أن البروز الإعلامي في حد ذاته يؤثر على زيادة حجم التداول للشركات، سواء كانت تلك الأخبار التي يتم تداولها مؤثرة بشكل واقعي على وضع الشركة ومستقبلها، أم أنها مجرد أخبار متعلقة بالشركة تعيدها إلى الواجهة وبالتالي تدفع المستثمرين المحتملين والحاليين إلى إعادة التفكير في موقفهم من الشركة.





وبشكل عام فإن تعرض شركات التكنولوجيا للأخبار باستمرار، يجعلها عرضة دائمًا للوجود في قلب الترند، وهو ما يجعل نسب تداول شركات التكنولوجيا المتقلبة في الولايات المتحدة مثلًا يزيد 80-120% على المتوسط العام لتداول الأسهم، في ظل تعدد رهانات المضاربة عليها على حساب الاستثمار طويل المدى.





المحاكاة





الشخص المقصود في ظاهرة "مستثمر الظل" يقصد به ذلك المستثمر الذي يُقلد تحركات كبار المستثمرين والمحللين في السوق كثيرًا وهو ما يتسبب في حدوث ظاهرة تأثر سوق الأسهم بـ"الترند" حيث ترتفع أسعار الأسهم وتهوي وفقًا للإشارات التي يرسلها مستثمر كبير أو محلل يحظى بمتابعة واسعة.





ونتذكر هنا ما حدث مع شركة النفط الأمريكية "شيفرون" الأمريكية، التي ارتفعت أسهمها خلال شهرين فقط بنسبة 10% مع شراء عدد من كبار المستثمرين، أهمهم "وارين بافيت" لأسهم الشركة، ثم عادت لتنحدر بشدة خلال الشهر الأخير لتتراجع في المجمل بنسبة أكثر من 8% خلال الأشهر الستة الماضية.





ويعكس هذا حقيقة أن الكثير ممن اشتروا أسهم الشركة اشتروها بفعل "الترند" الصاعد لشراء أسهم الشركة، وتزايد الحديث حولها، ومع تكشّف أنها استثمار طويل المدى، ومع الخوف من تعثرات الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة وتراجع أسهم كثير من الشركات الأمريكية في قطاع الطاقة بفعل اضطرابات توليد الطاقة من الرياح قام الكثيرون ببيع حصصهم في الشركة بما تسبب في هبوط سهمها بشكل لافت.





وكان الأهم من هذا هو تدني إيرادات الشركة في الربع الثالث من عام 2023 بشكل كبير، بما أدى أيضا لانصراف الكثير من المتداولين الذين انضموا للشركة كنوع من المحاكاة لكبار المستثمرين الذين اشتروا أسهمها، وبالتالي انخفض السهم في يوم واحد فقط خلال شهر أكتوبر بنسبة 5% مع الإحباط من الإيرادات.



وهذا الهبوط حدث على الرغم من أن "شيفرون" إحدى الشركات "المحظوظة" بوجود قدر كبير من الاستقرار يأتي من امتلاك مستثمرين كبار لقرابة 65% من أسهم الشركة بما يجعل تحرك أسعار السهم صعودًا وهبوطًا ضمن نطاقات ضيقة بشكل عام باستثناء ما جاء بسبب "الترند" الذي حدث قبل أشهر وساهم في زيادة الإقبال على الاستثمار فيها بشكل كبير.





تداول الأخبار عبر "تويتر/إكس"





ووصل الأمر إلى حد أن دراسة لمجلة العلوم الحاسوبية وجدت أن هناك ارتباطًا بين معدل تداول الأخبار والشائعات والتحليلات على موقع "إكس" وحجم تداول الأسهم أو صعودها (هبوطها) بنسبة ارتباط شرطي مؤكد وصلت إلى 86.7%، وذلك بغض النظر عما إذا كان الذي يتم تداوله حول الأسهم في إكس صحيحا ومثبتا أم لا.





فمع تداول الشائعات حول سهم بعينه وعدد من الحسابات ذات المتابعين الكُثر يرتفع الإقبال على التداول بدرجة كبيرة، ويلاحظ هنا أن ما يتم تداوله يكون تخمينات وقراءات وتحليلات أكثر منها معلومات موثوقة، بما يؤشر لكون التأثير غير صحيح في كثير من الأحيان، ويؤدي للمزيد من التذبذب والتضارب في الأسواق.





وعلى سبيل المثال فقد قاد ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية في عام 2021 بسبب انضمام كثير من "الهواة" إلى السوق أملًا في تحقيق الدخل السلبي المرتفع إلى ارتفاع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة تقارب 27% واستمر في الارتفاع في غالبية عام 2022.





وكان السبب الأساسي في ذلك هو تزايد الحديث والإعلانات المحرضة على الانضمام إلى سوق الأسهم في الولايات المتحدة في عام 2021 بنسبة تفوق 200% عما كانت عليه في 2019، بما قاد لتكوين اتجاه عام واضح يسعى للانضمام للسوق.





وعلى الرغم من هذا الارتفاع واستمرار التدفقات النقدية فإن حقائق السوق بدأت تظهر وشهد سوق الأسهم حركة تصحيحية في بداية عام 2023، وعلى الرغم من البيانات الإيجابية الأمريكية حول احتمالات التوقف عن رفع سعر الفائدة وبيانات التشغيل ونسب النمو إلا أن مؤشر "إس آند بي 500" لم يعد بعد إلى مستوى 4766 نقطة القياسي الذي بلغه في نهاية عام 2021.





فالمنطق الاقتصادي العام أنه في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية إبان كورونا لم يكن ينبغي أن يكون سوق الأسهم في مستويات قياسية ولكن الاستثمار في "الترند" في السوق وعدم البيع والتمسك بالأسهم ساهم في تضخم السوق ووصوله لقمم قياسية (ما زال هناك توقعات بأن السوق متضخم في نهاية عام 2023 ولا سيما قطاع التكنولوجيا).





ولعل استثمار "الترند" كان السبب في أن أسهم التكنولوجيا صارت الأشد تأثرًا إبان انخفاض السوق في عام 2020، حيث فقد مؤشر "ناسداك" لأسهم التكنولوجيا 34% تقريبًا من قيمته بسبب التأثر بمخاوف مرتبطة بأسهم كورونا، ويمكن القول إن ما حدث حينها كان انقلاباً لمنحنى الترند للشراء قبل كورونا إلى آخر للبيع.





والشاهد أن الأزمة الحقيقية في تحرك أسواق المال بسبب الترند أنه يؤدي إلى تضخم أسعار بعض الأسهم أو تقليل قيمة البعض بشكل لا يعكس القيمة الحقيقية للشركات، وهو ما يؤثر على المشاركين في صناعة الترند نفسه، والأهم يؤثر على المستثمرين الجادين الذين قد تتأثر استثماراتهم سلبًا بفعل تغير اتجاه السوق و"مزاجه العام" دون أسباب منطقية بما يؤذي استثماراتهم في بعض الأحيان.