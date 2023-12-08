بنوك استثمار تستثمر 10 مليارات دولار في مشاريع لربط أميركا الجنوبية

أعلنت 4 بنوك استثمارية يوم الخميس خلال اجتماع لقادة كتلة ميركوسور التجارية أنها ستخصص 10 مليارات دولار لأعمال البنية التحتية التي تهدف إلى ربط أميركا الجنوبية بشكل أفضل، بما في ذلك تمويلات لمشاريع الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية ونقل الطاقة.

تم إطلاق مبادرة "مسارات للتكامل في أميركا الجنوبية" في ريو دي جانيرو حيث قدمت البرازيل المضيفة خطة تشمل أكثر من 120 مشروعاً، الكثير منها في شمال البرازيل على الحدود مع فنزويلا وغويانا وغويانا الفرنسية وسورينام.

ستأتي الأموال من بنك التنمية للبلدان الأميركية بمبلغ 3.4 مليار دولار، وبنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بمبلغ 3 مليارات دولار، وبنك التنمية البرازيلي بمبلغ 3 مليارات دولار أخرى، وفونبلاتا، وهو بنك مملوك للأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وباراجواي وأوروغواي بمبلغ إضافي قدره 600 مليون دولار.

قال ألويزيو ميركادانتي، رئيس بنك التنمية البرازيلي، إن مؤسسته ستمول الأعمال "من الحدود داخل البرازيل" وستدفع البنوك الأخرى تكاليف المشاريع "من الحدود إلى الخارج".

قال ميركادانتي: "إنه أكبر صندوق تم إنشاؤه على الإطلاق من أجل التكامل في أميركا الجنوبية ومن أجل ميركوسور في تاريخ ميركوسور".

قالت وزارة التخطيط والميزانية البرازيلية في بيان إن البنية التحتية الجديدة تهدف إلى "تقليص وقت نقل البضائع بشكل كبير بين البرازيل وآسيا".

فشلت خطط مماثلة للتكامل في أميركا الجنوبية في العقود الثلاثة الماضية، لكن وزير التخطيط البرازيلي سيمون تيبيت يقول إن الأمر سيكون مختلفا هذه المرة.

قال تيبت: "لقد أصبح مشروع التكامل الإقليمي أخيرًا ناضجًا بدرجة كافية ليصبح حقيقة. "لقد حدث ذلك بعد الكثير من الحوار والعديد من المحادثات بين القادة".