الرئيس الصيني التعافي الاقتصادي في الصين لا يزال في مرحلة حرجة

ذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا" اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال في اجتماع مع ممثلين لمجموعات من خارج الحزب الشيوعي عقد يوم الأربعاء إن التعافي الاقتصادي في البلاد لا يزال في مرحلة حرجة.

وقالت شينخوا إن الرئيس يأمل أن تتمكن هذه المجموعات من تقديم المشورة لتعزيز التنمية والمساعدة في توسيع الطلب المحلي ومنع المخاطر وحلها.

أكدت وكالتا S&P Global و"فيتش" أنهما أبقتا على تصنيفهما للصين من دون تغيير عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

يأتي ذلك بعد أن خفضت "موديز" النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للصين إلى سلبية من مستقرة، مما يسلط الضوء على المخاوف العالمية المتزايدة بشأن مستوى الديون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إلا أن موديز أبقت التصنيف طويل الأجل للصين مستقرا عند A1 مشيرة إلى أن استخدام الصين للتحفيز المالي لدعم الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة يشكل مخاطر سلبية على الاقتصاد الصيني.

ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي بعد كوفيد-19 هذا العام، حيث أدت الأزمة المتفاقمة في سوق الإسكان ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى إضعاف الزخم.

ولم تثبت سلسلة من تدابير الدعم الحكومي فائدتها إلا بشكل متواضع، مما زاد الضغوط على السلطة لطرح المزيد من التحفيز.



