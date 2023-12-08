Friday, 08 December 2023 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الصيني التعافي الاقتصادي في الصين لا يزال في مرحلة حرجة

12/8/2023 2:04:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

ذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا" اليوم الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال في اجتماع مع ممثلين لمجموعات من خارج الحزب الشيوعي عقد يوم الأربعاء إن التعافي الاقتصادي في البلاد لا يزال في مرحلة حرجة.

وقالت شينخوا إن الرئيس يأمل أن تتمكن هذه المجموعات من تقديم المشورة لتعزيز التنمية والمساعدة في توسيع الطلب المحلي ومنع المخاطر وحلها.

أكدت وكالتا S&P Global و"فيتش" أنهما أبقتا على تصنيفهما للصين من دون تغيير عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يأتي ذلك بعد أن خفضت "موديز" النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للصين إلى سلبية من مستقرة، مما يسلط الضوء على المخاوف العالمية المتزايدة بشأن مستوى الديون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إلا أن موديز أبقت التصنيف طويل الأجل للصين مستقرا عند A1 مشيرة إلى أن استخدام الصين للتحفيز المالي لدعم الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة يشكل مخاطر سلبية على الاقتصاد الصيني.

ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي بعد كوفيد-19 هذا العام، حيث أدت الأزمة المتفاقمة في سوق الإسكان ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى إضعاف الزخم.

ولم تثبت سلسلة من تدابير الدعم الحكومي فائدتها إلا بشكل متواضع، مما زاد الضغوط على السلطة لطرح المزيد من التحفيز.



MENAFN08122023000130011022ID1107561872

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث