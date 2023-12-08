توقعات متباينة لأداء السوق في عام 2024!

MENAFN - Al-Anbaa) لدى البنوك الاستثمارية ومديري الأصول توقعات متباينة بشكل كبير لسوق الأوراق المالية لعام 2024، مما يعكس انقسامًا عميقًا حول ما إذا كان الاقتصاد الأميركي سيدخل في ركود قد يجر العالم معه.

ويشكل الافتقار إلى الإجماع بينهم تناقضا صارخا مقارنة بتوقعات العام الماضي، عندما توقع معظمهم حدوث ركود في الولايات المتحدة وتخفيضات سريعة في أسعار الفائدة، والتي لم تتحقق. توسع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5.2% في الربع الثالث من العام الجاري.

أنتجت الانقسامات هذا العام مخططًا متناثرًا من التوقعات لمسار أسعار الفائدة الأميركية وكيفية أداء الأصول العالمية التي تتأثر بإجراءات الاحتياطي الفيدرالي.

ولذلك يستعد المشاركون في السوق لبداية متوترة بعض الشيء للعام الجديد، بحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية Business"، بعد الارتفاع القوي الشهر الماضي لكل من الأسهم والسندات بناءً على إجماع قصير الأجل على أن التضخم وأسعار الفائدة تسير على مسار هبوطي ثابت.

أدى الجدل حول الركود في الولايات المتحدة إلى مجموعة متنوعة من التوقعات لعام 2024. ويشير بنك "غولدمان ساكس" إلى أن هناك خطرًا محدودًا للركود، ويتوقع أن يصل مؤشر S&P 500 في نهاية العام إلى 4700 وأن ينهي عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات العام المقبل عند 4.60.

بينما يتوقع "دويتشه بنك" حدوث ركود معتدل في النصف الأول من العام، مع وصول مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى 5100 نقطة وعائد سندات الخزانة في نهاية العام عند 4.10.

أما بنك "جي بي مورغان"، فبدوره يعتبر هناك خطر انزلاق الاقتصاد الأميركي في ركود. وبالتالي لديه مستهدف لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" أقل من البنوك الأخرى عند 4200 وتوقعات العائد لمدة 10 سنوات عند 3.75.

ويتوقع بنك "سوسيتيه جنرال" حدوث ركود معتدل في منتصف العام، مع وصول مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى 4750 نقطة وعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 3.75.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 1.2% لعام 2024 في المتوسط.

ولكن في حين أن التوقعات جميعها تشير إلى تباطؤ في دورة رفع أسعار الفائدة الأكثر عدوانية منذ عقود من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإنهم منقسمون حول ما إذا كان عام 2024 سيتضمن أيضًا بضعة أرباع من الانكماش الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة وإضعاف الدولار.